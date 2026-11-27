Ένα βήμα πίσω κάνει η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, μετά την σκληρή ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δηλώσεις που έκανε την Πέμπτη, όταν χαρακτήρισε ως «αρχή της διαφθοράς» τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Σε αυτήν την απόλυτα τοξική περίοδο που διανύουμε, δεν θα γίνω η αφορμή να πέσει περισσότερο λάδι στη φωτιά. Απέναντι στην κοινωνία βρίσκεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη κι εμείς είμαστε κομμάτι της κοινωνίας. Μια έκφρασή μου πυροδότησε αντιδράσεις. Όχι στις παρερμηνείες, όχι στα λάθος μηνύματα.

Βασικά εργαλεία της Δημοκρατίας είναι η κριτική, η αντιπαράθεση και ο διάλογος, ακόμη και όταν διεξάγονται με ιδιαίτερη οξύτητα και σφοδρότητα. Οι δικαστικές αίθουσες δεν είναι χώροι πολιτικής αντιπαράθεσης. Ναι στην πολιτική αντιπαράθεση, καθαρά, χωρίς τοξικότητα, πάνω από όλα όμως με ειλικρίνεια» αναφέρει η Τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ σε ανάρτησή της λίγες ώρες μετά την έντονη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη που είχε προαναγγείλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Το χρονικό της έντασης

Tις τελευταίες μέρες η πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ διεξάγεται σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με αφορμή την υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, καθώς τα δύο κόμματα ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες. Αφορμή για την περαιτέρω όξυνση αποτέλεσαν και οι αναφορές της Μαριζέτας Αντωνοπούλου στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, όπου χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη ως την «αρχή της διαφθοράς» -αναφερόμενη στη μίσθωση οικογενειακού του ακινήτου στο Κτηματολόγιο Ηρακλείου- ενώ νωρίτερα είχε αφήσει αιχμές για «πολύ σημαντικό βουλευτή του ΠΑΣΟΚ» που έλαβε εκατομμύρια από το Δημόσιο.

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν σκληρή, προαναγγέλλοντας την κατάθεση μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση από τον κ. Ανδρουλάκη εναντίον της κ. Αντωνοπούλου. Το ΠΑΣΟΚ την κατηγόρησε ότι επέλεξε τον «κατήφορο της λάσπης», «αδυνατώντας να απαντήσει πειστικά για τις σκανδαλώδεις διαδικασίες ανάθεσης έργων που ακολούθησε ο γραμματέας του κόμματός της, Μίλτος Χατζηγιαννάκης», ενώ υποστήριξε ότι ακολούθησε τη ρητορική του Άδωνι Γεωργιάδη, «υιοθετώντας πλήρως τα ψεύδη και τις συκοφαντίες του σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ».

Το enikos.gr είχε γράψει από το πρωί της Παρασκευής ότι η κ. Αντωνοπούλου ήταν διατεθειμένη να ανασκευάσει τις δηλώσεις της, ξεκαθαρίζοντας ουσιαστικά πως επρόκειτο για μία άστοχη διατύπωση που προκάλεσε παρερμηνείες και διαμηνύοντας πως ο βασικός αντίπαλος παραμένει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σημειώνεται ότι η κ. Αντωνοπούλου, που προέρχεται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, έχει επανειλημμένως υποστηρίξει ότι λόγω της προηγούμενης πολιτικής της διαδρομής, είναι και προσωπική της επιλογή να μην αντιπαρατίθεται στον δημόσιο λόγο με πρόσωπα με τα οποία έχει συνυπάρξει στο ίδιο κόμμα.