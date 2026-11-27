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Ένας τουρίστας κλειδώθηκε κατά λάθος έξω από το δωμάτιο του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε και δη γυμνός, στο Λίμπεκ της Γερμανίας. Τελικά, βρήκε καταφύγιο σε αστυνομικό τμήμα.

Ο άνδρας κάλυψε τα γεννητικά του όργανα μόνο με μια σακούλα αγορών. Έτσι έφτασε στο τμήμα και εξήγησε στους αστυνομικούς ότι βγήκε για λίγο από το δωμάτιό του χωρίς ρούχα, για να ελέγξει το αυτοκίνητό του που ήταν σταθμευμένο έξω από το ξενοδοχείο, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή η αστυνομία.

Nächtliches Missgeschick: Nackter Tourist sucht ausgesperrt Hilfe bei der Polizei https://t.co/6GXKEykuSo #noz — noz (@noz_de) November 27, 2026

Με μια σακούλα αγορών και στολή εγκληματολογικών ερευνών

Συνειδητοποιώντας ότι είχε ξεχάσει την κάρτα-κλειδί του δωματίου του και ότι δεν υπήρχαν μέλη του προσωπικού του ξενοδοχείου στη ρεσεψιόν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξεκίνησε να αναζητά βοήθεια, παίρνοντας μαζί του τη σακούλα αγορών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας ρώτησε ευγενικά αν μπορούσε να μείνει στο αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικοί έσπευσαν να τον βοηθήσουν, δίνοντάς του μια ολόσωμη στολή εγκληματολογικών ερευνών και του προσέφεραν τσάι.

Επίσης, του επέτρεψαν να περιμένει στον χώρο υποδοχής του αστυνομικού τμήματος μέχρι να ανοίξει η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου.

Ο τουρίστας επέστρεψε στο ξενοδοχείο του νωρίς το πρωί.