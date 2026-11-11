Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 39χρονος που είχε πάνω του πιστόλι – Μπήκε σε λεωφορείο για να ξεφύγει και το έκρυψε σε κάθισμα

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Με χειροπέδες κατέληξε το βράδυ της Τρίτης (10/11) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένας 39χρονος από την Αλβανία. Ο άνδρας κατηγορείται για παράβαση του Νόμου περί όπλων, παράνομη παραμονή στη χώρα και βία κατά υπαλλήλων.

Ο άνδρας βρισκόταν στην οδό Μητροπόλεως, στο κέντρο της πόλης. Όταν είδε αστυνομικούς να τον πλησιάζουν προκειμένου να τον ελέγξουν, εκείνος επιβιβάστηκε σε αστικό λεωφορείο που περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο, προκειμένου να ξεφύγει.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης ακινητοποίησαν το λεωφορείο και εντόπισαν τον 39χρονο. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στη θέση που καθόταν ο 39χρονος βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 10 φυσίγγια, ενώ διαπιστώθηκε ότι παρέμενε παράνομα στη χώρα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, thestival.gr, ο 39χρονος αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.