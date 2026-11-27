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Αλλαγή στο πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League προέκυψε την Παρασκευή (27/11), καθώς η διοργανώτρια αρχή ενέκρινε το αίτημα του Ολυμπιακού για την αναβολή του ντέρμπι με την ΑΕΚ, το οποίο είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ομάδα του Πειραιά, μετά την ήττα με 4-2 από τη Μίλαν στη League Phase του Europa League, έκανε χρήση του δικαιώματος Joker Right, καταθέτοντας εγγράφως το σχετικό αίτημα.

Η Super League γνωστοποίησε την απόφασή της με την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Α.Ε.Κ., στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και σε εφαρμογή των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».

Πώς το Κύπελλο Ελλάδας επηρεάζει τον νέο ορισμό του ντέρμπι

Η 23η Δεκεμβρίου συγκεντρώνει, με τα υπάρχοντα δεδομένα, τις περισσότερες πιθανότητες για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δύο ομάδες να τερματίσουν στην πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, εξασφαλίζοντας την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει την Τετάρτη (2/12), με την ολοκλήρωση της πέμπτης και τελευταίας αγωνιστικής της συγκεκριμένης φάσης.

Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ μείνει εκτός τετράδας, η διοργανώτρια αρχή θα πρέπει να αναζητήσει διαφορετική ημερομηνία, καθώς στις 22 και 23 Δεκεμβρίου έχουν προγραμματιστεί οι αγώνες των playoffs του Κυπέλλου.