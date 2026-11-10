Άγιος Παντελεήμονας: Νέα στοιχεία για την 24χρονη που εντοπίστηκε νεκρή σε βαλίτσα – Η δουλειά στη Φολέγανδρο και το τελευταίο ραντεβού στην Αθήνα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη μακάβρια υπόθεση της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η σορός βρισκόταν εκεί για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο φίλος της, ο οποίος είχε δηλώσει την εξαφάνισή της και θα καταθέσει στις Αρχές.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το OPEN, η 24χρονη επέστρεψε στην Αθήνα από τη Φολέγανδρο, όπου εργαζόταν σεζόν σε ξενοδοχείο στις 28 Οκτωβρίου. Έμεινε για ένα βράδυ στο σπίτι του φίλου της από το Καμερούν και την επόμενη ημέρα είπε ότι θα πάει μία βόλτα, πήρε το κινητό της και έφυγε.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι κάτι μπορεί να συνέβη στη Φολέγανδρο και ίσως να είχε κλείσει ραντεβού με κάποιον ή κάποιους στην Αθήνα. Στο σημείο πιθανότατα κάτι δεν πήγε καλά και από εκεί ξεκίνησε να γράφεται το θρίλερ της υπόθεσης. Πλέον οι έμπειροι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση δεν αποκλείουν το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Ο φίλος της από το Καμερούν ήταν εκείνος που δήλωσε την εξαφάνισή της στις 4 Νοεμβρίου, στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, καθώς είχαν περάσει αρκετές ημέρες χωρίς να έχει νέα της.

Από την έρευνα των Αρχών έχει διαπιστωθεί ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έχει καμία εμπλοκή.

Συνεχίζουν όμως να «ξεσκονίζουν» βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής και συνεχίζουν να λαμβάνουν μαρτυρικές καταθέσεις που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Δεν βρέθηκε το κινητό της στη βαλίτσα

Την ίδια ώρα, ακόμη ένα στοιχείο που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι ότι μέσα στη βαλίτσα όπου εντοπίστηκε η σορός της 24χρονης δεν υπήρχε το κινητό της τηλέφωνο, ούτε κάποιο άλλο προσωπικό της αντικείμενο.

Υπενθυμίζεται ότι η βαλίτσα εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (8/11) από έναν περαστικό, ο οποίος αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και έλεγξαν το περιεχόμενό της, βρέθηκαν μπροστά στη σορό της γυναίκας.

Η ταυτοποίηση της 24χρονης έγινε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς τα στοιχεία της υπήρχαν ήδη στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, η γυναίκα εκτιμάται ότι είχε χάσει τη ζωή της περίπου επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί η αιτία θανάτου. Παράλληλα, η σορός της δεν έφερε εμφανείς κακώσεις, ενώ τα πόδια της είχαν βρεθεί δεμένα.