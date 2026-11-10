Ογδόντα οκτώ χρόνια από τον θάνατο του Κεμάλ Ατατούρκ: «Πλημμύρισε» από Τούρκους το σπίτι – μουσείο στη Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεο

Κατέκλυσαν το σπίτι του Κεμάλ εκατοντάδες Τούρκοι τουρίστες που βρίσκονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, για να τιμήσουν την 88η επέτειο θανάτου του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας.

Από νωρίς το πρωί, συρρέουν Τούρκοι πολίτες στη συμβολή των οδών Αποστόλου Παύλου και Αγίου Δημητρίου, στο κτίριο όπου φέρεται να γεννήθηκε ο Κεμάλ, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αναμορφωτή της Τουρκίας, ενώ οι εκτιμήσεις των φορέων του τουρισμού αναφέρουν πως στην πόλη θα βρεθούν σήμερα συνολικά 2.000-2.500 Τούρκοι.

Στις 09:05 -ώρα που λέγεται ότι πέθανε ο Τούρκος ηγέτης- ξεκίνησε η εκδήλωση μνήμης προς τιμήν του επονομαζόμενου ως πατέρα των Τούρκων, με πλήθος κόσμου να την παρακολουθεί.

Τον τόνο έδωσαν έδωσαν δεκάδες μαθητές από τη γειτονική χώρα τραγουδώντας τουρκικά άσματα.

Πολύς κόσμος έμεινε εκτός του κτιρίου και η διπλωματική αποστολή του τουρκικού προξενείου, τοποθέτησε τηλεοράσεις στα κάγκελα της περίφραξης για να μπορέσουν οι επισκέπτες να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

«Είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Ο Κεμάλ Ατατούρκ ήταν ένας σπουδαίος ηγέτης. Μου αρέσει η Θεσσαλονίκη και ο πατέρας μου γεννήθηκε στη Σμύρνη», δήλωσε τουρίστας που βρίσκεται στην πόλη για την επέτειο, σύμφωνα με το voria.gr.

Έως το απόγευμα η προσέλευση θα συνεχίζεται, καθώς όσοι ήρθαν στη Θεσσαλονίκη θέλουν να επισκεφτούν το σπίτι του Κεμάλ, το οποίο λειτουργεί ως Μουσείο, διατηρώντας την αυθεντική επίπλωση της εποχής και πλήθος προσωπικών αντικειμένων του. Το σπίτι-Μουσείο βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το τουρκικό προξενείο και αποτελεί σημείο επίσκεψης για κάθε Τούρκο τουρίστα που έρχεται στην πόλη. Όλο τον χρόνο συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών από τη γειτονική χώρα, τέτοια μέρα όμως δημιουργείται το αδιαχώρητο στην είσοδο και στη γύρω περιοχή.

Ο Μουσταφά Κεμάλ γεννήθηκε το 1881 στη Θεσσαλονίκη, η οποία εκείνη την εποχή αποτελούσε μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μεγάλωσε στην πόλη και φοίτησε αρχικά στη σχολή του Σεμσί Εφέντι, πριν ακολουθήσει τη στρατιωτική του εκπαίδευση.

Απεβίωσε στις 10 Νοεμβρίου 1938, σε ηλικία 57 ετών, στο παλάτι Ντολμάμπαχτσε της Κωνσταντινούπολης. Κάθε χρόνο αυτήν την ημέρα, στις 09:05 το πρωί (την ακριβή ώρα του θανάτου του), η Τουρκία τηρεί ενός λεπτού σιγή, ενώ πραγματοποιούνται επίσημες τελετές στο Μαυσωλείο του στην Άγκυρα, καθώς και σε τουρκικές διπλωματικές αποστολές παγκοσμίως.

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