CENTCOM: Διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και τους νεκρούς στην Ιορδανία

Τρεις ισχυρισμούς του Ιράν σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, τη βύθιση εμπορικού πλοίου και τις απώλειες Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία απέρριψε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.
Η CENTCOM υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και οι περιφερειακοί εταίροι τους εξακολουθούν να ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ, απαντώντας στους ισχυρισμούς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) περί ελέγχου της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.
Η αμερικανική διοίκηση αμφισβήτησε επίσης την εκδοχή των IRGC για τη βύθιση πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Σιγκαπούρης στα Στενά του Ορμούζ.
Οι ιρανικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει την προηγούμενη ημέρα ότι το πλοίο βυθίστηκε έπειτα από πρόσκρουση σε θαλάσσια νάρκη. Αντίθετα, η CENTCOM υποστήριξε ότι το πολιτικό πλοίο επλήγη από ιρανικό βλήμα και βυθίστηκε ενώ ρυμουλκούνταν προς την ακτή.
Η αμερικανική διοίκηση απέρριψε, παράλληλα, τον ισχυρισμό των IRGC ότι σκότωσαν εκατοντάδες Αμερικανούς στρατιωτικούς στην Ιορδανία.
«Τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν εν ώρα επιχειρήσεων τον Ιούλιο, καθώς οι δυνάμεις των εταίρων μας αμύνονταν απέναντι σε ιρανικές επιθέσεις», ανέφερε η CENTCOM.
Three FALSE Iranian claims in the past 24 hours:
🚫 CLAIM: The IRGC has continued to falsely claim control of the Strait of Hormuz.
✅ FACT: The United States and regional partners control the strait as commercial vessels continue to transit despite unwarranted IRGC aggression.
🚫 CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed a Singapore-flagged container ship struck a naval mine in the Strait of Hormuz on Wednesday. This is FALSE.
✅ FACT: The civilian container ship M/V GFS Pride was hit by an IRGC projectile. The vessel sank while being towed to shore. Despite the attack, commercial ships continue to flow through the Strait of Hormuz (whose primary routes remain clear of mines), with more than 40 ships moving in the last 24 hours.
🚫 CLAIM: The IRGC claims they killed hundreds of U.S. service members in Jordan. This is FALSE.
✅ FACT: Three American service members were killed in action in July as partner forces defended against Iranian attacks. We honor the memories of all U.S. service members who paid the ultimate sacrifice and represent America’s best.
— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 15, 2026