«Θερίζει» η γαστρεντερίτιδα στην Ελασσόνα: Καταγράφηκαν 250 περιστατικά σε 3 ημέρες

«Θερίζει» η γαστρεντερίτιδα την Ελασσόνα, με το Κέντρο Υγείας της περιοχής να δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό πολιτών που εμφανίζουν συμπτώματα της νόσου.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περισσότερα από 250 περιστατικά έχουν καταγραφεί, μέσα σε τρεις ημέρες, και συγκεκριμένα από την Παρασκευή έως και την Κυριακή, με την ανησυχία των πολιτών να είναι έκδηλη και την πίεση στις υγειονομικές υπηρεσίες ιδιαίτερα αυξημένη.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή (6/11) εξετάστηκαν 111 άτομα, εκ των οποίων τα 85 εμφάνιζαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το Σάββατο προσήλθαν 90 πολίτες, με 72 περιστατικά να αφορούν τη συγκεκριμένη νόσο, ενώ την Κυριακή εξετάστηκαν 80 άτομα, εκ των οποίων τα 51 παρουσίαζαν σχετικά συμπτώματα.

Το θέμα απασχόλησε και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Θεσσαλίας Τηλεόρασης, όπου παρουσιάστηκε η εικόνα της έξαρσης των ιώσεων στη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή, με αναφορά στη γρίπη Α, τον κορονοϊό, τον ιό Κοξάκι και τις γαστρεντερίτιδες.

Παρότι, όπως αναφέρθηκε, η ημερήσια εικόνα έδειχνε σταδιακή αποκλιμάκωση, ο αριθμός των ασθενών παρέμενε υψηλός. Τα συνηθέστερα συμπτώματα ήταν διάρροια, έμετος και πυρετός.

Η πίεση ήταν ιδιαίτερα αισθητή στο Κέντρο Υγείας, όπου, σύμφωνα με τον κ. Βατάλη, νόσησαν και εργαζόμενοι, χωρίς να έχουν αναφερθεί κρούσματα μεταξύ των γιατρών.

Σε εξέλιξη οι έλεγχοι στο νερό

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν τους κατοίκους είναι, εάν η έξαρση μπορεί να συνδέεται με την ποιότητα του νερού, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις.

Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοίνωσε ότι τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων σε δείγματα νερού δεν έδειξαν ευρήματα που να τεκμηριώνουν σύνδεση με τα περιστατικά, ενώ οι δειγματοληψίες και οι έλεγχοι συνεχίζονται. Δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη ΔΕΥΑ Ελασσόνας.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα Ελευθερία ο δήμαρχος Ελασσόνας, Νίκος Γάτσας, ο ΕΟΔΥ είχε ενημερωθεί από την περασμένη Παρασκευή. Δείγματα ελήφθησαν από το δίκτυο ύδρευσης της Ελασσόνας, ενώ, σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Αδριαννή Κομνηνά, έλεγχοι έγιναν επίσης στη Γαλανόβρυση και στο Στεφανόβουνο. Νέες δειγματοληψίες αναμένονταν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης παρακολούθησης.

Τι λέει η πρόεδρος των παιδιάτρων

Η πρόεδρος των παιδιάτρων, Τζίνα Νταμάγκα, αναφερόμενη στην ενημέρωση των γονέων σχετικά με την έξαρση των ιώσεων και την προστασία των παιδιών, τόνισε την ανάγκη να συμβουλεύονται τον γιατρό και μόλις δουν τα συμπτώματα να προστρέχουν σε αυτόν.

Απαιτείται τήρηση των μέτρων υγιεινής με καλό πλύσιμο των χεριών για όσους συμβιώνουν με ασθενή από γαστρεντερίτιδα και συνεχής ενυδάτωσή του, συμπλήρωσε.