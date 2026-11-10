Νίκος Καρβέλας: Επιστρέφει με το τραγούδι «Καλημέρα» και «με ρεμπέτικη ψυχή»

Δυναμική επιστροφή στη δισκογραφία για τον Νίκο Καρβέλα, περίπου έναν μήνα μετά τη δημόσια ρήξη που είχε η σχέση του με την Άννα Βίσση.
Με το τραγούδι «Καλημέρα», ο Νίκος Καρβέλας αποκαλύπτει μία διαφορετική πλευρά του μουσικού ταλέντου του, αφού το κομμάτι έχει «ρεμπέτικη ψυχή», όπως επισημαίνει η Panik Entertainment Group.
Το νέο τραγούδι «Καλημέρα» κυκλοφορεί από την NK Music A Member Of Panik Entertainment Group και αποτελεί τον προπομπή του νέου άλμπουμ που ετοιμάζει ο καλλιτέχνης.
«Με την αστείρευτη έμπνευση, την ανατρεπτική του σκέψη και τη μοναδική του ικανότητα να επαναπροσδιορίζει τους ήχους, ο Νίκος Καρβέλας αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η καλλιτεχνική ιδιοφυΐα δεν μπαίνει σε καλούπια», αναφέρεται, επίσης, στη σχετική ανάρτηση.
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