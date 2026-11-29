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Μία εντυπωσιακή φωτογραφία από τη διαδικασία ετοιμότητας για απογείωση ενός οπλισμένου μαχητικού F-16 Block 50 έδωσε στη δημοσιότητα η Πολεμική Αεροπορία.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Πρόκειται για ένα οπλισμένο F-16 της 347 Μοίρας («Περσέας») της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία υπάγεται στη 111 Πτέρυγα Μάχης στη Νέα Αγχίαλο Βόλου και επιχειρεί με μαχητικά F-16 (Block-50).

Το έμβλημα του Περσέα — με την αναφορά στον μύθο του Περσέα (όπου συναντώνται μοτίβα όπως τα φτερωτά σανδάλια/φτερά και η άρπη/σπαθί) — συνδέεται άμεσα με την ταυτότητα της μοίρας.

Η αποστολή της 347 Μοίρας είναι η διατήρηση υψηλού βαθμού επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας μέσω της οργάνωσης, της εκπαίδευσης προσωπικού και της συντήρησης των μέσων, ώστε να διεξάγει αεροπορικές επιχειρήσεις όποτε απαιτηθεί.

#photo_of_the_day #HAF #ΠολεμικήΑεροπορία https://t.co/QMDp3J9a4v — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) November 29, 2026

Στην πράξη, η Μοίρα έχει διπλό επιχειρησιακό ρόλο (κρούσης/βομβαρδισμού και αναχαίτισης). Εκτελεί αποστολές κρούσης ημέρα και κυρίως νύχτα με τα σύγχρονα συστήματα και οπλικά μέσα του F-16 Block 50 ενώ συμμετέχει στην επιτήρηση και άμυνα του εναέριου χώρου στο Αιγαίο μαζί με τις υπόλοιπες μαχητικές μοίρες της Πολεμικής Αεροπορίας.