Με ιδιαίτερα αυξημένο ενεργειακό κόστος κινδυνεύουν να υποδεχθούν τα φετινά Χριστούγεννα εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά. Οι μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος του Νοεμβρίου, η συνεχιζόμενη άνοδος των χονδρεμπορικών τιμών λόγω κυρίως αύξησης τιμών φυσικού αερίου, και η αυξημένη κατανάλωση λόγω των χειμερινών αναγκών θέρμανσης δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα νέο κύμα οικονομικής επιβάρυνσης.

Σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης, διατροφής και καθημερινής διαβίωσης παραμένει υψηλό, η ηλεκτρική ενέργεια εξελίσσεται εκ νέου σε έναν σημαντικό παράγοντα πίεσης του οικογενειακού προϋπολογισμού. Μάλιστα, η επιβάρυνση αφορά σε ολοένα περισσότερα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια και για τη θέρμανσή τους, καθώς τα κλιματιστικά αποτελούν πλέον τον τρίτο πιο διαδεδομένο κύριο τρόπο θέρμανσης στην Ελλάδα, μετά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Τα ανταγωνιστικά σταθερά μπλε τιμολόγια προσφέρουν σήμερα μια σημαντική, αλλά προσωρινή, διέξοδο. Η ουσιαστική μακροχρόνια απάντηση, όμως, βρίσκεται στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και στην ευρεία εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες και στα δώματα των ελληνικών κτιρίων.

Και εδώ αναδεικνύεται μια μεγάλη αντίφαση: σε μια χώρα με τόσο υψηλή ηλιοφάνεια, ο πολίτης καλείται να πληρώνει ακριβά την ηλεκτρική ενέργεια, ενώ παράλληλα συναντά σημαντικά εμπόδια στην προσπάθειά του να την παράγει ο ίδιος.

Αυξήσεις έως 76% στα πράσινα τιμολόγια του Νοεμβρίου

Τα στοιχεία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τον Νοέμβριο του 2026 προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό. Οι αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας κυμάνθηκαν, ανάλογα με τον πάροχο και την κατηγορία κατανάλωσης, περίπου από 6% έως 76%, με τον αναφερόμενο μέσο όρο των αυξήσεων να προσεγγίζει το 34,5%. Πρόκειται για ιδιαίτερα μεγάλες ανατιμήσεις, οι οποίες συμπίπτουν χρονικά με την έναρξη της περιόδου αυξημένων ενεργειακών αναγκών των κατοικιών. Ενδεικτικά, δημοσιευμένες χρεώσεις πράσινων τιμολογίων για τον Νοέμβριο διαμορφώθηκαν ως εξής:

Πάροχος Χρέωση ανά kWh Αύξηση ΔΕΗ – χαμηλή κλίμακα 0,1690 € 6,3% ΗΡΩΝ 0,2595 € 75,8% Protergia 0,2640 € 43,5% ΕΛΙΝΟΙΛ 0,3240 € 28,3% Eunice 0,3297 € 28,5% NRG 0,3340 € 29,0% Volton 0,3622 € 32,4%

Οι παραπάνω τιμές αφορούν σε ενδεικτικές δημοσιευμένες χρεώσεις συγκεκριμένων προγραμμάτων και κλιμακίων κατανάλωσης, με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις εκπτώσεων. Δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων του λογαριασμού, όπως πάγια, ρυθμιζόμενες χρεώσεις και φόρους. Η μεγάλη απόκλιση μεταξύ των τιμολογίων αναδεικνύει τη σημασία της επιλογής κατάλληλου προγράμματος, καθώς δύο νοικοκυριά με ακριβώς την ίδια κατανάλωση μπορούν να πληρώνουν εντελώς διαφορετικά ποσά για την ηλεκτρική τους ενέργεια.

Αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής κατά 44,6% μέσα σε δύο μήνες

Ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί η συνεχιζόμενη άνοδος της χονδρεμπορικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία έως τις 26 Νοεμβρίου 2026, η εξέλιξη των μέσων τιμών παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα:

Μήνας Μέση χονδρεμπορική τιμή Μηνιαία μεταβολή Σεπτέμβριος 2026 156,31 €/MWh – Οκτώβριος 2026 197,07 €/MWh +26,1% Νοέμβριος 2026 (έως 26/11) 225,98 €/MWh +14,7% Σωρευτική αύξηση +44,6%

Η αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής κατά περισσότερο από 44% μέσα σε δύο μήνες δημιουργεί ισχυρές πιέσεις για περαιτέρω ανατιμήσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια. Η Ελλάδα, παρά τη σημαντική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξακολουθεί να είναι εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των διεθνών ενεργειακών αγορών, στο κόστος του φυσικού αερίου και στις μεταβολές της προσφοράς και της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι η σημαντική διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα του ενεργειακού κόστους που χρειάζονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Το σύστημα καθορισμού της χονδρικής τιμής, βάσει οριακής τιμής, δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και απαιτείται αλλαγή.

Πράσινα τιμολόγια Δεκεμβρίου: Κίνδυνος νέων αυξήσεων 10%–20%

Με βάση την πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς τον Νοέμβριο, διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στα πράσινα τιμολόγια του Δεκεμβρίου. Ένα ενδεικτικό σενάριο νέων αυξήσεων της τάξης του 10%–20%, εφόσον μετακυλιστεί σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης στους καταναλωτές, θα μπορούσε να διαμορφώσει τις τιμές ως εξής:

Χρέωση Νοεμβρίου Σενάριο αύξησης 10% Σενάριο αύξησης 20% 0,169 € 0,186 € 0,203 € 0,250 € 0,275 € 0,300 € 0,280 € 0,308 € 0,336 € 0,300 € 0,330 € 0,360 € 0,362 € 0,398 € 0,435 €

Με αυτά τα δεδομένα, μια ενδεικτική χρέωση των 28 λεπτών ανά κιλοβατώρα θα μπορούσε να ανέλθει στα 31–34 λεπτά, ενώ δεν αποκλείεται ορισμένα ακριβότερα τιμολόγια να ξεπεράσουν ακόμη και τα 40 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Πρόκειται για εκτίμηση βάσει υπολογιστικών σεναρίων και όχι για ανακοινωμένες τιμές Δεκεμβρίου. Η τελική διαμόρφωση των τιμολογίων θα εξαρτηθεί από τους μηχανισμούς τιμολόγησης και την εκπτωτική πολιτική των παρόχων. Ωστόσο, η τάση της αγοράς δημιουργεί εύλογη ανησυχία, ιδιαίτερα ενόψει των Χριστουγέννων και των αυξημένων αναγκών θέρμανσης.

Μπλε τιμολόγια: Η άμεση αλλά προσωρινή διέξοδος

Υπό τις σημερινές συνθήκες, η μετάβαση σε ένα ανταγωνιστικό σταθερό μπλε τιμολόγιο αποτελεί επιλογή που αξίζει να εξετάσουν σοβαρά οι καταναλωτές. Ενδεικτικές ανταγωνιστικές προσφορές σταθερών τιμολογίων κινούνται στην περιοχή των 0,13–0,18 ευρώ ανά κιλοβατώρα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή απόκλιση σε σχέση με αρκετά από τα πράσινα τιμολόγια.

Κατηγορία τιμολογίου Ενδεικτική χρέωση ανά kWh Ανταγωνιστικά μπλε σταθερά 0,130–0,145 € Χαμηλότερα πράσινα Νοεμβρίου Περίπου 0,169 € Ενδεικτική μεσαία χρέωση πράσινων Περίπου 0,280 € Ακριβότερα πράσινα Νοεμβρίου Περίπου 0,362 € Σενάριο ακριβότερων πράσινων Δεκεμβρίου 0,400–0,435 €

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των μπλε τιμολογίων είναι η προβλεψιμότητα. Ο καταναλωτής γνωρίζει εκ των προτέρων τη συμφωνημένη τιμή προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας για τη διάρκεια της σύμβασης, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς.

Πριν από οποιαδήποτε αλλαγή, ωστόσο, απαιτείται προσεκτικός έλεγχος των ακόλουθων παραμέτρων:

Της σταθερής τιμής ανά κιλοβατώρα.

Του μηνιαίου παγίου.

Της διάρκειας της σύμβασης.

Τυχόν ρήτρας πρόωρης αποχώρησης.

Των προϋποθέσεων χορήγησης εκπτώσεων.

Του συνολικού ετήσιου κόστους με βάση την πραγματική κατανάλωση.

Των όρων που θα ισχύσουν μετά τη λήξη της σύμβασης.

Τα μπλε τιμολόγια δεν είναι πάντοτε οικονομικότερα. Εάν οι τιμές της αγοράς μειωθούν σημαντικά, ένας καταναλωτής μπορεί να παραμείνει δεσμευμένος σε υψηλότερη χρέωση.

Στη σημερινή συγκυρία, όμως, αποτελούν μια σημαντική γραμμή άμυνας απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια και αβεβαιότητα.

Πόσα χρήματα μπορεί να εξοικονομήσει ένα νοικοκυριό;

Για να γίνει αντιληπτό το πραγματικό μέγεθος της οικονομικής διαφοράς, εξετάζουμε ενδεικτικά σενάρια μηνιαίας κατανάλωσης, συγκρίνοντας ένα μπλε τιμολόγιο των 0,13 €/kWh με διαφορετικά επίπεδα χρεώσεων πράσινων τιμολογίων.

Μηνιαία κατανάλωση Μπλε 0,13 €/kWh Πράσινο 0,28 €/kWh Πράσινο 0,32 €/kWh Πράσινο 0,40 €/kWh 300 kWh 39 € 84 € 96 € 120 € 500 kWh 65 € 140 € 160 € 200 € 800 kWh 104 € 224 € 256 € 320 € 1.000 kWh 130 € 280 € 320 € 400 € 1.500 kWh 195 € 420 € 480 € 600 €

Τα ποσά αφορούν αποκλειστικά τη χρέωση ενέργειας, χωρίς πάγια, φόρους και ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Για μια οικογένεια που καταναλώνει 500 kWh μηνιαίως, η διαφορά μεταξύ μιας σταθερής χρέωσης των 13 λεπτών και μιας κυμαινόμενης χρέωσης των 32 λεπτών ανέρχεται στα 95 ευρώ τον μήνα. Για μια μεγαλύτερη κατοικία που χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και για τη θέρμανσή της, με μηνιαία κατανάλωση 1.000 kWh, η διαφορά φτάνει τα 190 ευρώ τον μήνα ή τα 760 ευρώ για τέσσερις χειμερινούς μήνες, εφόσον διατηρηθούν οι συγκεκριμένες τιμές και η κατανάλωση. Σε περίπτωση χρέωσης 40 λεπτών ανά κιλοβατώρα, η αντίστοιχη διαφορά φτάνει τα 270 ευρώ μηνιαίως. Πρόκειται για ποσά ιδιαίτερα σημαντικά για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, τα οποία καθιστούν αναγκαία τη συστηματική παρακολούθηση και σύγκριση των διαθέσιμων τιμολογίων.

Η μεγάλη ανεκμετάλλευτη ευκαιρία: Φωτοβολταϊκά σε κάθε ελληνική στέγη

Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα στην Ευρώπη: την υψηλή ηλιοφάνεια κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους. Εκατοντάδες χιλιάδες κατοικίες διαθέτουν στέγες, δώματα και άλλους δυνητικά κατάλληλους χώρους εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Και όμως, η εγκατάσταση ενός μικρού οικιακού φωτοβολταϊκού δεν έχει εξελιχθεί ακόμη σε μια εύκολη, μαζική και προσιτή ενεργειακή επένδυση για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όποιοι από εμάς, και ο υπογράφοντας, που έχουμε εγκαταστήσει φωτοβολταικά αυτό έγινε μεγάλη γραφειοκρατία και αδυναμία σωστής εφαρμογής από ΔΕΔΔΗΕ.

Ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 5 kWp μπορεί, υπό κατάλληλες συνθήκες προσανατολισμού, ηλιοφάνειας και περιορισμένων σκιάσεων, να παράγει περίπου 6.500–8.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Πρόκειται για σημαντική ποσότητα ενέργειας, συγκρίσιμη ή ακόμη και μεγαλύτερη από την ετήσια κατανάλωση πολλών ελληνικών κατοικιών.

Βεβαίως, η ετήσια παραγωγή δεν ταυτίζεται με την πραγματική εξοικονόμηση. Καθοριστική σημασία έχουν ο χρονικός συγχρονισμός παραγωγής και κατανάλωσης, το εφαρμοζόμενο καθεστώς συμψηφισμού, η αποζημίωση της πλεονάζουσας ενέργειας και η δυνατότητα αποθήκευσης. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με κατάλληλο σύστημα διαχείρισης της κατανάλωσης και ενδεχομένως μπαταρία, μπορεί να περιορίσει σημαντικά την ενεργειακή εξάρτηση ενός νοικοκυριού.

Δεν αποτελεί απλώς μια περιβαλλοντική παρέμβαση. Αποτελεί μια επένδυση σχετικά μικρού μεγέθους, με δυνατότητα σημαντικής οικονομικής απόδοσης, μακροχρόνιας μείωσης των λειτουργικών εξόδων και αναβάθμισης της αξίας της κατοικίας.

Μικρή επένδυση με δυνατότητα υψηλής οικονομικής απόδοσης

Το κόστος εγκατάστασης ενός μικρού οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος έχει περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με παλαιότερες περιόδους.

Ενδεικτικά, το κόστος μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής:

Είδος εγκατάστασης Ενδεικτικό συνολικό κόστος Φωτοβολταϊκό 3 kWp 5.500 € Φωτοβολταϊκό 5 kWp 7.500 € Φωτοβολταϊκό 5 kWp με μπαταρία 13.000 € Φωτοβολταϊκό 10 kWp 13.000 €

Τα ποσά εξαρτώνται από την ποιότητα του εξοπλισμού, τις συνθήκες εγκατάστασης, τη χωρητικότητα της μπαταρίας και τις ιδιαιτερότητες του ακινήτου.

Ας εξετάσουμε την περίπτωση ενός νοικοκυριού που εγκαθιστά φωτοβολταϊκό σύστημα 5 kWp, χωρίς μπαταρία, με κόστος 6.500 ευρώ και ετήσια παραγωγή 7.500 kWh. Με την παραδοχή ότι αξιοποιεί άμεσα το 40% της παραγόμενης ενέργειας και ότι η υπόλοιπη ενέργεια εγχέεται στο δίκτυο και αποζημιώνεται, διαμορφώνεται το ακόλουθο ενδεικτικό οικονομικό σενάριο:

Οικονομικό στοιχείο Ποσό Αρχικό κόστος επένδυσης 6.500 € Ετήσια παραγωγή 7.500 kWh Άμεση αυτοκατανάλωση 3.000 kWh Εξοικονόμηση από αυτοκατανάλωση (0,25 €/kWh) 750 € Αποζημίωση πλεονάζουσας ενέργειας (0,06 €/kWh) 270 € Συνολικό ετήσιο μικτό οικονομικό όφελος 1.020 € Απλή ετήσια μικτή απόδοση 15,7% Απλός χρόνος απόσβεσης 6,4 έτη

Πρόκειται για υποθετικό τεχνικοοικονομικό σενάριο χωρίς επιδότηση. Οι τιμές εξοικονόμησης και αποζημίωσης αποτελούν παραδοχές και όχι εγγυημένες μελλοντικές τιμές. Δεν συνυπολογίζονται έξοδα συντήρησης, χρηματοδότησης, αντικατάστασης εξοπλισμού, πιθανές περικοπές παραγωγής και σταδιακή μείωση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Ακόμη και με χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, η επένδυση μπορεί να παραμένει ενδιαφέρουσα, με μεγαλύτερο χρόνο απόσβεσης. Με δεδομένο ότι η ωφέλιμη διάρκεια ζωής των φωτοβολταϊκών πλαισίων μπορεί να υπερβαίνει τα 25 χρόνια, αναδεικνύεται η δυνατότητα μακροχρόνιου οικονομικού οφέλους για την ελληνική οικογένεια.

Το μεγάλο έλλειμμα του ΔΕΔΔΗΕ: Η έλλειψη διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου

Εδώ αναδεικνύεται ένα από τα σημαντικότερα διαρθρωτικά προβλήματα της ενεργειακής πολιτικής στη χώρα μας. Η πρόθεση και η οικονομική δυνατότητα ενός ιδιοκτήτη να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά δεν αρκούν. Απαιτείται η δυνατότητα σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, σύμφωνα με τις τεχνικές προϋποθέσεις και τους όρους του ΔΕΔΔΗΕ. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι περιορισμοί του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου, οι ανάγκες ενίσχυσης των τοπικών δικτύων και η αδυναμία απορρόφησης πρόσθετης παραγόμενης ενέργειας δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στην υλοποίηση μικρών επενδύσεων αυτοπαραγωγής. Υπάρχουν τεχνικές λύσεις περιορισμού ή μηδενικής έγχυσης στο δίκτυο, όπου αυτές επιτρέπονται και είναι κατάλληλες. Ωστόσο, δεν είναι εξίσου συμφέρουσες για κάθε νοικοκυριό και διαφοροποιούν σημαντικά την οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης. Παράλληλα, οι χρόνοι εξέτασης αιτημάτων, σύνδεσης, εγκατάστασης κατάλληλων μετρητών και ενεργοποίησης των συστημάτων πρέπει να περιοριστούν δραστικά. Δεν είναι δυνατόν ο πολίτης να ενθαρρύνεται να επενδύσει στην ενεργειακή αυτονομία της κατοικίας του, αλλά να συναντά περιορισμούς, καθυστερήσεις και αβεβαιότητα στην προσπάθεια υλοποίησης μιας μικρής επένδυσης. Ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να επιταχύνει τις επενδύσεις αναβάθμισης του δικτύου χαμηλής και μέσης τάσης, των μετασχηματιστών, των συστημάτων διαχείρισης και των έξυπνων μετρητών. Κυρίως, όμως, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής ηλεκτρικός χώρος για τα μικρά οικιακά φωτοβολταϊκά, με διαφανή ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις πραγματικές δυνατότητες σύνδεσης ανά περιοχή. Το ζήτημα δεν είναι μόνο τεχνικό. Είναι βαθύτατα οικονομικό και κοινωνικό.

Δέκα αναγκαίες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση και τον ΔΕΔΔΗΕ

Παρά τα θετικά βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί με προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτοπαραγωγής, η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών στις ελληνικές κατοικίες δεν υποστηρίζεται ακόμη με την απαιτούμενη ένταση, συνέχεια και αποτελεσματικότητα. Η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει την οικιακή αυτοπαραγωγή ως βασικό πυλώνα της ενεργειακής, στεγαστικής και κοινωνικής πολιτικής και όχι ως μια περιστασιακή επιδοτούμενη δράση. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με δέκα συγκεκριμένες παρεμβάσεις:

Εξασφάλιση ηλεκτρικού χώρου με προτεραιότητα στα μικρά οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα, όπου το επιτρέπουν οι τεχνικές συνθήκες. Επιτάχυνση της αναβάθμισης των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ , ιδιαίτερα στις περιοχές με αυξημένη ζήτηση αυτοπαραγωγής. Δημιουργία διαδραστικού ψηφιακού χάρτη διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου , με χρηστική πληροφόρηση για τους ιδιοκτήτες και τους μηχανικούς. Απλούστευση των διαδικασιών σύνδεσης και ενεργοποίησης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων. Καθορισμός σαφών και ρεαλιστικών προθεσμιών διεκπεραίωσης των αιτημάτων από τον ΔΕΔΔΗΕ. Σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο αυτοκατανάλωσης και αποζημίωσης της πλεονάζουσας ενέργειας. Στοχευμένα οικονομικά κίνητρα για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης , με έμφαση στα μικρά και μεσαία νοικοκυριά. Ευνοϊκή χρηματοδότηση και φορολογικά κίνητρα για μικρές επενδύσεις ενεργειακής αυτοπαραγωγής. Διευκόλυνση της συλλογικής αυτοκατανάλωσης στις πολυκατοικίες , ώστε η δυνατότητα αυτή να μην περιορίζεται μόνο στους ιδιοκτήτες μονοκατοικιών. Ειδική υποστήριξη των οικονομικά ασθενέστερων νοικοκυριών , τα οποία έχουν μεγαλύτερη ανάγκη περιορισμού του ενεργειακού κόστους αλλά μικρότερη δυνατότητα χρηματοδότησης μιας επένδυσης.

Η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις μεγάλες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να αποκτήσει ουσιαστική συμμετοχή σε αυτήν και ο μικρός ιδιοκτήτης, η οικογένεια, η πολυκατοικία και η μικρή επιχείρηση.

Από την επιδότηση της κατανάλωσης στην επένδυση στην παραγωγή

Σε περιόδους ενεργειακής κρίσης, οι επιδοτήσεις των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να είναι αναγκαίες, ιδιαίτερα για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Ωστόσο, οι επαναλαμβανόμενες οριζόντιες επιδοτήσεις δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Αποτελούν μια επαναλαμβανόμενη δημοσιονομική δαπάνη, χωρίς να δημιουργούν απαραίτητα ένα μόνιμο παραγωγικό περιουσιακό στοιχείο για το νοικοκυριό.

Αντίθετα, η ενίσχυση μιας μικρής εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, της θερμομόνωσης ή της συνολικής ενεργειακής αναβάθμισης μιας κατοικίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις μακροχρόνιας οικονομικής εξοικονόμησης. Κάθε ευρώ που επενδύεται ορθολογικά στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης μπορεί να περιορίσει τις μελλοντικές ανάγκες κρατικής στήριξης.

Επιπλέον, η μαζική ανάπτυξη μικρών οικιακών φωτοβολταϊκών μπορεί να δημιουργήσει σημαντική οικονομική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό και τεχνικό κλάδο, νέες θέσεις εργασίας και επενδύσεις στο υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα.

Η ενεργειακή πολιτική πρέπει σταδιακά να μετατοπιστεί από την επιδότηση της κατανάλωσης στην ενίσχυση της παραγωγής και της εξοικονόμησης ενέργειας σε επίπεδο κατοικίας.

Η ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί να εξαρτάται από το χρώμα ενός τιμολογίου

Τα φετινά Χριστούγεννα βρίσκουν τα ελληνικά νοικοκυριά αντιμέτωπα με ένα νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας. Η προσεκτική επιλογή παρόχου, η σύγκριση των διαθέσιμων προγραμμάτων και η αξιοποίηση ενός ανταγωνιστικού μπλε τιμολογίου μπορούν να περιορίσουν άμεσα την οικονομική επιβάρυνση. Δεν μπορούν, όμως, να αποτελούν τη μοναδική απάντηση κάθε φορά που αυξάνονται οι διεθνείς τιμές ενέργειας.

Η Ελλάδα έχει τον ήλιο, διαθέτει εκατοντάδες χιλιάδες δυνητικά κατάλληλες στέγες, έχει την τεχνογνωσία και τις διαθέσιμες τεχνολογίες για να αναπτύξει μαζικά την οικιακή αυτοπαραγωγή. Αυτό που χρειάζεται είναι μεγαλύτερη πολιτική βούληση, ταχύτερες επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, σταθεροί κανόνες και ουσιαστικά οικονομικά κίνητρα. Η κυβέρνηση και ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να υποστηρίξουν πολύ πιο δυναμικά τη δυνατότητα εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στις ελληνικές κατοικίες.

Ο στόχος πρέπει να είναι σαφής: κάθε κατάλληλη ελληνική στέγη να μπορεί να μετατραπεί σε μια μικρή μονάδα παραγωγής ενέργειας και κάθε νοικοκυριό να αποκτήσει τη δυνατότητα μιας σχετικά μικρής επένδυσης με σημαντική και μακροχρόνια οικονομική απόδοση.

Γιατί η ενεργειακή ασφάλεια του ελληνικού νοικοκυριού δεν μπορεί να εξαρτάται διαρκώς από την επιλογή του χρώματος ενός τιμολογίου.

Γράφει ο Μάνος Κρανίδης,

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, CEO «KRAMA PROPERTY»,Γραμματέας Ενημέρωσης μέλος ΔΣ ΠΟΜΙΔΑ, Πρόεδρος ΕΝΙΒΟΠΑ, Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου,www.kramaproperty.com