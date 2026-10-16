Κέιτι Ζακαράια: «Στην Κίνα δεν έχουν καν κανονικές τουαλέτες» – «Να μας επισκέπτεται πιο συχνά» απαντά το Πεκίνο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε μια δήλωση που αναμένεται να συζητηθεί προχώρησε η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια.

Σε συνέντευξή της που δημοσιοποιήθηκε χθες, αναφέρθηκε στα χρόνια που έζησε στην Κίνα στις αρχές της δεκαετίας του 2010, υποστηρίζοντας πως την περίοδο εκείνη η χώρα δεν διέθετε «κανονικές τουαλέτες».

Η 41ετών Ζακαράια, που πρόσφατα διορίστηκε στη θέση αυτή από τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει ήδη δεχθεί επικρίσεις καθώς κατηγορείται ότι παρουσιάζεται ως δικηγόρος χωρίς τα ανάλογα προσόντα.

«Δεν έχουν καν κανονικές τουαλέτες»

Η Κέιτι Ζακαράια διηγήθηκε σε podcast που μεταδόθηκε χθες, Πέμπτη, ότι το 2016, πριν από την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στη προεδρία, η ιδέα που κυριαρχούσε ήταν ότι η Κίνα θα ξεπεράσει τις ΗΠΑ.

«Μας έλεγαν όλοι ότι η Χίλαρι (Κλίντον) θα κέρδιζε. Ότι η χρυσή εποχή της Αμερικής, ότι οι ημέρες δόξας, τελείωσαν. Ότι η Κίνα θα κυριαρχούσε», δήλωσε η Ζακαράια στον συντηρητικό σχολιαστή Τζακ Ποσομπιέκ.

«Το θυμάμαι πολύ καλά. Μόλις είχα γυρίσει από την Κίνα και σκεφτόμουν: “Πώς θα μπορούσε η Κίνα να γίνει η επόμενη χώρα που θα κυριαρχήσει; Δεν έχουν καν κανονικές τουαλέτες“», πρόσθεσε.



Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλές φορές μιλήσει για την «πολύ καλή σχέση» που έχει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Στη διάρκεια συνόδου κορυφής στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβριο, οι δύο ηγέτες μίλησαν για διάφορα θέματα, από την τεχνητή νοημοσύνη έως το εμπόριο και τον πόλεμο τον Ιράν.

«Να έρχεται πιο συχνά»

Το Πεκίνο, από την πλευρά του, κάλεσε σήμερα τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου να επισκέπτεται «πιο συχνά» την Κίνα, μετά τις δηλώσεις της για ελλείψεις σε τουαλέτες όταν εκείνη ζούσε στη χώρα.

«Την καλούμε να έρχεται στην Κίνα πιο συχνά, όταν θα έχει την ευκαιρία», δήλωσε με ένα ελαφρύ χαμόγελο η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Επικρίσεις

Η Κέιτι Ζακαράια παρουσιάζεται συχνά ως δικηγόρος, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο δίκτυο Fox News, για το οποίο εργάστηκε ως σύμβουλος.

Ωστόσο δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι είχε περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου στις ΗΠΑ, αφότου πήρε πτυχίο νομικής από το Πανεπιστήμιο Pepperdine στην Καλιφόρνια.

Ερωτηθείσα χθες από το συντηρητικό μέσο Real America’s Voice, δήλωσε ότι είχε εγγραφεί για τις εξετάσεις στον δικηγορικό σύλλογο αλλά ότι στη συνέχεια «αποσπάστηκε η προσοχή της» και επιβαρύνθηκε από τις υποχρεώσεις λόγω της μετακίνησής της στην Κίνα, όπου επρόκειτο να συναντήσει τον σύζυγό της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Hannity» του Fox News το βράδυ της Πέμπτης, παραδέχθηκε ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις (bar exam) του δικηγορικού συλλόγου.

Η πρώτη εμφάνιση στον Λευκό Οίκο

Ελάχιστα γνωστή στο ευρύ κοινό, η Ζακαράια έκανε αισθητή την έλευσή της την Τρίτη, με μια συνέντευξη Τύπου ασυνήθιστα σύντομη όπου απάντησε στις ερωτήσεις μόνο τριών επιλεγμένων δημοσιογράφων.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ