Ο εμβληματικός ελικοειδής χαυλιόδοντας του ναρβάλ —που κάποτε θεωρούνταν στην Ευρώπη πολύτιμο κέρας μυθικού μονόκερου— κρύβει ένα εξαιρετικό επίτευγμα φυσικής μηχανικής. Χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία ακτίνων Χ, μια διεθνής ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε ότι ο χαυλιόδοντας περιέχει δύο αλληλένδετες μικροσκοπικές έλικες, οι οποίες συστρέφονται προς αντίθετες κατευθύνσεις.

Τον 17ο αιώνα, ο βασιλιάς Φρειδερίκος Γ΄ της Δανίας γνώριζε ήδη ότι το θρυλικό «κέρας του μονόκερου» προερχόταν από ένα υπαρκτό ζώο. Ωστόσο, το πλάσμα αυτό είχε πτερύγια αντί για οπλές και κατοικούσε στα παγωμένα νερά της Αρκτικής. Ο βασιλιάς έστειλε αποστολή στη Γροιλανδία για να ερευνήσει την προέλευση αυτών των περιζήτητων αντικειμένων. Η επιτυχημένη αποστολή τού χάρισε έναν θρόνο κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από «κέρατα μονόκερου», ενισχύοντας τη δύναμη και το κύρος του σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κι όμως, το πολύτιμο αυτό κέρας δεν ήταν στην πραγματικότητα κέρας, αλλά «απλώς» ένα δόντι.

Ο χαυλιόδοντας του ναρβάλ δεν μοιάζει με σχεδόν κανένα άλλο δόντι στη φύση. Ενώ τα επιμήκη δόντια —όπως οι χαυλιόδοντες των ελεφάντων και των θαλάσσιων ίππων ή οι κοπτήρες του κάστορα— αναπτύσσονται σε καμπυλωτά σχήματα, ο αρσενικός ναρβάλ αναπτύσσει ένα εντυπωσιακό δόντι σε σχήμα τιρμπουσόν. Συνήθως, ο άνω αριστερός κυνόδοντας μεγαλώνει προς τα εμπρός διαπερνώντας το άνω χείλος και συστρέφεται αριστερόστροφα καθώς εκτείνεται. Μπορεί να φτάσει τα δύο μέτρα σε μήκος, μέγεθος που αντιστοιχεί έως και στο μισό μήκος του σώματος του ζώου.

Αυτή η ασυνήθιστη βιολογική δομή τράβηξε την προσοχή μιας διεθνούς ομάδας ερευνητών από διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές απεικόνισης με ακτίνες Χ, επιχείρησαν να διαπιστώσουν κατά πόσο η διάταξη των μικροσκοπικών δομικών στοιχείων του χαυλιόδοντα θα μπορούσε να εξηγήσει την κατεύθυνση της ορατής σπείρας του. Αυτό που ανακάλυψαν ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό απ’ ό,τι περίμεναν. Αντί να σχηματίζουν μία μόνο έλικα, τα μικροσκοπικά δομικά στοιχεία του χαυλιόδοντα δημιουργούν δύο αλληλένδετες έλικες που συστρέφονται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Μαζί, παράγουν μια εξαιρετικά σταθερή δομή.

Η έρευνα διεξήχθη σε τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις συγχροτρόνου: Tην Ελβετική Πηγή Φωτός (SLS) στο Ινστιτούτο Paul Scherrer στο Βίλιγκεν (Villigen), το Εργαστήριο MAX IV στο Λουντ (Σουηδία) και την Ευρωπαϊκή Εγκατάσταση Ακτινοβολίας Συγχροτρόνου (ESRF) στη Γκρενόμπλ (Γαλλία). Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature.

Το μυστικό της αντοχής: Δόντι με τη δομή οπλισμένου σκυροδέματος

Οι χαυλιόδοντες των ναρβάλ συνεχίζουν να μεγαλώνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των ζώων και μπορούν εύκολα να φτάσουν τα 70 χρόνια ηλικίας. Παρά την εντυπωσιακή τους εμφάνιση, ο ακριβής σκοπός αυτών των τεράστιων δοντιών παραμένει αβέβαιος. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι εμπλέκονται κυρίως στην επιλογή συντρόφου. Επιπλέον, έχουν παρατηρηθεί ναρβάλ να διασταυρώνουν τους χαυλιόδοντές τους σε παιχνιδιάρικες «μονομαχίες», ενισχύοντας την άποψη ότι οι δομές αυτές είναι σημαντικές για την αναπαραγωγή και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Αν και παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούν οι ναρβάλ τους χαυλιόδοντές τους, οι επιστήμονες έχουν πλέον μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς είναι κατασκευασμένοι. Οι χαυλιόδοντες των ναρβάλ συνεχίζουν να μεγαλώνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των ζώων και μπορούν εύκολα να φτάσουν τα 70 χρόνια ηλικίας. Παρά την εντυπωσιακή τους εμφάνιση, ο ακριβής σκοπός αυτών των τεράστιων δοντιών παραμένει αβέβαιος.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι εμπλέκονται κυρίως στην επιλογή συντρόφου. Επιπλέον, έχουν παρατηρηθεί ναρβάλ να διασταυρώνουν τους χαυλιόδοντές τους σε παιχνιδιάρικες «μονομαχίες», ενισχύοντας την άποψη ότι οι δομές αυτές είναι σημαντικές για την αναπαραγωγή και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Αν και παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούν οι ναρβάλ τους χαυλιόδοντές τους, οι επιστήμονες έχουν πλέον μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς είναι κατασκευασμένοι.

Η αθέατη μικροσκοπική «αρχιτεκτονική» που χαρίζει αντοχή

Το μεγαλύτερο μέρος του χαυλιόδοντα του ναρβάλ αποτελείται από οδοντίνη, τον ίδιο σκληρό ιστό που συνθέτει μεγάλο τμήμα του εσωτερικού των ανθρώπινων δοντιών. Ένα λεπτότερο στρώμα οστεΐνης καλύπτει το εξωτερικό του. Σε άλλα θηλαστικά, η οστεΐνη περιορίζεται συνήθως στις ρίζες των δοντιών. Και τα δύο υλικά περιέχουν εξαιρετικά λεπτές ίνες κολλαγόνου, ενισχυμένες από μικροσκοπικούς ανόργανους κρυστάλλους.

Ακριβώς όπως ο χαλύβδινος οπλισμός μέσα στο οπλισμένο σκυρόδεμα, οι ίνες κολλαγόνου παρέχουν εσωτερική ενίσχυση, ενώ οι ανόργανοι κρύσταλλοι προσδίδουν σκληρότητα. Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει στον χαυλιόδοντα να διαθέτει ταυτόχρονα αντοχή και ευλυγισία. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτή η μικροσκοπική διάταξη παράγει τη πολύ μεγαλύτερη, ορατή έλικα αποτέλεσε μια σημαντική επιστημονική πρόκληση.

«Οι ίνες κολλαγόνου και οι ανόργανοι κρύσταλλοι βρίσκονται στην κλίμακα των νανομέτρων, ενώ η έλικα του δοντιού γίνεται ορατή μόνο σε μήκη εκατοστών και μέτρων», εξηγεί η Μαριάν Λίμπι (Marianne Liebi). Ένα νανόμετρο ισούται με ένα δισεκατομμυριοστό του μέτρου. Για να διερευνήσουν πώς οι δομές σε αυτή την απίστευτα μικρή κλίμακα σχετίζονται με το σχήμα ολόκληρου του χαυλιόδοντα, οι ερευνητές στράφηκαν σε μια εξελιγμένη μέθοδο απεικόνισης με ακτίνες Χ, γνωστή ως τανυστική τομογραφία (tensor tomography).

Ακτίνες Χ φωτίζουν την αθέατη «αρχιτεκτονική» του χαυλιόδοντα

Οι συμβατικές οδοντιατρικές ακτίνες Χ παράγουν εικόνες επειδή τα δόντια απορροφούν περισσότερη ακτινοβολία σε σύγκριση με τους μαλακότερους ιστούς γύρω τους. Η εικόνα που προκύπτει είναι στην ουσία μια σκιά που αποκαλύπτει το σχήμα και την πυκνότητα του δοντιού. Ωστόσο, οι ισχυρές ακτίνες Χ που παράγονται σε ερευνητικές εγκαταστάσεις συγχροτρόνου μπορούν να προσφέρουν πολύ πιο λεπτομερείς πληροφορίες. Όταν αυτές οι δέσμες συναντούν δομές με τακτική οργάνωση στο εσωτερικό ενός υλικού, οι ακτίνες Χ σκεδάζονται δημιουργώντας χαρακτηριστικά μοτίβα.

Οι επιστήμονες μπορούν να αναλύσουν αυτά τα μοτίβα για να διαπιστώσουν πώς είναι διατεταγμένα τα μικροσκοπικά συστατικά. «Από αυτά τα μοτίβα μπορούμε να υπολογίσουμε πώς προσανατολίζονται οι αναμεταλλωμένες ίνες κολλαγόνου μεγέθους νανομέτρων στο εσωτερικό του υλικού», εξηγεί ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης Αντριάν Ροντρίγκεθ-Παλόμο (Adrian Rodriguez-Palomo).

Ο Ροντρίγκεθ-Παλόμο (Rodriguez-Palomo) ξεκίνησε να εργάζεται πάνω στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα ενώ εκπονούσε το διδακτορικό του στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Τσάλμερς (Chalmers) στη Σουηδία. Στη συνέχεια, συνέχισε την έρευνα ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Όρχους (Aarhus) στη Δανία. Κατά τη διάρκεια της τανυστικής τομογραφίας, οι ερευνητές περιστρέφουν το δόντι μέσα στη δέσμη ακτίνων Χ του συγχροτρόνου, συλλέγοντας ταυτόχρονα μετρήσεις σε επιμέρους σημεία.

Εκατομμύρια τέτοιες μετρήσεις συνδυάζονται στη συνέχεια για να ανασυνθέσουν μια τρισδιάστατη απεικόνιση της εσωτερικής οργάνωσης του χαυλιόδοντα, συνδέοντας τα μικροσκοπικά του συστατικά με τη πολύ μεγαλύτερη, συνολική του δομή.

Το μυστικό που «κρυβόταν» στα δεδομένα των ακτίνων Χ

Όταν οι ερευνητές εξέτασαν για πρώτη φορά τα εκτεταμένα απεικονιστικά τους δεδομένα, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν την ελικοειδή δομή που ανέμεναν. «Αυτό μας προβλημάτισε αρκετά», θυμάται η Μαριάν Λίμπι (Marianne Liebi). Παλαιότερα μηχανικά πειράματα είχαν δείξει ότι η χαρακτηριστική συστροφή του χαυλιόδοντα θα έπρεπε να αντανακλάται στον προσανατολισμό των ινών κολλαγόνου και των ανόργανων κρυστάλλων του. «Όμως, αντί για έλικα, το μόνο που βλέπαμε ήταν ένα κανονικό μοτίβο».

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε όταν οι επιστήμονες άλλαξαν προσέγγιση. Αντί να εξετάζουν μεμονωμένα σημεία στις τρισδιάστατες εικόνες αποκομμένα το ένα από το άλλο, διερεύνησαν πώς σχετιζόταν ο προσανατολισμός κάθε σημείου με τους «γείτονές» του. «Όταν συγκρίναμε τον τρόπο με τον οποίο ήταν προσανατολισμένα αυτά τα σημεία το ένα σε σχέση με το άλλο, άρχισε να αναδύεται μια κατευθυντήρια τάση», θυμάται ο Παλόμο (Palomo). «Το μόνο που είχαμε να κάνουμε στη συνέχεια ήταν να ενώσουμε τις τελείες —όπως σε ένα παιδικό βιβλίο ζωγραφικής με αριθμούς— και ξαφνικά η δομή έγινε ορατή: δύο αλληλένδετες έλικες».

Πώς δύο αντίρροπες έλικες θωρακίζουν τον χαυλιόδοντα

Περαιτέρω εξέταση αποκάλυψε ότι οι δύο έλικες καταλαμβάνουν διαφορετικές περιοχές του δοντιού. Το λεπτό εξωτερικό στρώμα οστεΐνης σχηματίζει μια αριστερόστροφη έλικα, ενώ οι αναμεταλλωμένες δομές κολλαγόνου μέσα στην υποκείμενη οδοντίνη συστρέφονται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτός ο εκλεπτυσμένος φυσικός σχεδιασμός προσφέρει σημαντικά μηχανικά πλεονεκτήματα.

Ακριβώς όπως οι πλεγμένοι κλώνοι ενός σχοινιού, οι δύο αντίθετες έλικες συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μια εξαιρετικά σταθερή δομή. Η διάταξή τους βοηθά τον χαυλιόδοντα να αντιστέκεται στις δυνάμεις συστροφής —γνωστές ως στρέψη— καθώς και σε άλλες μορφές μηχανικής καταπόνησης.

Η ίδια μικροσκοπική αρχιτεκτονική παράγει επίσης το αναγνωρίσιμο σχήμα τιρμπουσόν του ναρβάλ, συνδέοντας την εντυπωσιακή εμφάνιση του θρυλικού κέρατος μονόκερου με δομές υπερβολικά μικρές για να γίνουν ορατές με γυμνό μάτι.

«Αρχείο» δεκαετιών για την Αρκτική κρύβουν οι χαυλιόδοντες

Η μελέτη εντάσσεται σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το NordForsk με τίτλο «Narwhal tusks – a tale with a twist». Έλαβε επίσης υποστήριξη από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020), στο πλαίσιο του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie.

Υπό την ηγεσία του Χένρικ Μπέρκενταλ (Henrik Birkedal) από το Πανεπιστήμιο του Όρχους (Aarhus University) της Δανίας, η διεθνής και διεπιστημονική ερευνητική ομάδα διερευνά τόσο την εσωτερική αρχιτεκτονική των χαυλιόδοντων του ναρβάλ όσο και τη σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη του χαυλιόδοντα, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και το κλίμα.

Καθώς ο χαυλιόδοντας του ναρβάλ αναπτύσσεται, σχηματίζει διαδοχικά στρώματα που λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό όπως οι ετήσιοι αυξητικοί δακτύλιοι ενός δέντρου. Οι επιστήμονες μπορούν να εξετάσουν αυτές τις δομές ώστε να ανασυνθέσουν παλαιότερες περιβαλλοντικές συνθήκες στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στο κλίμα και στη διαθεσιμότητα τροφής. Κατά τη διάρκεια μιας ζωής που μπορεί να προσεγγίσει ακόμη και έναν αιώνα, ένας αρσενικός ναρβάλ «χτίζει» στην πράξη το δικό του περιβαλλοντικό αρχείο μέσα στο εντυπωσιακό ελικοειδές δόντι του.