Κέιτι Ζακαράια: Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου παραδέχθηκε ότι «κόπηκε» στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου

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Υπό το βάρος των αμφισβητήσεων για το νομικό της υπόβαθρο, η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, αποκάλυψε την Πέμπτη ότι απέτυχε στις εξετάσεις (bar exam) για την άδεια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος.

Η Κέιτι Ζακαράια, η οποία εντάχθηκε στο δυναμικό του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα, είχε δηλώσει παλαιότερα ότι ασκούσε τη δικηγορία προτού εισέλθει στην πολιτική, ενώ και ο πρόεδρος Τραμπ την είχε περιγράψει ως δικηγόρο.

«Δεν περάσατε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, σωστά;» ρωτήθηκε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Hannity» του Fox News το βράδυ της Πέμπτης.

«Σωστά», απάντησε στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι.



Αρνητικά απάντησε η Κέιτι Ζακαράια όταν ο Χάνιτι τη ρώτησε εάν εξετάστηκε για δεύτερη φορά.

Η Ζακαράια πήρε πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Pepperdine το 2011, σύμφωνα με το ίδιο το ίδρυμα. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σχεδόν όλοι οι δικηγόροι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στις ΗΠΑ παίρνουν πρώτα πτυχίο Νομικής, ωστόσο δεν μπορούν να δικηγορήσουν χωρίς προηγουμένως να έχουν γίνει μέλη δικηγορικού συλλόγου.

Η αμήχανη πρεμιέρα

Με ένα ιδιαίτερα αμήχανο ντεμπούτο ξεκίνησε η θητεία της Ζακαράια στο βήμα της αίθουσας Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η 41χρονη νέα εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ, η έκτη κατά σειρά που αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση, παρέμεινε στο βήμα μόλις για λίγα λεπτά, κατάφερε ωστόσο μέσα σε αυτό το σύντομο διάστημα να προκαλέσει αίσθηση.

«Καλημέρα!», είπε αρχικά, καθώς μπήκε στην αίθουσα. «Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Τραμπ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Ήθελα να εργαστώ για εκείνον εδώ και πάρα πολύ καιρό».

Στη συνέχεια, αφιέρωσε τα επόμενα οκτώ λεπτά διαβάζοντας νευρικά από τις σημειώσεις της. Σήκωνε το βλέμμα προς τις κάμερες κάθε λίγες σειρές χωρίς να διατηρεί οπτική επαφή με το κοινό, χαμογελούσε σε αλλόκοτες στιγμές και τόνιζε λάθος λέξεις.

Η παρουσία της προκάλεσε τα αιχμηρά σχόλια των διεθνών ΜΜΕ: «Η παρθενική ενημέρωση της Κέιτι Ζακαράια ήταν βασανιστική – τουλάχιστον η προκάτοχός της παρέδιδε τη προπαγάνδα της ζεστή», σχολίασε ο Guardian, προσθέτοντας πως η νέα εκπρόσωπος εμφανίστηκε «με όλη τη θερμότητα, τη σοφία και την πολιτική ευελιξία ενός avatar τεχνητής νοημοσύνης».

Η Ζακαράια, η οποία διαθέτει την «ξανθιά αισθητική» των προκατόχων της (Κέιλι ΜακΕνάνι και Κάρολαϊν Λέβιτ), ανασύρθηκε από τη σχετική αφάνεια. Πριν αναλάβει τη θέση, είχε μια σύντομη θητεία στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και εργάστηκε στον όμιλο Trump Media and Technology Group.

Σε αντίθεση με την 27χρονη προκάτοχό της, Κάρολαϊν Λέβιτ —η οποία ήταν η νεότερη εκπρόσωπος στην ιστορία και ανήκε στον στενό πυρήνα του Τραμπ— η Ζακαράια είναι νέα τόσο για τον ίδιο τον Πρόεδρο όσο και για τα περισσότερα στελέχη του Λευκού Οίκου.

Η Κέιτι Ζακαράια, κατά την πρώτη ενημέρωση του Τύπου που έδωσε, δέχτηκε ερωτήσεις από μόλις τρεις δημοσιογράφους.

Η εμφάνισή της επικρίθηκε από ορισμένους σχολιαστές και από πολιτικούς αναλυτές, παρότι ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους: «Πιστεύω ότι ήταν πολύ καλή».

Όταν ο Σον Χάνιτι της ζήτησε να σχολιάσει την εμφάνισή της, η Ζακαράια απάντησε πως θεωρεί ότι ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά της, επισημαίνοντας πως είχε ελάχιστο χρόνο για να προετοιμαστεί.

Hannity tells Zacharia that her first briefing was “widely panned” and has her confirm she didn’t pass the bar exam 😬 Zacharia defends herself by saying “I feel I really stepped up to the plate to do the press conference with very little prep time” https://t.co/nrZcmCSj0w — Aaron Rupar (@atrupar) October 16, 2026



Τα προβλήματα, ωστόσο, για τη νέα εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου δεν σταμάτησαν στην αίθουσα Τύπου. Όταν δημοσιογράφος ρώτησε αργότερα τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ σε ποια Πολιτεία έχει περάσει τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, εκείνος την πλησίασε και η Ζακαράια έδωσε μια μάλλον μη πειστική απάντηση: «Όταν μετακόμισα στην Κίνα».

President Trump on White House Press Secretary Katie Zacharia: “I thought she was very good.” Q: “You said she’s an attorney. Where did she pass the bar exam? Which state?” Zacharia: “When I moved to China.” Q: “Where did you pass the bar exam?” https://t.co/5xiwyEsVSs — CSPAN (@cspan) October 13, 2026



Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, εργάστηκε ως συνεργάτης στη δικηγορική εταιρεία Zhong Lun στο Πεκίνο από το 2011 έως το 2013. Έρευνα της South China Morning Post στα μητρώα δικηγόρων της Νέας Υόρκης, της Περιφέρειας της Κολούμπια, της Καλιφόρνια, του Τέξας και της Φλόριντα δεν εντόπισε καμία εγγραφή στο όνομά της.