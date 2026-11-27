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Χωρίς τους Ντίνο Μήτογλου και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη θα αντιμετωπίσει η Εθνική μπάσκετ την Ισπανία την Κυριακή (29/11, 19:00), σε μια κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση για την πρόκριση στην τελική φάση του Mundobasket.

Η ήττα από τη Γεωργία στην παράταση στο T-Center περιόρισε σημαντικά τις πιθανότητες πρόκρισης της Ελλάδας, ενώ οι τραυματισμοί των δύο διεθνών δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος καλείται να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του ενόψει της αναμέτρησης με την Ισπανία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΟΚ, ο Ντίνος Μήτογλου υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού κατά τη διάρκεια της παράτασης.

Παράλληλα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης υπέστη διάστρεμμα στην αριστερή ποδοκνημική στο παιχνίδι απέναντι στους Γεωργιανούς.

Οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού θα ακολουθήσουν θεραπευτική αγωγή, με την κατάστασή τους να επανεκτιμάται καθημερινά.