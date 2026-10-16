CENTCOM: Διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και τους νεκρούς στην Ιορδανία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τρεις ισχυρισμούς του Ιράν σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, τη βύθιση εμπορικού πλοίου και τις απώλειες Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία απέρριψε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η CENTCOM υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και οι περιφερειακοί εταίροι τους εξακολουθούν να ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ, απαντώντας στους ισχυρισμούς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) περί ελέγχου της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

Η αμερικανική διοίκηση αμφισβήτησε επίσης την εκδοχή των IRGC για τη βύθιση πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Σιγκαπούρης στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ιρανικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει την προηγούμενη ημέρα ότι το πλοίο βυθίστηκε έπειτα από πρόσκρουση σε θαλάσσια νάρκη. Αντίθετα, η CENTCOM υποστήριξε ότι το πολιτικό πλοίο επλήγη από ιρανικό βλήμα και βυθίστηκε ενώ ρυμουλκούνταν προς την ακτή.

Η αμερικανική διοίκηση απέρριψε, παράλληλα, τον ισχυρισμό των IRGC ότι σκότωσαν εκατοντάδες Αμερικανούς στρατιωτικούς στην Ιορδανία.

«Τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν εν ώρα επιχειρήσεων τον Ιούλιο, καθώς οι δυνάμεις των εταίρων μας αμύνονταν απέναντι σε ιρανικές επιθέσεις», ανέφερε η CENTCOM.