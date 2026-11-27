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Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται η Πυροσβεστική, η Πολιτική Προστασία και οι δήμοι ενόψει της επιδείνωσης του καιρού το Σαββατοκύριακο (28-29/11), με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν μεγάλα ύψη βροχής στην Αττική, θυελλώδεις ανέμους, χιονοπτώσεις και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει πλημμύρες σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, με νησιά του Ιονίου, την Αιτωλοακαρνανία και τη Θεσπρωτία να πλήττονται από ισχυρές βροχοπτώσεις. Το πρώτο κύμα αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής (27/11), ενώ τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι περιοχές της Αττικής που θα δεχθούν τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού

Σε σημαντικές ποσότητες υετού συγκλίνουν οι εκτιμήσεις του ευρωπαϊκού προγνωστικού μοντέλου ECMWF και του γερμανικού ICON για την Αττική, όπου προβλέπονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες από το Σάββατο έως και το βράδυ της Κυριακής.

Τα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο. Στα Μέγαρα, την Ελευσίνα, τη Μάνδρα, την Πάρνηθα, τον Διόνυσο και τον Ωρωπό, το αθροιστικό ύψος βροχόπτωσης ενδέχεται να ξεπεράσει κατά τόπους τα 100 χιλιοστά έως την ολοκλήρωση του διημέρου.

Αξιόλογα ύψη υετού προβλέπονται επίσης στο κέντρο της Αθήνας, στα ανατολικά προάστια και κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, καθώς σχεδόν ολόκληρη η Αττική αναμένεται να επηρεαστεί από την επιδείνωση του καιρού.

Στη δυτική Ελλάδα, οι συνολικές ποσότητες νερού ενδέχεται να υπερβούν τοπικά τα 200 χιλιοστά έως το τέλος της Κυριακής, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Σε δύο φάσεις η εξέλιξη της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις, επηρεάζοντας το Σάββατο κυρίως τις δυτικές και βόρειες περιοχές της επικράτειας, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στα κεντρικά και νότια τμήματα.

Κατά την πρώτη ημέρα, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με σταδιακή επέκταση προς το εσωτερικό της χώρας. Ιδιαίτερη ένταση αναμένεται στην Ήπειρο, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, στη Θράκη και αργότερα στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, κυρίως στα δυτικά τους.

Πολύ μεγάλα ύψη υετού προβλέπονται στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Ο προγνωστικός χάρτης του Meteo.gr αποτυπώνει τις εκτιμώμενες ποσότητες βροχής ανά επιλεγμένα τρίωρα, τη θέση του βαρομετρικού χαμηλού και την εξέλιξη των ανέμων κατά τις πρωινές, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες του Σαββάτου.

Με βάση τον δείκτη κατηγοριοποίησης επεισοδίων βροχόπτωσης (RPI), τα φαινόμενα της συγκεκριμένης ημέρας κατατάσσονται στην κατηγορία 4 (πολύ σημαντική).

Την Κυριακή αναμένονται επίσης χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, παράλληλα με την αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Πού ισχύουν κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) αναβάθμισε, βάσει των νεότερων προγνωστικών στοιχείων, το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με αριθμό 17/2026, το οποίο εξέδωσε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στις ακόλουθες περιοχές:

Παρασκευή (27/11):

Ιόνιο, Ήπειρος και δυτική Στερεά Ελλάδα (κόκκινη προειδοποίηση).

Σάββατο (28/11):

Ιόνιο, Ήπειρος και δυτική Στερεά Ελλάδα (κόκκινη προειδοποίηση).

Δυτική Πελοπόννησος (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Από τις βραδινές ώρες, Πιερία, Χαλκιδική και ανατολική Θεσσαλία (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Κυριακή (29/11):

Αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στη Φθιώτιδα, και την Εύβοια.

Σταδιακά στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο.

Στα ανατολικά θα επικρατήσουν πολύ θυελλώδεις άνεμοι βόρειων και βορειοανατολικών διευθύνσεων, εντάσεως 9 μποφόρ, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φτάσουν κατά τόπους τα 10.

Σε Red Code τρεις περιφέρειες την Κυριακή

Μετά την έκδοση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ, συνεδρίασε την Παρασκευή το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) θα τεθούν την Κυριακή οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν.

Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών το Σάββατο – Πρόστιμο 2.000 ευρώ

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ενόψει της επιδείνωσης του καιρού το Σάββατο.

Η απόφαση προβλέπει υποχρεωτική αναστολή συγκεκριμένων υπαίθριων δραστηριοτήτων, σύσταση για τηλεργασία, καθώς και διευκολύνσεις στην οργάνωση του ωραρίου.

Τα μέτρα αφορούν τις εξής γεωγραφικές ενότητες:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα και Ιθάκη.

Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα και Ιθάκη. Περιφέρεια Ηπείρου: Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία.

Η απαγόρευση αφορά την απασχόληση σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες, καθώς και τη διανομή ή μεταφορά προϊόντων με δίκυκλα, πατίνια ή τροχοπέδιλα (delivery).

Η υποχρεωτική παύση ισχύει ανεξάρτητα από τη μορφή της εργασιακής σχέσης.

Στη ρύθμιση υπάγεται ρητά και το προσωπικό που απασχολείται μέσω ψηφιακών πλατφορμών, βάσει του άρθρου 68 του νόμου 4808/2021.

Για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του νόμου 3996/2011.

Ζάκυνθος: Έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου εξέδωσε προειδοποίηση για την επικινδυνότητα των αναμενόμενων καιρικών φαινομένων, καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των καταιγίδων.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους πολίτες που διαμένουν σε ευάλωτες ζώνες, οι οποίες έχουν πληγεί από πυρκαγιές ή αντιμετωπίσει στο παρελθόν προβλήματα εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Μεγάλη προσοχή στις ευάλωτες περιοχές της πόλης της Ζακύνθου, καθώς και σε όλες τις παράκτιες περιοχές.

Παρακαλούνται όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι εθελοντικές οργανώσεις να είναι σε ετοιμότητα.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου είναι σε πλήρη 24ωρη ετοιμότητα, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων».

Ποτάμια οι δρόμοι στο Μεσολόγγι από την έντονη βροχόπτωση

Πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές του Μεσολογγίου, αλλά και τον εγκλωβισμό δύο ανδρών σε όχημα στο Νεοχώρι, προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται από το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11).

Στις 14:55 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με το οποίο καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή του δήμου #Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαρραίτητες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/0nAVk3qTT2… @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 27, 2026

Προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας έχουν καταγραφεί στον Πεντάλοφο και το Λεσίνι, όπου εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής υπήρξαν στο Αιτωλικό.

Σύμφωνα με το messolonghinews, ανησυχία επικρατεί και για την κατάσταση στα Ελληνικά και τη Λουσούρα, όπου επίσης σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις.

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό δύο ανδρών

Η συσσώρευση υδάτων στο οδόστρωμα, στην περιοχή του Νεοχωρίου, είχε ως αποτέλεσμα δύο άνδρες ελληνικής καταγωγής να εγκλωβιστούν στο όχημά τους.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:15 και κινητοποίησε άμεσα επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το όχημα, απεγκλώβισαν τους δύο άνδρες και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη, οι πολίτες καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους και σημεία συγκέντρωσης υδάτων.