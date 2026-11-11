Μάτι: Νέα δίκη 8 χρόνια μετά την τραγωδία που «μάτωσε» τη χώρα – Αρχίζει η ακροαματική διαδικασία για τους εγκαυματίες

Νέα δικαστική διαδικασία για την τραγωδία στο Μάτι εκκινεί σήμερα Τετάρτη (11/11) με αντικείμενο τις υποθέσεις εγκαυματιών που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη ποινική δίκη για τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018.

Στο εδώλιο αναμένεται να καθίσουν 21 κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη και στην υπόθεση των 104 νεκρών. Η νέα δίκη επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της καταγραφής των θυμάτων, καθώς, σύμφωνα με τον Σύλλογο Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018, 25 εγκαυματίες είχαν μείνει εκτός της προηγούμενης διαδικασίας. Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, δεν αναμένεται να συμμετάσχουν ούτε στη νέα δίκη όλοι όσοι υπέστησαν εγκαύματα από την πυρκαγιά.

Η φονική πυρκαγιά με τους 104 νεκρούς

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 16:46 της 23ης Ιουλίου 2018, στην περιοχή Νταού Πεντέλης. Οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι, με ριπές που ξεπερνούσαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωσή της, με αποτέλεσμα οι φλόγες να περάσουν τη λεωφόρο Μαραθώνος και να επεκταθούν στον Νέο Βουτζά, τη Ραφήνα, το Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι.

Κάτοικοι και παραθεριστές εγκλωβίστηκαν σε κατοικίες και δρόμους, ενώ πολλοί αναγκάστηκαν να αναζητήσουν σωτηρία στη θάλασσα. Η καταστροφή άφησε πίσω της 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ανάμεσα στις πιο τραγικές στιγμές εκείνης της ημέρας ήταν ο θάνατος 26 ανθρώπων στο οικόπεδο της οικογένειας Φράγκου.

Η δικαστική διαδρομή της υπόθεσης

Η πρώτη δίκη ολοκληρώθηκε στις 29 Απριλίου 2024, με το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών να κηρύσσει έξι κατηγορουμένους ενόχους και να αθωώνει 15. Οι ποινές που επιβλήθηκαν μετατράπηκαν σε χρηματικές, με αποτέλεσμα κανένας από τους καταδικασθέντες να μην οδηγηθεί στη φυλακή.

Η υπόθεση εξετάστηκε εκ νέου σε δεύτερο βαθμό, με τη δίκη στο Εφετείο να διαρκεί περίπου 11 μήνες και να ολοκληρώνεται στις 3 Ιουνίου 2025. Δέκα από τους 21 κατηγορουμένους κρίθηκαν ένοχοι.

Τέσσερις από αυτούς οδηγήθηκαν στη φυλακή: ο τότε αρχηγός της Πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, ο τότε υπαρχηγός Βασίλης Ματθαιόπουλος, ο τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ Ιωάννης Φωστιέρης και ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης. Οι ποινές τους ανήλθαν συνολικά σε 340 έτη, με εκτιτέα τα πέντε. Για τους υπόλοιπους έξι καταδικασθέντες επιβλήθηκαν συνολικές ποινές 238 ετών, οι οποίες μετατράπηκαν σε χρηματικές.

Στις 29 Μαΐου 2026, ο Άρειος Πάγος έκρινε αμετάκλητη την ενοχή των καταδικασθέντων. Ωστόσο, αναίρεσε εν μέρει την απόφαση του Εφετείου ως προς την απόρριψη του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου για τρεις από τους τέσσερις καταδικασθέντες που είχαν οδηγηθεί στη φυλακή, συγκεκριμένα για τους Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθαιόπουλο και Ιωάννη Καπάκη.

Το ζήτημα παραπέμφθηκε εκ νέου στο Εφετείο, το οποίο στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 απέρριψε ξανά το αίτημα αναγνώρισης του συγκεκριμένου ελαφρυντικού.

Οι διεκδικήσεις των συγγενών και των εγκαυματιών

Στο επίκεντρο της νέας δικαστικής διαδικασίας βρίσκεται και η διαμαρτυρία των συγγενών και των εγκαυματιών για τον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκαν και αντιμετωπίστηκαν οι πληγέντες από την πυρκαγιά.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών ζητά να αναγνωριστούν όλοι όσοι υπέστησαν τις συνέπειες της τραγωδίας, εκφράζοντας προβληματισμό για το γεγονός ότι δεκάδες εγκαυματίες δεν συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη ποινική διαδικασία. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για τον επίσημο αριθμό των θυμάτων και τις συνθήκες καταγραφής τους.

Όπως τονίζει, η δικαστική διερεύνηση και η διεκδίκηση δικαιωμάτων δεν πρέπει να αφήνουν κανέναν από τους πληγέντες εκτός. Για τις οικογένειες των θυμάτων και τους εγκαυματίες, η αναζήτηση δικαιοσύνης παραμένει ανοιχτή υπόθεση, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων δικαστικών σταδίων.

«Δεν μπορεί να υπάρχουν αόρατα θύματα, αναπάντητα ερωτήματα και επιλεκτικές αλήθειες», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος, δίνοντας το στίγμα των διεκδικήσεων που συνοδεύουν την έναρξη της νέας δίκης.