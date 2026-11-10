Μάντζος για καλώδιο: Παράνομη και αναθεωρητική η αντίδραση της Τουρκίας – Περιμένουμε ενημέρωση από την κυβέρνηση

Στο θέμα της ρηματικής διακοίνωσης από τη Γαλλία και στην πόντιση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μάντζος, Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας την Τρίτη (10/11) στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Όπως τόνισε ο κ. Μάντζος, «είναι παράνομη και αναθεωρητική αντίδραση της Τουρκίας ήδη από το 2024, η οποία φαίνεται ότι επαναλαμβάνεται. Αυτή δημιουργεί το πρόβλημα στην υλοποίηση ενός έργου το οποίο δεν είναι αμιγώς εθνικό, είναι κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Η κ. Φον ντερ Λάιεν το έχει χαρακτηρίσει ως τη δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή λεωφόρο για την Ένωση, βγάζει την Κύπρο από την κυπριακή ενεργειακή τους απομόνωση και συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Άρα το κόλλημα είναι στην πλευρά της Τουρκίας. Η δική μας η ερώτηση και τα ερωτηματικά τα οποία πρέπει να απαντηθούν από την κυβέρνηση είναι πως ήρθε και αν ήρθε τελικά το κόλλημα αυτό. Αν βγήκε δηλαδή από το πεδίο. Αυτό θα φανεί φυσικά όταν αποπλεύσει το πλοίο και θα επανεκκινήσει τις έρευνες και προφανώς στο μέλλον με την πόντιση και υλοποίηση του καλωδίου.

Αν λοιπόν ήρθη και πώς ήρθη και πώς το γεγονός που συνέβη για να αρθεί αυτό το κώλυμα έχει και τι συνέπειες έχει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή το γεγονός ότι ανάμεσα σε μία άδεια η οποία εκδόθηκε σωστά από τη χώρα μας την Παρασκευή το βράδυ και σε μία NAVTEX η οποία εκδόθηκε σωστά και νόμιμα από τη χώρα μας ως οδηγία προς ναυτιλλομένους πάλι την Παρασκευή το βράδυ, που ακολουθήθηκε από μία ΑΝΤΙ-NAVTEX της Τουρκίας παράνομη και εντελώς επιθετική αντίδραση του υπουργείου των Εξωτερικών της Άγκυρας, έως το Σάββατο το πρωί, όπου είχαμε το “Όλα καλά”. Τι συνέβη τελικά η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας; Πώς αυτή η ρηματική διακοίνωση συμπλέει με τα εθνικά μας συμφέροντα; Και αν τελικά έχει οποιαδήποτε επίδραση όχι μόνο στην πόντιση του καλωδίου, αλλά και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο σύνολό του, στο σήμερα και στο αύριο».

«Περιμένουμε ενημέρωση από την κυβέρνηση»

Όπως ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, περιμένει να απαντηθούν από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Κυβέρνηση συγκεκριμένα ερωτήματα, ειδικά στο θέμα της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας.

«Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία θέλω να θέσω, γιατί αυτά είναι θέματα τα οποία εγώ πρώτα απ’ όλα σέβομαι τη σοβαρότητά τους και άρα και τα ερωτήματα και οι απαντήσεις πρέπει να είναι νηφάλιες και τεκμηριωμένες.

Το πρώτο έχει να κάνει με το κατά πόσον γνώριζε η Αθήνα ότι το Παρίσι πρόκειται να κάνει μία ρηματική, να υποβάλλει μία ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα. Εγώ θα περιμένω τις απαντήσεις του υπουργείου των Εξωτερικών γιατί όλοι έχουμε εντυπώσεις ή γνώσεις ή απόψεις, αλλά την αλήθεια την έχει μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών και πρέπει να μας απαντήσει εάν είχε γνώση του επικείμενου γεγονότος, της ρηματικής διακοίνωσης και αν είχε συμφωνήσει σε αυτό.

Το δεύτερο αν είχε γνώση της διατύπωσης της ρηματικής διακοίνωσης και αν την είχε εγκρίνει. Αν αυτή η ρηματική διακοίνωση των τρίτων εξεδόθη από τη Γαλλία ή από τη Γαλλία για λογαριασμό της Ελλάδος και αυτό έχει μια σημασία. Τι δηλώσεις εμπεριέχονται σε αυτήν τη ρηματική διακοίνωση σε σχέση με τα δικαιώματα τα κυριαρχικά στην περιοχή. Και τη μία και μόνη διαφορά που υπάρχει για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Και εν τέλει, το ερώτημα το πιο σημαντικό και το πιο αναλυτικό, πώς επιδρά αυτή η ρηματική διακοίνωση; Η ελληνική διπλωματία θα διασφαλίσει ότι αυτή η ρηματική διακοίνωση δεν θα επιδράσει αρνητικά στο μέλλον στο επίπεδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο σύνολό τους; Αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, πολύ σοβαρά. έχουμε αποπειραθεί να τα θέσουμε με τον αναγκαίο νηφάλιο λόγο στη δημόσια σφαίρα και περιμένουμε από την κυβέρνηση την υποχρέωσή της να ενημερώσει μέσω της Βουλής».