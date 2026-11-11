Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και κλειστοί δρόμοι σε Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, πλημμύρες σε κατοικίες, κατολισθήσεις και ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα, κυρίως την Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα. Η έντονη βροχόπτωση έχει οδηγήσει στο κλείσιμο δρόμων και ιρλανδικών διαβάσεων, ενώ η συσσώρευση λάσπης στο οδόστρωμα έχει προκαλέσει εκτροπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της Ολυμπίας Οδού.

Στη Ναυπακτία, οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει μικρές κατολισθήσεις και σημαντική άνοδο της στάθμης ποταμών και χειμάρρων. Παράλληλα, εκτεταμένες ζημιές καταγράφονται στον Δήμο Θέρμου, ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν και ορεινές περιοχές του Δήμου Αγρινίου.

Στην Αιγιάλεια, τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται από το βράδυ της Τρίτης (10/11) συνεχίζονται και την Τετάρτη (11/11), προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, ελαιώνες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και δυσχέρειες στην κυκλοφορία.

Ναυπακτία: Κλειστοί δρόμοι, κατολισθήσεις και αυξημένη στάθμη ποταμών

Σημαντικά προβλήματα έχουν καταγραφεί σε αρκετές περιοχές της Ναυπακτίας, όπου η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει κατολισθήσεις, μεταφορά φερτών υλικών και αποκλεισμούς δρόμων.

Σύμφωνα με το Nafpaktia News, οι ιρλανδικές διαβάσεις στον Εύηνο, στα Καρελέικα και στο Παλαιοχωράκι παραμένουν κλειστές για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας της αυξημένης ροής των υδάτων.

Παράλληλα, κλειστός είναι παραδρόμος στη Σίμου Ναυπακτίας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στη Φαμίλα, όπου η βροχόπτωση έχει προκαλέσει ζημιές στο οδικό δίκτυο.

Ειδικότερα, οι δρόμοι από το Κλεφταλώνο προς τη Συκιά παραμένουν κλειστοί, καθώς έχουν συσσωρευτεί φερτά υλικά στα ρέματα Φούντα και Σκαλούλα. Από τις πρώτες πρωινές ώρες έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών και η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, με προτεραιότητα την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Στην περιοχή του χειμάρρου Τζάβαρη έχουν επίσης καταγραφεί μικρές μετακινήσεις φερτών υλικών. Μηχανήματα έργου βρίσκονται στο σημείο από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου να επέμβουν για τον καθαρισμό του οδοστρώματος, εφόσον χρειαστεί.

Την ίδια ώρα, ο ποταμός Μόρνος παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη ροή, καθώς μεταφέρει μεγάλες ποσότητες νερού. Η άνοδος της στάθμης είναι εμφανής στο ύψος της γέφυρας, ενώ μικρές κατολισθήσεις σημειώνονται στην ορεινή Ναυπακτία και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου.

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στην ηλεκτροδότηση. Σύμφωνα με το Nafpaktia News, διακοπές ρεύματος καταγράφηκαν στη Δημοτική Ενότητα Χάλκειας και σε περιοχές του Δήμου Θέρμου. Στη Δημοτική Ενότητα Χάλκειας η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε.

Δήμος Θέρμου: Ζημιές σε κατοικίες, υποδομές και ζωικό κεφάλαιο

Εκτεταμένες καταστροφές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στον Δήμο Θέρμου, με τις ζημιές να αφορούν κατοικίες, οδικά δίκτυα, υποδομές και ζωικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, τα προβλήματα καταγράφονται σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν παρεμβάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Ο δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας, αναφέρθηκε στην κατάσταση με ανάρτησή του, επισημαίνοντας:

«Μεγάλες καταστροφές στον Δήμο Θέρμου από την κακοκαιρία. Επιχειρούμε παντού σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όλα θα αντιμετωπιστούν. Οι ζημιές σε οικίες, υποδομές και ζωικό κεφάλαιο θα αποκατασταθούν με τη βοήθεια της Πολιτείας».

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Προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι ορεινές περιοχές του Δήμου Αγρινίου, όπου η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει συσσώρευση φερτών υλικών στους δρόμους. Μηχανήματα του δήμου έχουν κινητοποιηθεί και μεταβαίνουν στα σημεία που απαιτούνται εργασίες καθαρισμού.

Αιγιάλεια: Πλημμυρισμένες κατοικίες και ζημιές σε ελαιώνες

Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας και στην Αιγιάλεια, όπου οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα τόσο στην παραλιακή ζώνη όσο και στις ημιορεινές περιοχές.

Σύμφωνα με το kalavrytapress, από το βράδυ της Τρίτης (10/11) έως και την Τετάρτη (11/11), έχουν καταγραφεί πλημμύρες σε κατοικίες, ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς επιχειρήσεις άντλησης υδάτων.

Στο Αίγιο, μεταξύ άλλων στην οδό Ζωοδόχου Πηγής, καθώς και στις Καμάρες, τον Λόγγο, την Άκολη και τη Ζήρια, ορμητικοί χείμαρροι μεταφέρουν λάσπη και φερτά υλικά, παρασύροντας ακόμη και κάδους απορριμμάτων.

Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν καταγραφεί και στο νεκροταφείο Καμαρών, ενώ προβλήματα πρόσβασης παρουσιάστηκαν στον δρόμο που οδηγεί στο Νηπιαγωγείο Ζήριας.

Στις ημιορεινές περιοχές, η μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων λάσπης και χώματος έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε ελαιώνες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκομιδή.

Ολυμπία Οδός: Εκτροπή της κυκλοφορίας λόγω λασπορροής

Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Αχαΐας, καθώς λασπορροή κάλυψε τμήμα του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με την Ολυμπία Οδό, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, μέσω των κόμβων Δρεπάνου και Σελιανιτίκων, εξαιτίας της συσσώρευσης λάσπης μετά τις σήραγγες της Παναγοπούλας, κοντά στην περιοχή Λαμπίρι.

Συνεργεία της Ολυμπίας Οδού εργάζονται στο σημείο για την απομάκρυνση των υλικών και τον καθαρισμό του οδοστρώματος, με στόχο την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.