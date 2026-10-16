Αλλάζει όψη το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: Η άσφαλτος παραχωρεί τη θέση της στο μάρμαρο – Τι προβλέπει η ανάπλαση

Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αποκτά νέα όψη, 94 χρόνια μετά τα αποκαλυπτήριά του, καθώς προωθείται σχέδιο ανάπλασης που προβλέπει την αντικατάσταση της ασφάλτου με γκρίζο μάρμαρο Αλιβερίου. Η παρέμβαση κρίνεται αναγκαία λόγω προβλημάτων που δημιουργεί η φθορά του υλικού ενώ τη συντήρηση αναλαμβάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

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Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα όψη αποκτά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, καθώς η άσφαλτος μπροστά του θα αντικατασταθεί με γκρίζο μάρμαρο Αλιβερίου.
  • Η παρέμβαση κρίνεται απαραίτητη λόγω των προβλημάτων που δημιουργεί η άσφαλτος, η οποία δυσκολεύει την κίνηση των Ευζώνων και συμβάλλει στην υπερθέρμανση του χώρου.
  • Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τη συντήρηση του ανάγλυφου του μνημείου, ενώ την ευθύνη για τη φύλαξη και την ανάπλαση έχει αναλάβει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα όψη αποκτά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, 94 χρόνια μετά τα αποκαλυπτήριά του, καθώς προωθείται σχέδιο ανάπλασης που προβλέπει την αντικατάσταση της ασφάλτου με γκρίζο μάρμαρο Αλιβερίου στον χώρο μπροστά από το μνημείο και το ελληνικό Κοινοβούλιο.

Η αντικατάσταση του δαπέδου αποτελεί τη βασική ιδέα της ανάπλασης. Η άσφαλτος, που καλύπτει τον χώρο εδώ και δεκαετίες, θα δώσει τη θέση της σε μια διαφορετική κατασκευή, η οποία θα κοσμεί πλέον το μνημείο.

Ο λόγος της παρέμβασης σχετίζεται κυρίως με τα προβλήματα που δημιουργεί το υλικό. Η χρήση και η φθορά της ασφάλτου δυσκολεύουν την κίνηση των Ευζώνων που υπηρετούν στα φυλάκια μπροστά από το μνημείο, ενώ το υλικό συμβάλλει και στην υπερθέρμανση του χώρου.

Το σχέδιο περιλαμβάνει και τη συντήρηση του ανάγλυφου του μνημείου. Τα μάρμαρα και τα μεταλλικά στοιχεία στο πίσω μέρος του θα συντηρηθούν εκ νέου και θα καθαριστούν, καθώς το μνημείο φέρει τη φθορά των 94 ετών που έχουν περάσει από την ημέρα των αποκαλυπτηρίων του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείονται επιπλέον παρεμβάσεις με περισσότερα φυτά και περισσότερο πράσινο στην πλατεία μπροστά από το μνημείο.

Την ευθύνη για τη φύλαξη, τη συντήρηση και την ανάπλαση έχει αναλάβει πλέον το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

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