Στην καρδιά της Πελοποννήσου απλώνεται μια πεδιάδα που, για περισσότερους από δύο αιώνες, έμοιαζε με μαγνήτης για τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις της αρχαίας Ελλάδας. Εκεί, δίπλα στη Μαντίνεια, Σπαρτιάτες, Θηβαίοι, Αθηναίοι και Μακεδόνες έδωσαν ξανά και ξανά καθοριστικές μάχες που έκριναν την ηγεμονία ολόκληρου του αρχαίου κόσμου.

Τι ήταν όμως αυτό που οδηγούσε τα αντίπαλα στρατόπεδα στο ίδιο ακριβώς σημείο; Μεταξύ του 418 και του 207 π.Χ., τέσσερις μάχες και μία πολιορκία συγκεντρώθηκαν στην ίδια πεδιάδα στην Πελοπόννησο, δίπλα στην ελληνική πόλη της Μαντίνειας.

Ένας Σέρβος ιστορικός αποδίδει αυτή την επανάληψη στη γεωγραφία και την πολιτική της περιοχής. Το 207 π.Χ., δύο ελληνικοί στρατοί συναντήθηκαν κοντά σε μια πόλη που, αυστηρά μιλώντας, δεν ονομαζόταν πλέον Μαντίνεια. Δεκαέξι χρόνια νωρίτερα, οι Αχαιοί και ο Μακεδόνας βασιλιάς Αντίγονος Γ΄ Δώσων την είχαν καταλάβει, είχαν πουλήσει τους κατοίκους της ως δούλους και είχαν επανιδρύσει τον οικισμό με το όνομα Αντιγόνεια.

Δεν είχε καμία σημασία: η μάχη δόθηκε εκεί, στο ίδιο έδαφος όπου η Σπάρτη, η Αθήνα και η Θήβα είχαν πολεμήσει τους προηγούμενους αιώνες. Αυτό το παράδοξο αποτελεί την αφετηρία του άρθρου που δημοσίευσε ο Svetozar Boškov, ιστορικός στο Πανεπιστήμιο του Νόβι Σαντ στη Σερβία, στο επιστημονικό περιοδικό «Istraživanja – Journal of Historical Researches».

Το ερώτημά του είναι απλό: Γιατί τόσες πολλές συγκρούσεις, τις οποίες χώριζαν περισσότεροι από δύο αιώνες και προκλήθηκαν από διαφορετικά κίνητρα, κατέληγαν να επιλύονται στο ίδιο μέρος; Η απάντησή του, συνοψισμένη σε μία πρόταση, είναι ότι η πόλη μπορούσε να καταστραφεί και να μετονομαστεί, αλλά η πεδιάδα παρέμενε πεδίο μάχης.

Μια γεωγραφική «κλεψύδρα» ανάμεσα σε βουνά

Για να γίνει κατανοητό το επιχείρημα, πρέπει πρώτα να ρίξουμε μια ματιά στον χάρτη. Η Μαντίνεια βρίσκεται σε υψόμετρο 630 μέτρων, στη βορειοανατολική Αρκαδία, την ορεινή περιοχή στο κέντρο της Πελοποννήσου. Η πεδιάδα της εκτείνεται σε μήκος περίπου 13 χιλιομέτρων από βορρά προς νότο και σε πλάτος από 4 έως 7 χιλιόμετρα, ενώ περιβάλλεται από βουνά στις τρεις πλευρές της.

Μόνο προς τον νότο, προς την αντίπαλη πόλη της Τεγέας, ανοίγει μέσα από ένα στένεμα πλάτους περίπου τριών χιλιομέτρων, έτσι ώστε ολόκληρος ο σχηματισμός να μοιάζει με κλεψύδρα. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι όσα περνούσαν από εκεί.

Οι δρόμοι που συνέδεαν τη Λακωνία και τη Μεσσηνία στον νότο —την επικράτεια της Σπάρτης και των λαών που κυριαρχούσε— με την Αργολίδα, την Κόρινθο, τη Βοιωτία και την Αττική στον βορρά διέσχιζαν εκείνη την πεδιάδα. Κάθε στρατός που ήθελε να διασχίσει την Πελοπόννησο από άκρη σε άκρη ήταν πολύ πιθανό να πατήσει σε αυτήν.

Κάτι παρόμοιο συνέβαινε επί αιώνες με τη Φλάνδρα στη Δυτική Ευρώπη: Μια ανοιχτή, στρατηγικά τοποθετημένη πεδιάδα, από την οποία σχεδόν όλοι κατέληγαν να περνούν. Υπάρχει και ένα λιγότερο προφανές χαρακτηριστικό. Το νερό της βροχής που κατεβαίνει από τα βουνά δεν φεύγει από την πεδιάδα μέσω κάποιου ποταμού. Αντίθετα, φιλτράρεται υπόγεια μέσα από φυσικές καταβόθρες στον βράχο και, όταν αυτές οι καταβόθρες δεν μπορούν να ανταποκριθούν, το έδαφος γίνεται βαλτώδες.

Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η διανομή αυτού του νερού αποτελούσε αιτία διαμάχης με την Τεγέα. Ο Παυσανίας, ο Έλληνας περιηγητής που περιόδευσε στην περιοχή τον δεύτερο αιώνα μ.Χ., κάνει λόγο για μια πεδιάδα που ήταν ακαλλιέργητη λόγω των πλημμυρών και θα μετατρεπόταν σε λίμνη αν το νερό δεν αποστραγγιζόταν συνεχώς. Αυτό το ελάττωμα του εδάφους έγινε πολεμικό όπλο — όχι μία, αλλά δύο φορές.

418 π.Χ.: Η μεγαλύτερη εμφύλια μάχη των Ελλήνων εδώ και δεκαετίες

Μετά τη Νικίειο Ειρήνη (421 π.Χ.), η οποία υποτίθεται ότι θα έκλεινε την πρώτη φάση του Πελοποννησιακού Πολέμου —της μεγάλης σύγκρουσης ανάμεσα στην Αθήνα και τη Σπάρτη και τους συμμάχους τους— η ισορροπία παρέμεινε εύθραυστη. Το Άργος εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση για να συσπειρώσει τις πόλεις που είχαν κουραστεί από τη σπαρτιατική ηγεμονία.

Το 420 π.Χ., η Μαντίνεια αποχώρησε από τη συμμαχία υπό την ηγεσία της Σπάρτης και προσχώρησε στην Αθήνα, το Άργος και την Ήλιδα, φέρνοντας τις γειτονικές της πόλεις, τον Ορχομενό και την Τεγέα, σε δύσκολη θέση. Δύο χρόνια αργότερα, ο βασιλιάς της Σπάρτης Άγις Β΄ οδήγησε έναν στρατό στην πεδιάδα. Ο Θουκυδίδης, σύγχρονος των γεγονότων, παραδέχεται ότι δεν μπόρεσε να εξακριβώσει πόσοι ήταν οι Σπαρτιάτες και το αποδίδει στη σπαρτιατική μυστικοπάθεια.

Οι σύγχρονες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 10.000 άνδρες σε κάθε πλευρά. Οι Αργείοι και οι σύμμαχοί τους κατείχαν υψώματα, πιθανότατα στις πλαγιές του όρους Αλησίου, και ο Άγις άλλαξε το σχέδιό του τη στιγμή που ετοιμαζόταν να επιτεθεί σε ανηφορικό έδαφος. Σύμφωνα με την αφήγηση του Θουκυδίδη, ένας Σπαρτιάτης βετεράνος φώναξε ότι προσπαθούσε να γιατρέψει το ένα κακό με ένα άλλο, και ο βασιλιάς υποχώρησε. Στη συνέχεια, εξέτρεψε την πορεία του ποταμού για να απειλήσει τους εχθρούς με πλημμύρα και να τους αναγκάσει να κατέβουν στην πεδιάδα — και το σχέδιο πέτυχε.

Η σύγκρουση είχε λεπτομέρειες που συναρπάζουν τους στρατιωτικούς ιστορικούς. Οι Σπαρτιάτες προέλαυναν αργά, στον ρυθμό πολυάριθμων αυλητών, ενώ οι αντίπαλοί τους έτρεχαν αλαλάζοντας. Ο Θουκυδίδης διευκρινίζει ότι η μουσική δεν είχε θρησκευτικό χαρακτήρα αλλά πρακτικό: τη διατήρηση του σχηματισμού. Επίσης, και οι δύο παρατάξεις απέκλιναν προς τα δεξιά, κάτι που ο Έλληνας ιστορικός απέδωσε στον φόβο κάθε στρατιώτη μήπως μείνει χωρίς την προστασία της ασπίδας του διπλανού του στα δεξιά. Πιο σύγχρονοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι μπορεί να επρόκειτο για σκόπιμο ελιγμό.

Το σχέδιο λειτούργησε για τη Σπάρτη, αν και οριακά. Δύο διοικητές μονάδων αρνήθηκαν να εκτελέσουν μια διαταγή του Άγιδος και άνοιξαν ένα κενό στη δική τους γραμμή, από το οποίο ξεχύθηκαν οι Μαντινείς.

Ο Άγις αναγκάστηκε να στρέψει ολόκληρο τον στρατό για να διασώσει εκείνη την πτέρυγα. Περίπου 300 Σπαρτιάτες σκοτώθηκαν, έναντι περίπου 1.100 ανδρών από την αντίπαλη πλευρά.

Ο Θουκυδίδης τη θεώρησε τη μεγαλύτερη μάχη μεταξύ Ελλήνων εδώ και πολύ καιρό, τόσο εξαιτίας των πόλεων που συμμετείχαν όσο και εξαιτίας του αριθμού των βαριά οπλισμένων πεζών, των οπλιτών, που πολέμησαν σε πυκνό σχηματισμό (τη φάλαγγα).

Η νίκη αποκατέστησε για τη Σπάρτη μέρος του κύρους που είχε χαθεί μετά την ήττα στη Σφακτηρία και διέλυσε τον συνασπισμό του Άργους. Η Μαντίνεια επέστρεψε στη σπαρτιατική συμμαχία πριν από το τέλος του έτους, αν και ως αναξιόπιστος σύμμαχος. Αυτή η φήμη θα της κόστιζε ακριβά.

385 π.Χ.: Όταν ένα ποτάμι έκρινε την έκβαση της πολιορκίας

Η ένταση ανάμεσα στις δύο πόλεις δεν κόπασε. Γύρω στο 390 π.Χ., όταν ο σπαρτιατικός στρατός επέστρεφε ηττημένος από το Λέχαιο, ο βασιλιάς Αγησίλαος Β΄ απέφυγε να περάσει από τη Μαντίνεια μέρα μεσημέρι, ώστε να μην τον χλευάσουν οι Μαντινείς. Το 385 π.Χ., η Σπάρτη βρήκε το πρόσχημα που αναζητούσε. Η ειρήνη που είχε υπογραφεί δύο χρόνια νωρίτερα εγγυόταν την αυτονομία όλων των ελληνικών πόλεων και οι Σπαρτιάτες κατηγόρησαν τη Μαντίνεια ότι παραβίαζε την αυτονομία των χωριών που την είχαν συγκροτήσει στο παρελθόν.

Ο βασιλιάς Αγησίπολις Α΄ την πολιόρκησε. Η μέθοδος ήταν η ίδια που είχε αποδώσει και στην πεδιάδα: η κατασκευή φράγματος στον ποταμό που διέρρεε την πόλη και η διοχέτευση του νερού πάνω στα τείχη, τα οποία ήταν φτιαγμένα από ωμόπλινθους (πλίνθους αποξηραμένους στον ήλιο) και άρχισαν να διαλύονται.

Σύμφωνα με τον Παυσανία, η ιδέα δεν ήταν καινούργια, καθώς ο Κίμων την είχε χρησιμοποιήσει στην Ηιόνα το 476 ή το 475 π.Χ. Οι Μαντινείς παραδόθηκαν και η Σπάρτη διέταξε τον διοικισμό: Τη διάσπαση της πόλης σε τέσσερα ή πέντε ατείχιστα χωριά, τα ίδια που είχαν συνενωθεί για να τη δημιουργήσουν. Αυτό διήρκεσε μέχρι τη σπαρτιατική ήττα στα Λεύκτρα (371 π.Χ.), οπότε και η Μαντίνεια επανενώθηκε.

362 π.Χ.: Η νίκη που δεν έκρινε τίποτα

Μετά τα Λεύκτρα, η Μαντίνεια και η Τεγέα προώθησαν τη δημιουργία ενός Αρκαδικού Κοινού με δικό του στρατό, στο οποίο ξεχώρισε ο Μαντινέας Λυκομήδης. Γύρω στο 363 π.Χ. η ομοσπονδία διασπάστηκε εξαιτίας ενός οικονομικού ζητήματος: αν οι θησαυροί του ιερού της Ολυμπίας μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μισθοδοσία των στρατευμάτων. Οι Μαντινείς, δημοκρατικών φρονημάτων, εναντιώθηκαν σε αυτό. Η Τεγέα και η Μεγαλόπολη παρέμειναν στο πλευρό της Θήβας, ενώ η Μαντίνεια πέρασε στο στρατόπεδο της Σπάρτης και της Αθήνας.

Έναν χρόνο αργότερα, ο Θηβαίος στρατηγός Επαμεινώνδας εισέβαλε ξανά στην Πελοπόννησο. Αρχικά επιχείρησε μια αιφνιδιαστική επίθεση στην ίδια τη Σπάρτη, η οποία ήταν σχεδόν ανυπεράσπιστη, αλλά ένας λιποτάκτης προειδοποίησε τον Αγησίλαο, ο οποίος, σε ηλικία άνω των ογδόντα ετών, έσπευσε πίσω. Στη συνέχεια, ο Επαμεινώνδας εξαπέλυσε το ιππικό του εναντίον της Μαντίνειας, η οποία σώθηκε επειδή το αθηναϊκό ιππικό κατέφθασε σχεδόν την ίδια στιγμή.

Καθώς και οι δύο αιφνιδιαστικές επιθέσεις ματαιώθηκαν, οι δύο παρατάξεις συναντήθηκαν στην πεδιάδα. Σύμφωνα με σύγχρονες εκτιμήσεις, οι Θηβαίοι και οι σύμμαχοί τους διέθεταν μιάμιση φορά περισσότερους άνδρες από τους αντιπάλους τους. Ο Επαμεινώνδας προσποιήθηκε ότι δεν θα γινόταν μάχη εκείνη την ημέρα και διέταξε τα στρατεύματά του να αποθέσουν τα όπλα και να στήσουν στρατόπεδο, ώσπου επιτέθηκε ξαφνικά. Συγκέντρωσε τη δύναμή του σε μια βαθιά φάλαγγα σε μία μόνο πτέρυγα, ενισχυμένη με το καλύτερο θηβαϊκό ιππικό και πεζικό.

Οι Έλληνες ονόμαζαν αυτόν τον σχηματισμό έμβολον, δηλαδή «κριό», και ο Ξενοφών έγραψε ότι διέσπασε τις εχθρικές γραμμές σαν την πλώρη τριήρους. Το σχέδιο απέδωσε, αλλά ο Επαμεινώνδας έπεσε θανάσιμα τραυματισμένος στο αποκορύφωμα της νίκης. Ο Γρύλλος, γιος του Ξενοφώντα, σκοτώθηκε επίσης σε εκείνη τη μάχη. Ο Παυσανίας, αιώνες αργότερα, είδε στη Μαντίνεια ένα μνημείο με έναν ανάγλυφο ιππέα, τον οποίο οι Μαντινείς ταύτιζαν μαζί του.

Μετά τη μάχη υπογράφηκε γενική ειρήνη, αν και η Σπάρτη αρνήθηκε να συμμετάσχει, επειδή αυτό θα σήμαινε την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Μεσσηνίας. Οι ιστορικοί Έβερετ Γουίλερ και Μπάρι Στράους υποστηρίζουν, όπως σημειώνει ο Μπόσκοφ, ότι η Μαντίνεια καταδεικνύει τα όρια στα οποία είχε φτάσει η κλασική ελληνική τακτική. Για περαιτέρω πρόοδο απαιτούνταν ένα διαφορετικό είδος στρατού — αυτό που θα δημιουργούσε αργότερα ο Φίλιππος Β΄ της Μακεδονίας.

Δύο ακόμη μάχες, ήδη στους ελληνιστικούς χρόνους

Σχεδόν επτά δεκαετίες αργότερα, κατά τους πολέμους ανάμεσα στους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τη διανομή της αυτοκρατορίας του, η Μαντίνεια έγινε ξανά πεδίο σύγκρουσης. Το 294 π.Χ., ο Δημήτριος ο Πολιορκητής νίκησε τον βασιλιά της Σπάρτης Αρχίδαμο Δ΄ και, σύμφωνα με τον αρχαίο συγγραφέα Πολύαινο, το πέτυχε βάζοντας φωτιά σε θάμνους, ώστε ο άνεμος να σπρώξει τον καπνό πάνω στις εχθρικές γραμμές. Οι πηγές για αυτή τη μάχη είναι λιγοστές.

Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι αργότερα, κοντά πλέον στη Σπάρτη, οι Σπαρτιάτες είχαν 200 νεκρούς και 500 αιχμαλώτους. Παραμένει άγνωστο αν ο Αρχίδαμος σκοτώθηκε σε εκείνες τις συγκρούσεις, καθώς οι πηγές δεν συμφωνούν. Η τελευταία μάχη, το 207 π.Χ., έφερε αντιμέτωπη την Αχαϊκή Συμπολιτεία, υπό την ηγεσία του Φιλοποίμενα, με τον τύραννο της Σπάρτης Μαχανίδα.

Σύμφωνα με τον Πολύβιο, ο οποίος γεννήθηκε λίγο αργότερα και γνώριζε ανθρώπους από το στενό περιβάλλον του Φιλοποίμενα, ο Μαχανίδας χρησιμοποίησε καταπέλτες —που κανονικά προορίζονταν για πολιορκίες— μπροστά από τη φάλαγγά του, και οι ιστορικοί διχάζονται για το αν αυτό αποτέλεσε ευφυή σύλληψη ή αυτοσχεδιασμό. Ο Μαχανίδας καταδίωξε τα ελαφρά στρατεύματα των Αχαιών ώσπου απομακρύνθηκε από το πεζικό του, και ο Φιλοποίμην εκμεταλλεύτηκε το κενό για να του επιτεθεί στα πλευρά και τα νώτα. Οι αρχαίες πηγές υπολογίζουν τις απώλειες των Σπαρτιατών σε περισσότερους από 4.000 άνδρες, ενώ ο Φιλοποίμην σκότωσε τον Μαχανίδα σε μονομαχία.

Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι λίγο αργότερα οι θεατές στα Νέμεα σηκώθηκαν όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν. Ο Φιλοποίμην θα ονομαζόταν αργότερα «ο τελευταίος των Ελλήνων», ένα προσωνύμιο που ο Πλούταρχος αποδίδει σε έναν Ρωμαίο.

Γεωγραφία ή πολιτική: Τι όρισε τη μοίρα της πεδιάδας;

Η απάντηση του Μπόσκοφ συνδυάζει δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι η γεωγραφία: ένας σχεδόν αναπόφευκτος διάδρομος ανάμεσα στον βορρά και τον νότο. Οι ίδιοι οι Μαντινείς το γνώριζαν. Εκτός από τα τείχη, περιμέτρου περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, κατασκεύασαν ένα δίκτυο από τουλάχιστον επτά φρυκτωρίες στα όρια της επικράτειάς τους — ένα σύστημα συναγερμού που δεν θα χρειαζόταν σε έναν ειρηνικό τόπο.

Το δίκτυο αυτό μελετήθηκε από τον Μάθιου Μάχερ, του Πανεπιστημίου του Γουίνιπεγκ, και τον Άλιστερ Μόουατ σε άρθρο τους το 2018 στο περιοδικό Hesperia. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η εσωτερική πολιτική. Η Μαντίνεια ήταν μια πόλη διχασμένη ανάμεσα σε δημοκρατικές και ολιγαρχικές παρατάξεις, σε διαρκή διαμάχη με την Τεγέα και επιρρεπής στις αλλαγές συμμάχων. Μια πόλη που βρίσκεται πάνω στη μοναδική βατή οδό και ταυτόχρονα αλλάζει συχνά στρατόπεδο, καταλήγει ο συγγραφέας, τελικά γίνεται ο τόπος όπου οι συγκρούσεις επιλύονται δια της βίας.

Σε αυτά προστίθεται το γεγονός ότι η πεδιάδα ήταν ανοιχτή, καλλιεργήσιμη και σχεδόν επίπεδη — ιδανική για μάχες μεταξύ οπλιτών, οι οποίες δύσκολα θα μπορούσαν να διεξαχθούν σε δασώδεις εκτάσεις και λόφους. Η Μαντίνεια επέζησε από όλα αυτά.

Σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, ο αυτοκράτορας Αδριανός αποκατέστησε το αρχικό της όνομα τον δεύτερο αιώνα μ.Χ., ενώ η πόλη απέδιδε λατρευτικές τιμές στον νεαρό σύντροφό του, τον Αντίνοο. Τα ερείπια των τειχών και του θεάτρου είναι επισκέψιμα μέχρι σήμερα. Ανοιχτά ερωτήματα εξακολουθούν να υπάρχουν.

Ο Θουκυδίδης δεν μπόρεσε να μετρήσει τους Σπαρτιάτες και οι ιστορικοί συνεχίζουν να διαφωνούν για το αν ο αριθμός των μονάδων που αναφέρει αφορά το σύνολό τους ή μόνο τους πλήρεις πολίτες. Επίσης, δεν υπάρχει συμφωνία για το ποιο ήταν το τέλος του Αρχιδάμου Δ΄.

Και παραμένει το αινιγματικό φινάλε των Ελληνικών του Ξενοφώντα, ο οποίος κλείνει το έργο του χωρίς να αναφέρει ποιος νίκησε το 362 π.Χ., ούτε να εξυμνήσει τον Επαμεινώνδα, παρά το γεγονός ότι άλλοι αρχαίοι συγγραφείς τον θεωρούν έναν από τους μεγαλύτερους στρατηγούς της εποχής του: «Μετά τη μάχη επικράτησε στην Ελλάδα ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα και σύγχυση απ’ ό,τι πριν. Όσο για εμένα, ας τελειώσει εδώ η αφήγησή μου· ίσως κάποιος άλλος να αναλάβει όσα ακολούθησαν.» — Ξενοφών, Ελληνικά, 7.5.26–27

Οι ειδικοί επισημαίνουν τρεις πιθανές εξηγήσεις: ότι δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το βιβλίο, ότι ήθελε να δείξει πως ο πόλεμος δεν έλυσε τίποτα ή ότι ο θάνατος του γιου του, του Γρύλλου, σε εκείνη τη μάχη τού αφαίρεσε κάθε διάθεση να συνεχίσει. Και γιατί να σταματήσει ακριβώς το 362 π.Χ., ενώ ήταν ακόμη εν ζωή και έγραφε; Κανείς δεν το έχει διαλευκάνει ακόμη.