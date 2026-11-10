Τσίπρας: «Η Ελλάδα χρειάζεται Εθνική Στρατηγική για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση»

«Η Ελλάδα χρειάζεται Εθνική Στρατηγική για τη βιομηχανία και την μεταποίηση», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, αμέσως μετά την επίσκεψή του στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, απ’ όπου ξεκίνησε την 2η ημέρα της περιοδείας του στην Ήπειρο.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μετά τις συναντήσεις με επιχειρηματίες, επισήμανε πως η χώρα θα μπορέσει να έχει ανταγωνιστική βιομηχανία, ισχυρό δευτερογενή τομέα και δυνατή μεταποίηση, εάν αποκτήσει ένα προβλέψιμο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στις βιομηχανικές περιοχές.

Όπως αναφέρει, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στις βιομηχανικές περιοχές, δεν μπορούν πια να χαράξουν με ασφάλεια μια πορεία για το μέλλον τους, υποστηρίζοντας ότι «ο Ν.4982/2022 της κυβέρνησης Μητσοτάκη παρέδωσε στην πράξη την ιδιοκτησία και τη διαχείριση των ΒΙΠΕ σε funds, που επενδύουν με βραχυπρόθεσμο στόχο το υψηλό κέρδος».

Ειδικότερα, ο Αλέξης Τσίπρας είπε πως οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες μεταποίησης σε όλες τις ΒΙΠΕ είδαν το κόστος τους να εκτοξεύεται. Μάλιστα ανέφερε ότι εκεί που πλήρωναν κοινόχρηστα για τη χρήση των βιομηχανικών περιοχών 60 ευρώ το εξάμηνο, σήμερα πληρώνουν 300 ευρώ το μήνα. Μια αύξηση 30 φορές πάνω, που καθιστά εξαιρετικά δυσλειτουργικό έως αδύνατο το λειτουργικό κόστος, που ήδη έχει αυξηθεί από τη δραματική αύξηση των τιμών ενέργειας και των πρώτων υλών. «Αυτό, λοιπόν, που απαιτείται είναι να υπάρξει επιτέλους εθνική στρατηγική για τη στήριξη της βιομηχανίας και τη στήριξη της μεταποίησης», τόνισε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, υπογράμμισε, ότι η ν.4982/2022 δεν πρέπει απλά να αναθεωρηθεί, πρέπει να αλλάξει ριζικά και να δοθεί η δυνατότητα στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις να πάρουν τον έλεγχο των ΒΙΠΕ, σε συνεργασία με το ελληνικό Δημόσιο, ώστε τουλάχιστον να απαλλαγούν από αυτό το κόστος που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει την περιοδεία του στην Πρέβεζα, όπου απόψε θα μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση.