UEFA: «Τσουχτερό» πρόστιμο στη Μαρσέιγ για το υβριστικό πανό στο ματς με τον Ολυμπιακό

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Αθλητισμός

UEFA - Πρόστιμο στη Μαρσέιγ για το ματς με τον Ολυμπιακό
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Με χρηματικό πρόστιμο ύψους 80.500 ευρώ τιμώρησε η πειθαρχική επιτροπή της UEFA τη Μαρσέιγ, για όσα συνέβησαν στις εξέδρες του «Βελοντρόμ» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για το Europa League.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επέβαλε την ποινή στη γαλλική ομάδα εξαιτίας υβριστικού πανό που αναρτήθηκε από τους οργανωμένους οπαδούς της, αλλά και της χρήσης πυροτεχνημάτων κατά τη διάρκεια του αγώνα.

UEFA: Το «τσουχτερό» πρόστιμο στη Μαρσέιγ

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 μέσα στο «Βελοντρόμ», ωστόσο η Μαρσέιγ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με σημαντική οικονομική επιβάρυνση, καθώς θα χρειαστεί να καταβάλει το ποσό των 80.500 ευρώ.

Η απόφαση της UEFA αφορά τα περιστατικά στις εξέδρες και εντάσσεται στο πλαίσιο των πειθαρχικών κυρώσεων που προβλέπονται για παραβάσεις κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

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