Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το Κίεβο και το Χάρκοβο σήμερα το μεσημέρι, στοχεύοντας κρίσιμες υποδομές στην πρωτεύουσα και χτυπώντας μια πολυώροφη πολυκατοικία στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το μεσημέρι, η Ρωσία εξαπέλυσε drones προς αρκετές περιοχές της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων αεριωθούμενων (jet-powered), τα οποία είναι δυσκολότερο να αναχαιτιστούν λόγω της ταχύτητας και της τροχιάς πτήσης τους. Στις 13:45 τοπική ώρα, δημοσιογράφοι της Kyiv Independent άκουσαν την πρώτη έκρηξη στην πρωτεύουσα έπειτα από συναγερμό αεροπορικής επιδρομής. Μία ακόμη έκρηξη ακούστηκε περίπου μία ώρα αργότερα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι επλήγη μια εγκατάσταση κρίσιμης υποδομής κατά τη ρωσική επίθεση, προειδοποιώντας ότι ορισμένες περιοχές της πρωτεύουσας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση. Ο Βιτάλι Κλίτσκο δεν διευκρίνισε ποια εγκατάσταση υπέστη ζημιές ούτε πού βρισκόταν.

Τα ρωσικά drones συνέχισαν να επιτίθενται στο Κίεβο και στη συνέχεια, προκαλώντας τρεις ακόμη συναγερμούς αεροπορικής επιδρομής στην πρωτεύουσα. Μία γυναίκα σκοτώθηκε σε ρωσική επίθεση στην περιοχή Σολομιάνσκι, δήλωσε ο Κλίτσκο γύρω στις 5:20 μ.μ. τοπική ώρα. Συντρίμμια drone έπεσαν πάνω σε ένα διώροφο διοικητικό κτίριο, καταστρέφοντάς το μερικώς. Η σορός της γυναίκας που σκοτώθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε κάτω από τα συντρίμμια, σύμφωνα με τον Κλίτσκο.

Συντρίμμια drone έπεσαν επίσης στην περιοχή Σεβτσενκίβσκι, προκαλώντας πυρκαγιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Επίθεση στο Χάρκοβο

Στο Χάρκοβο, ένα drone έπληξε εννιαώροφη πολυκατοικία στην περιοχή Κιέβσκι της πόλης, προκαλώντας ζημιές στους δύο τελευταίους ορόφους της. Δύο γυναίκες, ηλικίας 43 και 68 ετών, υπέστησαν οξεία αντίδραση στρες εξαιτίας της επίθεσης, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου, Όλεχ Σινεχούμποφ. Οι ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία σκότωσαν 10 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 55 το τελευταίο 24ωρο. Καθώς οι θερμοκρασίες έχουν πέσει σε όλη την Ουκρανία, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους κατά των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Οι ζημιές στις ενεργειακές εγκαταστάσεις ανάγκασαν την Ουκρανία να διακόψει τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι εισαγωγές ρεύματος έχουν εκτοξευθεί στο υψηλότερο ημερήσιο επίπεδο από τα μέσα Ιουνίου. Από τον Σεπτέμβριο, η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1.000 επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, στοχεύοντας όχι μόνο σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και υποσταθμούς υψηλής τάσης και γραμμές μεταφοράς, σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικής Στρατηγικής (CES).