AUSA: Καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής στο ελληνικό Περίπτερο από 3 μεγάλες εταιρείες – Δείτε βίντεο

Στο εθνικό περίπτερο στην έκθεση AUSA 2026 φιλοξενήθηκαν τρεις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της αμυντικής βιομηχανίας, προβάλλοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών εφαρμογών, από προηγμένα συστήματα επικοινωνιών και οπτικά συστήματα μέχρι αυτόνομα ιπτάμενα οχήματα και εξειδικευμένα υλικά. Πρόκειται για τρεις εταιρείες οι οποίες είτε έχουν ήδη συνεργασίες είτε προχωρούν σε επενδύσεις σε εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ.

Αποστολή στην Ουάσινγκτον: Χρήστος Μαζανίτης

Τρεις κορυφαίες εταιρείες του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος κατάφεραν να κεντρίσουν το διεθνές ενδιαφέρον επενδυτών, ξένων στρατών και κυβερνήσεων στη μεγάλη ετήσια διεθνή έκθεση AUSA (Association of the United States Army), που πραγματοποιείται στο εκθεσιακό κέντρο Walter E. Washington Convention Center, στην Ουάσινγκτον. Πρόκειται για μία έκθεση που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πλέον επιδραστικά γεγονότα στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας και των στρατιωτικών εξοπλισμών παγκοσμίως και στην οποία η Ελλάδα δίνει ηχηρό «παρών» κάθε χρόνο εδώ και 13 χρόνια, χάρη στις προσπάθειες του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου (AMCHAM).

Οι τρεις ελληνικές εταιρείες, μάλιστα, έχουν προχωρήσει σε μεγάλες συμφωνίες ή βρίσκονται σε συζητήσεις ακόμη και για επενδύσεις στις ΗΠΑ.

EFA GROUP

Ο όμιλος EFA GROUP προέβαλε το ευρύ χαρτοφυλάκιο των τεχνολογικών του λύσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών.

Ο Γρηγόρης Κουτσογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της EFA Group, σε δηλώσεις του στο enikos.gr έκανε ιδιαίτερη μνεία στα διδάγματα που έχουν αντλήσει στην EFA από τα πεδία των μαχών στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, τα οποία ενσωμάτωσαν σε δύο καινοτόμα προϊόντα που παρουσίασαν.

Αυτό που κατέγραψαν ως εξέλιξη στα πεδία των μαχών είναι τα drones διπλής αυτοματοποίησης, τα οποία μπορούν, δηλαδή, να πετάξουν και χωρίς καθοδήγηση από GPS, μέσα σε δύσκολα περιβάλλοντα.

Ένα ακόμη εντυπωσιακό συμπέρασμα που κατέγραψαν, ειδικά από τα πεδία στην Ουκρανία, είναι ότι μπορούν να αναπτύσσουν ένα σύστημα, να το εξελίσσουν και να το θέτουν σε δοκιμή μέσα σε δύο εβδομάδες. Η τεχνολογία καλπάζει και, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ξεπερνά το σήμερα σε χρόνο ρεκόρ.

«Μόνο αν έχεις ανεπτυγμένες δικές σου – εθνικές λύσεις – μπορείς να ανταγωνιστείς τις εξελίξεις, να συνδέσεις άμεσα τον τελικό χρήστη με την αμυντική βιομηχανία και να πετύχεις αυτούς τους χρόνους στην εξέλιξη», μας εξηγεί.

Έχοντας εμπειρία στην παραγωγή drones, στον ηλεκτρονικό πόλεμο και στους παρεμβολείς, η EFA ανέπτυξε δύο ξεχωριστά συστήματα anti-drone, τα οποία βασίζονται σε πολλαπλούς αισθητήρες (ηλεκτροοπτικό, ραντάρ, RFTF κ.ά.). Τους αισθητήρες αυτούς τους συνδέει σε ένα τακτικό σύστημα, το οποίο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (AI), επιτρέπει στον χρήστη να παραμετροποιεί τις απειλές και να επιλέγει το προσφορότερο οπλικό σύστημα για την κατάρριψή τους.

IDE – Intracom Defense

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία της Intracom Defense, η οποία έδωσε έμφαση σε δύο πολύ σημαντικούς τομείς της δραστηριότητάς της. Ο πρώτος ήταν οι τηλεπικοινωνίες. Όπως εξήγησε στο enikos.gr ο Στάθης Καραγιάννης, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής (Chief Commercial Officer – CCO) της Intracom IDE, το κύριο πλεονέκτημα που προσφέρουν είναι ότι διαθέτουν τη δυνατότητα παραγωγής εξειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με κρυπτογράφηση, αλγόριθμο και κώδικα που θα έχουν στη διάθεσή τους αποκλειστικά ο Ελληνικός Στρατός και οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

«Τα συστήματά μας δίνουν έμφαση στην επικοινωνία των πληρωμάτων σε πολύ θορυβώδη περιβάλλοντα», αναφέρει ο κ. Καραγιάννης και εξηγεί: «Η πλατφόρμα wiSPRevo βασίζεται σε αλγορίθμους μείωσης θορύβου, οι οποίοι επιτρέπουν στους χρήστες να επικοινωνούν κάτω από αντίξοες συνθήκες».

Τέτοιου είδους συστήματα, που παράγονται στην Ελλάδα, έχουν διεθνή αναγνώριση, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την εγκατάστασή τους στα άρματα μάχης Leopard A8 της Λιθουανίας.

Ο δεύτερος τομέας είναι η ανάπτυξη υβριδικών τεχνολογιών. Όπως εξήγησε στο enikos.gr ο Θεόδωρος Διονυσόπουλος, Διευθυντής Υβριδικών Συστημάτων (Hybrid Systems Director) της IDE, ιδιαίτερα στον τομέα των υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος, η ελληνική εταιρεία είναι διεθνώς πρωτοπόρος. Μάλιστα, πολύ πρόσφατα τα συστήματά της τέθηκαν σε υπηρεσία με τον Αμερικανικό Στρατό, ενώ ολοκληρώθηκε και ένα εντατικό στάδιο δοκιμών στο Εθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης των ΗΠΑ, στην Καλιφόρνια.

Ο κ. Διονυσόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, το οποίο αποτελεί και τον πραγματικό πολλαπλασιαστή ισχύος, αφού οι εξειδικευμένοι επιστήμονες είναι αυτοί που μπορούν να παράγουν προϊόντα «που είναι state of the art».

METLEN

Μία ακόμη ελληνική εταιρεία, η M Technologies της METLEN, με εμπειρία άνω των 25 ετών, έχει καταφέρει να κεντρίσει το ενδιαφέρον τόσο από την Αμερική όσο και από χώρες της Ευρώπης.

Μιλώντας στο enikos.gr, ο Αθανάσιος Πότσης, Επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Head of Business Development) της METLEN, έκανε ιδιαίτερη μνεία στα δύο πολύ μεγάλα οπλικά συστήματα, για την παγκόσμια παραγωγή των οποίων η εταιρεία έχει αναλάβει υποκατασκευαστικό έργο. Πρόκειται για τα άρματα μάχης Leopard και το αντιαεροπορικό σύστημα Patriot.

«Κατασκευάζουμε τμήματα των Patriot από το 1998. Καταλαβαίνετε ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουμε καλύψει ανάγκες πολλών χωρών σε όλο τον κόσμο σε ένα οπλικό σύστημα το οποίο έχει αποδείξει επιχειρησιακά τη δυνατότητα που έχει να εμπλέκει σύγχρονες απειλές», μας ανέφερε.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η δυνατότητα του εργοστασίου να κατασκευάζει το σκάφος και τον πύργο από ένα κομμάτι μετάλλου. Πρόσφατα, μάλιστα, η εταιρεία εγκαινίασε και τις νέες εγκαταστάσεις της στον Βόλο.