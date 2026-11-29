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Συναγερμός έχει σημάνει στον Φλοίσβο, ύστερα από την πτώση ενός ναυτικού στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό, πρόκειται για έναν 31χρονο Έλληνα, μέλος πληρώματος μίας θαλαμηγού, ο οποίος φέρεται να βούτηξε στη θάλασσα, χθες το βράδυ.

Σήμερα το πρωί έγινε αντιληπτό ότι ο 31χρονος αγνοείται, αφού συνάδελφοί του πήγαν στη θαλαμηγό προκειμένου να αναλάβουν βάρδια αλλά δεν τον έβρισκαν, με αποτέλεσμα να ενημερώσουν τις αρχές και να αρχίσει μία μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Στις έρευνες συμμετέχουν ιδιώτες δύτες, στελέχη του Λιμενικού Σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη.