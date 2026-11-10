ΕΛΑΣ: Κατηγορεί την ΕΡΤ για λογοκρισία – «Έκοψε αποσπάσματα της ομιλίας Τσίπρα στην Πρέβεζα»

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγγέλλει την ΕΡΤ για λογοκρισία, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια τηλεόραση απέκοψε απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Πρέβεζα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τμήμα που παραλείφθηκε αφορούσε την απάντηση του πρώην πρωθυπουργού στην αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο κ. Τσίπρας επιθυμεί να τον οδηγήσει στη φυλακή

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Πολιτική

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατηγορεί την ΕΡΤ για λογοκρισία, με ανακοίνωση το βράδυ της Τρίτης.
  • Πιο συγκεκριμένα, η ΕΛΑΣ σημειώνει ότι η δημόσια τηλεόραση “έκοψε” κομμάτι από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, που απαντούσε στην αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να τον βάλει φυλακή.
  • «Σε κάθε περίπτωση μόνο στα καθεστώτα η δημόσια τηλεόραση λογοκρίνει και αποφασίζει τι θα παιχθεί και τι όχι στα ΜΜΕ από τις ομιλίες πολιτικών αρχηγών», καταλήγει η ανακοίνωση της παράταξης.

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Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατηγορεί την ΕΡΤ για λογοκρισία, με ανακοίνωση το βράδυ της Τρίτης.

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Συγκεκριμένα, η ΕΛΑΣ σημειώνει ότι η δημόσια τηλεόραση “έκοψε” κομμάτι από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, που απαντούσε στην αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να τον βάλει φυλακή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ.

“Με έκπληξη σήμερα διαπιστώσαμε ότι η ΕΡΤ που συνήθως μοιράζει στα υπόλοιπα ΜΜΕ τις δηλώσεις και ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, φρόντισε να “κόψει” από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Πρέβεζα το σχετικό απόσπασμα όπου απαντούσε στην αναφορά του κου Μητσοτάκη ότι ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να τον βάλει φυλακή.

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Γιατί άραγε;

Στερείται ενδιαφέροντος η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού σε μια τόσο αιχμηρή τοποθέτηση του νυν πρωθυπουργού εναντίον του;

Ή μήπως αυτό αποφάσισε η κυβερνητική προπαγάνδα;

Σε κάθε περίπτωση μόνο στα καθεστώτα η δημόσια τηλεόραση λογοκρίνει και αποφασίζει τι θα παιχθεί και τι όχι στα ΜΜΕ από τις ομιλίες πολιτικών αρχηγών.

Και αυτό είναι άλλο ένα θλιβερό επεισόδιο στην ΕΡΤ της εποχής Μητσοτάκη”.

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