Κέιτι Ζακαράια: Επιχειρεί να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο παρά την απόλυσή της – Ο Τραμπ «την θεωρεί ανέκδοτο», λένε πηγές

Παρά το γεγονός ότι απολύθηκε έπειτα από μόλις πέντε ημέρες στον Λευκό Οίκο, η Κέιτι Ζακαράια επιχειρεί να επιστρέψει στο προσκήνιο, επιδιώκοντας μια δεύτερη ευκαιρία στη θέση του εκπροσώπου Τύπου.

Ωστόσο, οι παρασκηνιακές κινήσεις της και η παρουσία της στο Μαρ-α-Λάγκο έχουν προκαλέσει έντονη δυσφορία και ειρωνικά σχόλια στο στενό περιβάλλον του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Κινήσεις… επανασύνδεσης και εντυπωσιασμού

Σύμφωνα με τρεις πηγές που βρίσκονται κοντά στον Τραμπ και μίλησαν στη New York Post, η Ζακαράια εργάζεται συστηματικά προκειμένου να γοητεύσει τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον νέο προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, με στόχο να της δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία.

Πηγή με γνώση των παρασκηνίων ανέφερε ότι η Ζακαράια δήλωσε πως αποφάσισε να συμβάλει στην παρουσίαση της κάλυψης των εκλογών από το δίκτυο Right Side Broadcasting Network (RSBN) την περασμένη Τρίτη, ελπίζοντας ότι ο Τραμπ θα έβλεπε την εμφάνισή της και θα αποφάσιζε ότι είναι η κατάλληλη για τη θέση.



«Το είπε φωναχτά», δήλωσε χαρακτηριστικά η πηγή. «Είναι παράλογο. Πραγματικά ντροπιαστικό».

Ωστόσο, άτομο που συνομίλησε με τη Ζακαράια αυτή την εβδομάδα υποστήριξε ότι αργότερα η ίδια ισχυρίστηκε πως απλώς αστειευόταν σχετικά με τη χρήση της παρουσίας της στο RSBN για την ανάκτηση του αξιώματος.

Παρά ταύτα, η Ζακαράια εντοπίστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος προετοιμαζόταν για νέες αλλαγές στο προσωπικό του, μετά την αντικατάσταση της Σούζι Γουάιλς από τον Μίλερ στην πρώτη μεγάλη ανασύνθεση της ομάδας του μετά τη συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης.

Με τη θέση του εκπροσώπου Τύπου να παραμένει κενή, η Κέιτι Ζακαράια παρατηρήθηκε «να τον κοιτάζει επίμονα προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή του» το Σάββατο στο αίθριο του πολυτελούς κλαμπ στο Παλμ Μπιτς.

Κατηγορηματική απόρριψη

Οι αντιδράσεις από αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και στενούς συνεργάτες του Προέδρου των ΗΠΑ ήταν ιδιαίτερα επικριτικές, με πολλούς να χαρακτηρίζουν το ενδεχόμενο επιστροφής της απολύτως απίθανο.

«Δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ. [Ο Τραμπ] τη θεωρεί ανέκδοτο. Έχει μηδενική πιθανότητα», δήλωσε στη NY POst πηγή του περιβάλλοντός του. «Λέει παντού ότι είναι ναυάγιο».

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σχολίασε δηκτικά: «Δεν σταμάτησε ποτέ. Είναι ψυχοπαθής. Νομίζει ότι έκανε καλή δουλειά στη μοναδική της ενημέρωση».

«Έχω γεννήσει χωρίς παυσίπονα και πάλι δεν μπορώ να φανταστώ αυτό το επίπεδο ανοχής στον πόνο», δήλωσε μια αξιωματούχος της κυβέρνησης, ενώ προσέθεσε ότι η επιστροφή της δεν πρόκειται να συμβεί ούτε «σε ένα εκατομμύριο χρόνια».

Σημειώνεται ότι, όταν η Κέιτι Ζακαράια είχε επιχειρήσει και την πρώτη φορά να εξασφαλίσει τη θέση στον Λευκό Οίκο, εμφανιζόταν σε εκπομπές που ήταν πιθανό να παρακολουθεί ο Τραμπ.

Ωστόσο, η μοναδική της ενημέρωση Τύπου διήρκεσε μόλις 14 λεπτά, κατά την οποία αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, ενώ ακολούθησαν εξίσου προβληματικές συνεντεύξεις στο Fox News με τον Σον Χάνιτι και την εκπομπή «Fox & Friends».

Trump’s new White House Press Secretary Katie Zacharia is completely lost for words and fumbling on her first day as she reads off a script https://t.co/58fMuVbvDg — Headquarters (@HQNewsNow) October 13, 2026



Μάλιστα, η υπόδειξή της στον Χάνιτι ότι η κακή της απόδοση οφειλόταν σε ανεπαρκή προετοιμασία από τους υφισταμένους της, είχε εξοργίσει τους συναδέλφους της.

Από την πλευρά της, η ίδια έχει πλέξει δημοσίως το εγκώμιο του Στίβεν Μίλερ, εξυμνώντας τον ρόλο του στην ηγεσία της εκστρατείας μαζικών απελασεων κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, γεγονός που αναζωπύρωσε τα σενάρια για τις προθέσεις της.

Οι άλλοι διεκδικητές

Παρ’ όλα αυτά, το στενό περιβάλλον της Ζακαράια επιχειρεί να αποκλείσει τα σενάρια επαναδιεκδίκησης της θέσης στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με στενό της συνεργάτη, η ίδια ισχυρίζεται ότι δεν ενδιαφέρεται να αναλάβει ξανά τη θέση και ότι είναι «προσηλωμένη στην υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου και στη στήριξη των προτεραιότητoν του προέδρου μέσω άλλων μέσων».

Ένα άλλο πρόσωπο κοντά της σημείωσε: «Είμαι 1.000% σίγουρος ότι η Κέιτι Ζαχαρία δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον να πάει να γίνει εκπρόσωπος Τύπου στον Λευκό Οίκο».

Την ίδια στιγμή, στα ονόματα που ακούγονται ότι διεκδικούν το πόστο περιλαμβάνεται η Κάρολαϊν Σανσάιν, πρώην ηθοποιός του Disney Channel που υπηρέτησε στην πρώτη θητεία του Τραμπ.

Former Disney Channel star Caroline Sunshine joins the White House press team as a press assistant https://t.co/xXQOhb0rEM https://t.co/XPkjejvgba — CNN Politics (@CNNPolitics) March 28, 2018



Σύμφωνα με πηγές, η Σανσάιν «συνεχίζει να τηλεφωνεί και να προσπαθεί να κανονίσει συναντήσεις» με τον Τραμπ.