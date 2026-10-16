Λάρισα: Στο Αυτόφωρο σήμερα ο ιερέας που κατηγορείται για revenge porn και ενδοοικογενειακή απειλή

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Για το πλημμέλημα της ενδοοικογενειακής απειλής θα βρεθεί σήμερα (16/10/2026) κατηγορούμενος στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, ο ιερέας από τα Γρεβενά, ο οποίος συνελήφθη πριν από μερικές μέρες, έπειτα από καταγγελία Λαρισαίας, με την οποία διατηρούσε σχέση.

Παράλληλα με την ενδοοικογενειακή απειλή, κατηγορείται και για το αδίκημα της εκδικητικής πορνογραφίας, σύμφωνα με το άρθρο 346 του Ποινικού Κώδικα, αδίκημα το οποίο ο ίδιος αρνείται δια της συνηγόρου του.

Το κινητό τηλέφωνο του 68χρονου κατασχέθηκε ύστερα από τη σύλληψή του, ενώ η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε προθεσμία, για να απολογηθεί την Παρασκευή. Μέχρι τότε, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος, υπό τον όρο να μην έχει καμία απολύτως επικοινωνία, με την 43χρονη καταγγέλλουσα.

«Δεν έχω στην κατοχή μου καμιά άσεμνη φωτογραφία»

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει στην κατοχή του καμιά άσεμνη φωτογραφία της καταγγέλλουσας και κάνει λόγο για πλεκτάνη εις βάρος του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος δεν αρνείται ότι διατηρούσε παράνομη σχέση με την 43χρονη.

«Δεν θα χρησιμοποιούσα σε καμία περίπτωση τη σχέση μου με εκδικητικό τρόπο»

Ο ιερέας υποστηρίζει ότι δεν θα χρησιμοπούσε σε καμία περίπτωση τη σχέση του με εκδικητικό τρόπο.

«Υπήρχε οικονομική αξίωση για αγιογραφίες που δεν παραδόθηκαν»

Παράλληλα, ο ίδιος προβάλλει ισχυρισμούς περί οικονομικής διαφοράς μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με τον 68χρονο, υπήρχε οικονομική αξίωση εκ μέρους του από την καταγγέλλουσα, για χρήματα που εκείνη έλαβε ως προκαταβολή, για να φιλοτεχνήσει αγιογραφίες, τις οποίες όμως δεν παρέδωσε.

Το προφίλ του κατηγορουμένου

Ο κατηγορούμενος κληρικός είναι πολύτεκνος και παππούς, παντρεμένος με τέσσερα παιδιά, ενώ έχει και εγγόνια.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών

Την απαλλαγή του 68χρονου ιερέα από τα διοικητικά καθήκοντα αποφάσισε η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών, μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας εις βάρος της πρώην συντρόφου του.

«Η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ανακοινώνει ότι, σχετικά με την υπόθεση κληρικού που υπηρετεί σε αυτήν και για τον οποίο έγινε αναφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, προέβη άμεσα στην απαλλαγή του από τα διοικητικά του καθήκοντα και στην αντικατάστασή του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες, η Ιερά Μητρόπολη αναμένει την επίσημη ενημέρωση από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της», αναφέρει η ανακοίνωση.