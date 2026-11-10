Ο Λουδάρος έβαψε το μαλλί του… χάλκινο – Η επική ατάκα της Τσιμτσιλή on air: «Ξεβάφουν στο μαξιλάρι;»

Με μια εντελώς διαφορετική «εικόνα» εμφανίστηκε ο Αντώνης Λουδάρος το πρωί της Τρίτης (10/11) στην εκπομπή «Happy Day», προκαλώντας την έκπληξη της Σταματίνας Τσιμτσιλή και των συνεργατών της.

Ο γνωστός ηθοποιός υιοθέτησε ένα ιδιαίτερο look, με τα μαλλιά του να έχουν αποκτήσει μια έντονη χάλκινη, σχεδόν πορτοκαλί απόχρωση. Όπως εξήγησε, η αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση έγινε για τις ανάγκες δύο διαφορετικών θεατρικών ρόλων που πρόκειται να υποδυθεί.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η συγκεκριμένη ιδέα ήταν δική του, καθώς ήθελε να διαφοροποιήσει την εικόνα του χαρακτήρα από εκείνη ενός μεγαλύτερου σε ηλικία άνδρα, όπως προέκυπτε από το κείμενο του έργου.

«Το έκανα με μια βαφή μόνος μου»

«Δεν το έχω συνηθίσει, μου φαίνεται περίεργο. Είναι για το θέατρο, για δύο διαφορετικούς ρόλους. Θα είμαι με τσιγκελωτό μουστάκι και με αυτό το μαλλί ταιριάζει πολύ. Το σκέφτηκα εγώ, δεν μου άρεσε η εικόνα του παππού που έβγαζε το κείμενο και κατεβάζω κάπως έτσι την ηλικία του ρόλου. Το έκανα με μια βαφή μόνος μου. Όσοι με ξέρουν μου λένε “τι έχει γίνει, τι έχεις πάθει;”. Δεν ξέρω αν θα το κρατήσω. Εδώ στο Χόλιγουντ παίρνουν και χάνουν κιλά οι ηθοποιοί. Υποτίθεται ότι είναι χάλκινο το χρώμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Λουδάρος.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ακόμη δεν έχει εξοικειωθεί με τη νέα του εικόνα, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο προηγούμενο look του μετά τις θεατρικές του υποχρεώσεις.

Η χιουμοριστική ερώτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Η συζήτηση για τα νέα μαλλιά του Αντώνη Λουδάρου συνεχίστηκε σε ανάλαφρο κλίμα, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να του απευθύνει μια χιουμοριστική ερώτηση λίγο πριν από την ολοκλήρωση της συνέντευξης.

«Ξεβάφει στο μαξιλάρι;» τον ρώτησε η παρουσιάστρια, με τον ηθοποιό να απαντά με χιούμορ: «Η κοπέλα είναι τρελή».

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