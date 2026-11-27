Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρωτοβουλία του Ιρακινού πρωθυπουργού Αλί αλ Ζαΐντι να θέσει τα συνοριακά σημεία ελέγχου του Κουρδιστάν και πολλές πετρελαιοφόρες ζώνες υπό τον έλεγχο της Βαγδάτης προκειμένου να σταματήσει το λαθρεμπόριο πετρελαίου.

«Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του Ιρακινού πρωθυπουργού Αλί αλ Ζαΐντι να επιβεβαιώσει τον έλεγχο του κράτους στο σύνολο του ιρακινού εδάφους, να θέσει τέλος στο λαθρεμπόριο ιρακινού πετρελαίου, να εξαλείψει τη διαφθορά και να θέσει όλα τα όπλα υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του κράτους», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του Ιρακινού πρωθυπουργού Αλί αλ Ζαΐντι να οικοδομήσει ένα ενωμένο, εύπορο και ισχυρό Ιράκ, που λαμβάνει το ίδιο τις πολιτικές αποφάσεις του», υπογράμμισε.

Να σημειωθεί ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράκ έδωσε προχθές, Τετάρτη, το πράσινο φως στην ανάπτυξη δυνάμεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στα σύνορα του Ιρακινού Κουρδιστάν, απόφαση που αμφισβητούν οι κουρδικές Αρχές οι οποίες καταγγέλλουν «παραβίαση του Συντάγματος».

Την προηγούμενη ημέρα, την Τρίτη, ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί αλ Ζαΐντι αποφάσισε να θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο τα συνοριακά σημεία ελέγχου του Κουρδιστάν και πολλές πετρελαιοφόρες περιοχές, με σκοπό να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο πετρελαίου. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Ιράκ δεν διευκρίνισε πότε ούτε πώς θα τεθεί σε εφαρμογή αυτή η ανάληψη ελέγχου. Υπενθυμίζουμε ότι μετά την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003, η de facto αυτονομία των Κούρδων στο βόρειο Ιράκ επισημοποιήθηκε με το Σύνταγμα του 2005.

Βέβαια, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράκ έκρινε πως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει την εξουσία να «αναπτύξει και να διοικήσει τις ομοσπονδιακές ένοπλες δυνάμεις και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ασφαλίσει όλα τα σύνορα του Ιράκ με τις γειτονικές χώρες, περιλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται στα εδάφη που διοικούνται από την περιοχή του Κουρδιστάν».

Επίσης, έκρινε ότι «οι ομοσπονδιακές Αρχές μπορούν να ελέγχουν όλα τα συνοριακά σημεία ελέγχου» και ότι «το υπουργείο Πετρελαίου διαθέτει τις απαραίτητες συνταγματικές και νόμιμες εξουσίες προκειμένου να επιβλέπει τις επιχειρήσεις και τα συμβόλαια σχετικά με την παραγωγή, την εξόρυξη, την εμπορία και την εξαγωγή πετρελαίου και αερίου».

Ωστόσο, για την κουρδική περιφερειακή κυβέρνηση, η απόφαση αυτή συνιστά «παραβίαση του Συντάγματος και επίθεση στα συνταγματικά δικαιώματα της περιοχής του Κουρδιστάν». Χαρακτήρισε, μάλιστα, «τα μέτρα επικίνδυνη ένδειξη έλλειψης εμπιστοσύνης στο ομοσπονδιακό σύστημα».