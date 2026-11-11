«Κόπηκε» η Ολυμπία Οδός στην Πάτρα: Φερτά υλικά έκλεισαν το τούνελ της Παναγοπούλας – Γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας – ΦΩΤΟ

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία έχει προκαλέσει η συνεχής βροχόπτωση στην Παναγοπούλα, καθώς φερτά υλικά εισέβαλαν στη σήραγγα διακόπτοντας τη διέλευση στην Ολυμπία Οδό. Η διαχείριση του αυτοκινητοδρόμου προχώρησε σε υποχρεωτική εκτροπή των οχημάτων από τον κόμβο Δρεπάνου προς τα Σελιανίτικα, προκαλώντας μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις. Την ίδια στιγμή, κατολισθητικά φαινόμενα σημειώνονται και στην παλαιά εθνική οδό στο ύψος του κάμπινγκ «Τσόλης», επιβαρύνοντας περαιτέρω τις μετακινήσεις.

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Πάτρα, Ολυμπία Οδός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία έχει προκαλέσει η συνεχής βροχόπτωση στην περιοχή της Παναγοπούλας στην Πάτρα, καθώς φερτά υλικά εισέβαλαν στη σήραγγα, διακόπτοντας την κυκλοφορία στην Ολυμπία Οδό.
  • Πραγματοποιείται υποχρεωτική εκτροπή των οχημάτων από τον κόμβο του Δρεπάνου με έξοδο στα Σελιανίτικα, προκαλώντας μεγάλες ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις.
  • Την ίδια ώρα, κατολισθητικά φαινόμενα καταγράφονται και στην παλαιά εθνική οδό στο ύψος του κάμπινγκ «Τσόλης», επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία έχει προκαλέσει η συνεχής βροχόπτωση στην περιοχή της Παναγοπούλας στην Πάτρα, καθώς φερτά υλικά εισέβαλαν στη σήραγγα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην Ολυμπία Οδό από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Για λόγους ασφαλείας, η διαχείριση του αυτοκινητοδρόμου προχώρησε σε υποχρεωτική εκτροπή των οχημάτων, με την κυκλοφορία να διοχετεύεται από τον κόμβο του Δρεπάνου και την έξοδο να πραγματοποιείται στα Σελιανίτικα.

Μεγάλες οι ουρές οχημάτων

Η εκτροπή έχει προκαλέσει μεγάλες ουρές οχημάτων, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, προβλήματα καταγράφονται και στην παλαιά εθνική οδό, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθητικά φαινόμενα στο ύψος του κάμπινγκ «Τσόλης», επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Η έντονη κακοκαιρία καθιστά αναγκαία την αυξημένη προσοχή των οδηγών, καθώς τα φαινόμενα κατολισθήσεων και η μεταφορά φερτών υλικών δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες μετακίνησης.

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