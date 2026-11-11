Θεσσαλονίκη: Πλημμύρισε το ΕΠΑΛ Βασιλικών, με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα σήμερα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Πλημμύρα στο ΕΠΑΛ Βασιλικών, στον Δήμο Θέρμης, οδήγησε στην αποχώρηση των μαθητών και στη διεξαγωγή των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης. Οι δημοτικές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για την άντληση των υδάτων, ενώ μαθήτρια κατήγγειλε ότι δεν ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής. Παραμένουν, επίσης, καταγγελίες για φθορές στις σχολικές εγκαταστάσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πλημμύρισαν το υπόγειο και άλλοι εσωτερικοί χώροι του ΕΠΑΛ Βασιλικών στον Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην εισέλθουν στο σχολικό κτήριο.
  • Στους μαθητές ζητήθηκε να επιστρέψουν στα σπίτια τους και τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση, καθώς εκτιμάται ότι η πλημμύρα προκλήθηκε από θραύση αγωγού ύδρευσης τη νύχτα.
  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου κινητοποιήθηκαν για την άντληση των υδάτων και τον καθαρισμό των χώρων, ενώ μαθήτρια κατήγγειλε πως δεν ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

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Πλημμύρισαν το υπόγειο και άλλοι εσωτερικοί χώροι του ΕΠΑΛ Βασιλικών, στον Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην εισέλθουν στο σχολικό κτίριο. Λίγο αργότερα, τους ζητήθηκε να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς τα σημερινά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση.

Σύμφωνα με το thestival.gr, μεγάλες ποσότητες νερού έχουν συγκεντρωθεί στο εσωτερικό της σχολικής μονάδας, ενώ εκτιμάται ότι η πλημμύρα προκλήθηκε από θραύση αγωγού ύδρευσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Πράγματι, έχει πλημμυρίσει το υπόγειο του σχολείου. Προφανώς, το βράδυ έσπασε κάποιος αγωγός ύδρευσης και έτρεχε νερό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θα πούμε στα παιδιά να επιστρέψουν στα σπίτια τους και τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση σήμερα», δήλωσε στο thestival.gr ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Θέρμης, Στυλιανός Απόστολου.

Όπως ανέφερε, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άντληση των υδάτων, ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός των χώρων.

Παράλληλα, μαθήτρια του σχολείου κατήγγειλε στο thestival.gr ότι για το περιστατικό δεν έχει ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, αλλά μόνο οι δημοτικές υπηρεσίες και εθελοντές. Η μαθήτρια εξέφρασε την απορία της για το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής, προκειμένου να επιταχυνθούν οι εργασίες.

Το ΕΠΑΛ Βασιλικών είχε απασχολήσει και πέρυσι την επικαιρότητα, όταν οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη, διαμαρτυρόμενοι για τις εκτεταμένες φθορές στο σχολικό κτήριο και στον αύλειο χώρο. Όπως καταγγέλλουν, παρά τις επισκευαστικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, αρκετές από τις φθορές εξακολουθούν να υπάρχουν.

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