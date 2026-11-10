ΕΛΑΣ: Κατηγορεί την ΕΡΤ για λογοκρισία – «Έκοψε αποσπάσματα της ομιλίας Τσίπρα στην Πρέβεζα»

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Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατηγορεί την ΕΡΤ για λογοκρισία, με ανακοίνωση το βράδυ της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, η ΕΛΑΣ σημειώνει ότι η δημόσια τηλεόραση “έκοψε” κομμάτι από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, που απαντούσε στην αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να τον βάλει φυλακή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ.

“Με έκπληξη σήμερα διαπιστώσαμε ότι η ΕΡΤ που συνήθως μοιράζει στα υπόλοιπα ΜΜΕ τις δηλώσεις και ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, φρόντισε να “κόψει” από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Πρέβεζα το σχετικό απόσπασμα όπου απαντούσε στην αναφορά του κου Μητσοτάκη ότι ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να τον βάλει φυλακή.

Γιατί άραγε;

Στερείται ενδιαφέροντος η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού σε μια τόσο αιχμηρή τοποθέτηση του νυν πρωθυπουργού εναντίον του;

Ή μήπως αυτό αποφάσισε η κυβερνητική προπαγάνδα;

Σε κάθε περίπτωση μόνο στα καθεστώτα η δημόσια τηλεόραση λογοκρίνει και αποφασίζει τι θα παιχθεί και τι όχι στα ΜΜΕ από τις ομιλίες πολιτικών αρχηγών.

Και αυτό είναι άλλο ένα θλιβερό επεισόδιο στην ΕΡΤ της εποχής Μητσοτάκη”.