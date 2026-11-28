Σαράντα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του Πενταγώνου και της CIA, συνοδευόμενα από τρία αδημοσίευτα στρατιωτικά βίντεο, έρχονται να φωτίσουν 70 χρόνια ερευνών γύρω από τα UFO. Η δέσμη των αρχείων περιλαμβάνει από καταγραφές ραντάρ με ταχύτητες 2,5 Μαχ και παρεμβολές σε πυρηνικούς πυραύλους, μέχρι την έκθεση ενός απόρρητου προγράμματος 22 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε ακόμη και κατασκευή υπόγειου θησαυροφυλακίου στη Νεβάδα.

Συγκεκριμένα, τα 40 έγγραφα και τα τρία νέα στρατιωτικά βίντεο περιλαμβάνουν καταγραφή από ραντάρ ενός αντικειμένου που κινούνταν με περίπου 1.650 μίλια την ώρα πάνω από τις δυτικές ΗΠΑ. Τα νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία του Πενταγώνου και της CIA –μεταξύ των οποίων τρία αδημοσίευτα μέχρι σήμερα στρατιωτικά βίντεο UFO από τη Μέση Ανατολή και μια καταγραφή ραντάρ με ταχύτητα περίπου 1.650 μιλίων/ώρα (2.655 χλμ./ώρα) πάνω από τις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες– σηκώνουν την αυλαία σε δεκαετίες κυβερνητικών ερευνών για ανεξήγητες εναέριες συναντήσεις.

Ο θησαυρός των 40 εγγράφων και τριών βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 20 Νοεμβρίου, περιλαμβάνει τα πάντα: από προειδοποιήσεις της CIA για «ιπτάμενους δίσκους» το 1952, μέχρι στρατιωτικό υλικό υπέρυθρων του 2026 με άγνωστα αντικείμενα. Μαζί με μια έκθεση προόδου 494 σελίδων από την αμυντική ανάδοχο εταιρεία Bigelow Aerospace, η οποία περιγράφει λεπτομερώς ένα πρόγραμμα UFO του Πενταγώνου ύψους 22 εκατομμυρίων δολαρίων, οι φάκελοι καλύπτουν περισσότερα από 70 χρόνια ανεξήγητων περιστατικών σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.

Αξιωματούχος του Υπουργείου Πολέμου (War Department) αρνήθηκε να παράσχει οποιαδήποτε ανάλυση της δημοσιοποίησης στο Fox News Digital, «ώστε ο αμερικανικός λαός να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα σχετικά με τους φακέλους».

Από έναν φωτεινό δίσκο που αναφέρθηκε πάνω από σιλό πυρηνικών πυραύλων στη Μοντάνα, μέχρι σχέδια για ένα μυστικό υπόγειο θησαυροφυλάκιο στη Νεβάδα, ακολουθούν 10 απίστευτα ευρήματα από τα αρχεία που μόλις αποδεσμεύτηκαν:

1. Τρία νέα στρατιωτικά βίντεο UFO από τη Μέση Ανατολή

Η τελευταία δημοσιοποίηση περιλαμβάνει τρία αδημοσίευτα μέχρι σήμερα στρατιωτικά βίντεο από τη Μέση Ανατολή, τα οποία καταγράφηκαν με θερμικές κάμερες και κάμερες νυχτερινής όρασης το 2020, το 2023 και το 2026 και εστάλησαν από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) στο Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Παντός Πεδίου (AARO) του Πενταγώνου.

The Pentagon just released 40 declassified UFO files and three never-before-seen military videos, and the details are staggering. https://t.co/Eq5JxI2O65 https://t.co/ra7HS9dSSq — Fox News US (@FoxUSNews) November 28, 2026



Το συντομότερο κλιπ, διάρκειας 13 δευτερολέπτων από το 2023, δείχνει μια κάμερα να περιστρέφεται για να ακολουθήσει ένα μεμονωμένο αντικείμενο –το οποίο οι σημειώσεις του Πενταγώνου αποκαλούν «περιοχή αντίθεσης»– διατηρώντας το κοντά στο κέντρο της οθόνης. Ένα βίντεο 20 δευτερολέπτων από το 2020 καταγράφει ένα άλλο μεμονωμένο αντικείμενο να εισέρχεται από τα δεξιά και να κινείται προς τα αριστερά, καθώς η κάμερα στρέφεται και εστιάζει (zoom in και out) για να το κρατήσει στο οπτικό πεδίο.

Το μεγαλύτερο και πιο πρόσφατο κλιπ, διάρκειας 54 δευτερολέπτων από το 2026, παρακολουθεί αρκετά αντικείμενα να κινούνται από δεξιά προς τα αριστερά στην οθόνη. Καθώς η κάμερα περιστρέφεται και εστιάζει επανειλημμένα, επικεντρώνεται σε δύο από τα αντικείμενα που ανεβαίνουν ψηλά και αριστερά, προτού τα χάσει στιγμιαία από το οπτικό της πεδίο.

2. Ραντάρ κατέγραψε ανεξήγητο αντικείμενο να κινείται με 1.650 μίλια/ώρα πάνω από τις Δυτικές ΗΠΑ

Πολιτικό ραντάρ εναέριας κυκλοφορίας πάνω από τις δυτικές ΗΠΑ κατέγραψε οκτώ ανεξήγητα στίγματα το 2023, τα οποία κάλυψαν απόσταση 38,5 μιλίων (περίπου 62 χλμ.) σε μόλις 84 δευτερόλεπτα, σε εκτιμώμενο υψόμετρο 55.000 έως 70.000 ποδών – πολύ ψηλότερα από τα κανονικά εμπορικά αεροσκάφη.

Οι αναλυτές του Πενταγώνου υπολόγισαν ότι εάν ένα και μόνο αντικείμενο παρήγαγε και τα οκτώ στίγματα, κινούνταν με ταχύτητα 1.650 μιλίων/ώρα –περίπου 2,5 Μαχ– και πραγματοποίησε μια απότομη στροφή 39 μοιρών. Επειδή το ραντάρ σάρωνε τον ουρανό μόνο μία φορά κάθε 12 δευτερόλεπτα, οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι ένα μεμονωμένο σκάφος προκάλεσε το ίχνος και άφησαν την υπόθεση ανεξιχνίαστη.

3. Κορυφαίος σχεδιαστής κατασκοπευτικών αεροσκαφών και πλήρωμα πτήσης είδαν το ίδιο UFO ανοιχτά της Καλιφόρνια

Στις 16 Δεκεμβρίου 1953, ο μηχανικός της Lockheed, Κλάρενς «Κέλι» Τζόνσον –ο οποίος αργότερα σχεδίασε το κατασκοπευτικό αεροσκάφος U-2 και το SR-71 Blackbird– εντόπισε ένα σκοτεινό αντικείμενο σε σχήμα ημισελήνου ή πτέρυγας από το έδαφος, στο ράντσο του κοντά στην Αγκούρα της Καλιφόρνια. Παρατηρώντας το μέσα από κιάλια μεγέθυνσης 8x, ο Τζόνσον ανέφερε ότι το σκάφος αιωρούνταν ακίνητο για περίπου τρία λεπτά, προτού ανέβει και απομακρυνθεί δυτικά προς το Πόιντ Μούγκου.

Αυτό που ξεχώρισε στον νεοαποδεσμευμένο φάκελο είναι ότι ο Τζόνσον δεν ήταν μόνος. Την ίδια ακριβώς στιγμή, ένα πλήρωμα που πετούσε κοντά με αεροσκάφος WV-2 του Πολεμικού Ναυτικού εντόπισε το ίδιο αντικείμενο από τον αέρα και έδωσε πανομοιότυπες περιγραφές για το σχήμα, τη θέση και την ξαφνική άνοδό του προς τη θάλασσα. Παρά τις ανεξάρτητες μαρτυρίες τόσο από τον αέρα όσο και από το έδαφος, το πρόγραμμα Project Blue Book της Πολεμικής Αεροπορίας απέδωσε αργότερα τη θέαση σε φακοειδές νέφος.

4. Ενημερωτικό σημείωμα της CIA κατέγραψε 1.500 αναφορές για «ιπτάμενους δίσκους» – και διατύπωσε τέσσερις θεωρίες

Κατά την κορύφωση του κύματος UFO του 1952, οι αναλυτές της CIA κατέμετρησαν περίπου 1.500 αναφορές για «ιπτάμενους δίσκους» από το 1947 – συμπεριλαμβανομένης μιας μαζικής έξαρσης 250 θεάσεων μόνο τον Ιούλιο του 1952, έναν μήνα προτού το Γραφείο Επιστημονικών Πληροφοριών της υπηρεσίας συντάξει μια ενημέρωση τον Αύγουστο για το φαινόμενο.

Για να εξηγήσει το κύμα αυτό, η έκθεση της CIA παρέθεσε τέσσερις κύριες θεωρίες: λανθασμένη αναγνώριση μετεωρολογικών αεροστάτων ή αεροσκαφών, φυσικές οπτικές ψευδαισθήσεις και ατμοσφαιρικά φαινόμενα, μυστικά σοβιετικά ή εγχώρια οπλικά προγράμματα και εξωγήινα σκάφη – σημειώνοντας ότι περίπου το 10% έως 20% των περιπτώσεων δεν μπορούσε να εξηγηθεί συμβατικά.

Σε συνοδευτικό υπόμνημα, ο Διευθυντής της CIA, Γουόλτερ Μπ. Σμιθ, προειδοποίησε το Συμβούλιο Ψυχολογικής Στρατηγικής ότι η ξαφνική πλημμύρα αναφορών εγκυμονούσε κινδύνους εθνικής ασφάλειας και «ψυχολογικού πολέμου», προτρέποντας τους αξιωματούχους να εξετάσουν πώς οι αναφορές θα μπορούσαν να προκαλέσουν μαζικό πανικό ή να τύχουν εκμετάλλευσης από τη Σοβιετική Ένωση.

5. Επανειλημμένες θεάσεις δίσκων πάνω από σιλό πυρηνικών πυραύλων στη Μοντάνα – και συνάντηση σε πυρηνικό σταθμό το 1957

Στρατιωτικά αρχεία και αρχεία αναδόχων καταγράφουν δεκαετίες ανεξήγητων αντικειμένων να αιωρούνται κοντά σε αμερικανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, με προεξάρχουσα μια τεράστια ανασκόπηση με την ονομασία «Project Northern Tier» που παρακολούθησε εκατοντάδες περιστατικά κοντά σε βάσεις πυρηνικών πυραύλων της Διοίκησης Στρατηγικής Αεροπορίας κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ-Καναδά.

Η Αεροπορική Βάση Μάλμστρομ στη Μοντάνα ξεχωρίζει στα αρχεία για τις επανειλημμένες θεάσεις φωτεινών δίσκων και παράξενων φώτων ακριβώς πάνω από τα πεδία πυρηνικών πυραύλων της – συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού τον Μάρτιο του 1967, όπου 10 πυρηνικοί πύραυλοι Minuteman τέθηκαν ξαφνικά εκτός λειτουργίας ενώ φρουροί ασφαλείας ανέφεραν έναν φωτεινό δίσκο να αιωρείται ακριβώς πάνω από την πύλη του σιλό, καθώς και ενός κύματος παραβιάσεων το 1975 πάνω από πυραυλικές εγκαταστάσεις της Μοντάνα που οδήγησε σε επανειλημμένες απογειώσεις μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σε ξεχωριστό ιστορικό φάκελο της 13ης Οκτωβρίου 1957, δύο έφηβοι ανέφεραν ότι είδαν ένα ασημί-γκρι σκάφος σε σχήμα καμπάνας που εξέπεμπε βόμβο κοντά στον πυρηνικό σταθμό Enrico Fermi στην κομητεία Μονρόε του Μίσιγκαν – προσθέτοντας έναν ακόμη κρίκο σε ένα μοτίβο θεάσεων γύρω από πυρηνικές εγκαταστάσεις που εκτείνεται πίσω στις αρχές του Ψυχρού Πολέμου.

6. Πέντε ψαράδες εντόπισαν ένα παράξενο αντικείμενο ανοιχτά του Martha’s Vineyard το 1957

Σε μια οκτασέλιδη Έκθεση Πληροφοριών Αεροπορίας με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 1957, στρατιωτικοί ερευνητές κατέγραψαν μια συνάντηση που ανέφερε μια πενταμελής ομάδα ψαράδων ανοιχτά των ακτών της Μασαχουσέτης, περίπου 800 γιάρδες από το Martha’s Vineyard και ένα έως δύο μίλια ανατολικά-νοτιοανατολικά του Woods Hole. Ο φάκελος περιλαμβάνει ένα χειρόγραφο σκίτσο και κατάθεση μάρτυρα που περιγράφουν λεπτομερώς το σχήμα, τη θέση και την κίνηση του αγνώστου αντικειμένου πάνω από το νερό όπως παρατηρήθηκε από το σκάφος, προσθέτοντας μια σπάνια παράκτια θαλάσσια θέαση στα αρχεία του Ψυχρού Πολέμου.

7. Εν ενεργεία στρατιωτικοί εστάλησαν στο ράντσο Σκίνγουοκερ (Skinwalker) της Γιούτα

Τα αρχεία καταγραφής του προγράμματος επιβεβαιώνουν ότι εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό εστάλη στο διαβόητο ράντσο Σκίνγουοκερ, έκτασης 480 στρεμμάτων στη Γιούτα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εφαρμογών Προηγμένων Αεροδιαστημικών Οπλικών Συστημάτων (AAWSAP) του Πενταγώνου, ύψους 22 εκατομμυρίων δολαρίων. Η έκθεση σημειώνει ότι μια προηγούμενη εξαετής μελέτη στο κτήμα μεταξύ 1996 και 2002 είχε καταγράψει περίπου 70 ανεξήγητα περιστατικά –από χρωματιστές σφαίρες και ιπτάμενα αντικείμενα μέχρι εξαφανίσεις βοοειδών, ασώματες φωνές και φαινόμενα τύπου «πόλτεργκαϊστ» (poltergeist)– οδηγώντας τους αναδόχους να αναπτύξουν τρεις στρατιωτικούς ερευνητές μαζί με έναν σύμβουλο προγράμματος στο ράντσο από τις 30 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2009.

Την πρώτη νύχτα, η ομάδα περπάτησε κοντά σε μια συστάδα δέντρων με κατεύθυνση βορρά-νότου και ένιωσε μια ξαφνική πτώση της θερμοκρασίας κατά περίπου 5 βαθμούς να έρχεται από τα αριστερά τους, ενώ ο αέρας πίσω τους παρέμενε αισθητά θερμότερος. Ένας σύμβουλος ρώτησε αν επρόκειτο για «φαινόμενο τύπου πόλτεργκαϊστ» και ένας άλλος παρατήρησε ότι οι τρίχες στον αυχένα του είχαν σηκωθεί και τα πόδια του ένιωθαν βαριά – ένα δυσοίωνο συναίσθημα που εξαφανίστηκε μόλις περπάτησαν πίσω προς το κεντρικό αγρόκτημα.

Αργότερα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, χρησιμοποιώντας διόπτρες νυχτερινής όρασης 3ης γενιάς, οι παρατηρητές εντόπισαν μια φωτεινή, αιωρούμενη πηγή φωτός – ωστόσο, όταν συνέκριναν τις σημειώσεις τους, και οι τέσσερις εκπαιδευμένοι μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν εντελώς διαφορετικά σχήματα: έναν κύκλο, ένα οβάλ, ένα ορθογώνιο και έναν ρόμβο.

8. Πρόταση αναδόχου για δημόσια φόρουμ UFO που θεωρούσαν δεδομένη την ύπαρξη εξωγήινων

Μέσα στην έκθεση προόδου της Bigelow Aerospace, μια πρόταση με την ονομασία «Project Forum» περιέγραφε σχέδια για τη διοργάνωση δημόσιων συζητήσεων σε πανεπιστήμια της Καλιφόρνια, με στόχο την ευρύτερη αποδοχή των αγνώστου ταυτότητας εναέριων φαινομένων.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι συντονιστές των εκδηλώσεων θα αντιμετώπιζαν την ύπαρξη των UFO και των εξωγήινων επισκέψεων ως δεδομένο γεγονός – δίνοντας ρητές οδηγίες στους ομιλητές ότι το κατά πόσον το φαινόμενο είναι πραγματικό δεν αποτελούσε θέμα προς συζήτηση σε κανένα από τα πάνελ». Αντιθέτως, οι προτεινόμενες συνεδρίες προορίζονταν να επικεντρωθούν στον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να αντιδράσουν η κυβέρνηση και το κοινό, πλαισιώνοντας το ζήτημα γύρω από την εθνική ασφάλεια και την επιστημονική μελέτη, κρατώντας παράλληλα τα σκεπτικιστικά επιχειρήματα εκτός σκηνής. Οι αποχαρακτηρισμένοι φάκελοι δεν περιέχουν καμία ένδειξη ότι το Πεντάγωνο ενέκρινε ή πραγματοποίησε ποτέ τα φόρουμ.

9. Η μυστική «Λίστα» του γερουσιαστή Χάρι Ριντ – και η κατηγορηματική απόρριψη του Πενταγώνου

Στις 24 Ιουνίου 2009, ο τότε επικεφαλής της πλειοψηφίας της Γερουσίας, Χάρι Ριντ, έστειλε εμπιστευτική επιστολή στον Αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας, Γουίλιαμ Λιν Γ’, προειδοποιώντας ότι το πρόγραμμα είχε αποκαλύψει «εξαιρετικά ευαίσθητα, μη συμβατικά ευρήματα που σχετίζονται με την αεροδιαστημική» και ζητώντας να κλειδωθεί πίσω από αυστηρή μυστικότητα μαύρου προϋπολογισμού (black-budget), περιορισμένη σε μόλις 14 άτομα σε εθνικό επίπεδο.

Το Πεντάγωνο αντέδρασε σθεναρά. Στις 13 Νοεμβρίου 2009, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας (DIA), Λετίσια Λονγκ, απέρριψε επίσημα το αίτημα, κρίνοντας ότι η αδιαβάθμητη επιστημονική έρευνα δεν μπορούσε νομικά να αποκρυφτεί βάσει αυτών των κανόνων μυστικότητας, ενώ τα στελέχη της DIA έγραψαν σε υπόμνημα τον Δεκέμβριο του 2010 ότι το έργο του αναδόχου ήταν «περιορισμένης αξίας για τη DIA».

10. Σχέδια για υπόγειο θησαυροφυλάκιο στη Νεβάδα για την αποθήκευση «εξωτικού υλικού ή ιστού»

Τον Μάιο του 2009, η Bigelow Aerospace εκπόνησε αρχιτεκτονικά σχέδια για ένα υπόγειο τσιμεντένιο θησαυροφυλάκιο 5.000 τετραγωνικών ποδών (περίπου 465 τ.μ.) στο συγκρότημά της στο Βόρειο Λας Βέγκας, σχεδιασμένο να βρίσκεται 15 έως 20 πόδια κάτω από το έδαφος της ερήμου, με τοίχους πάχους 3 ποδών (σχεδόν ενός μέτρου) και βαριές ατσάλινες πόρτες. Τα αρχεία καταγραφής του αναδόχου ανέφεραν ότι η εγκατάσταση προοριζόταν για την αποθήκευση αποκτηθέντος «εξωτικού υλικού ή ιστού» –που περιγράφεται στην έκθεση ως ανακτηθέν υλικό (hardware) και βιολογικά δείγματα– αν και οι αποχαρακτηρισμένοι φάκελοι δεν περιέχουν κανένα στοιχείο ότι το θησαυροφυλάκιο κατασκευάστηκε ποτέ.

Πηγή: Foxnews