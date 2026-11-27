Τους 16 βουλευτές της που θα συμμετάσχουν στην εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση απόκτησης και διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων γνωστοποίησε στο προεδρείο της Βουλής η Νέα Δημοκρατία, μέσω του γενικού γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Μάξιμου Χαρακόπουλου.

Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής για τα funds

Η σύσταση της επιτροπής αποφασίστηκε έπειτα από πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σε αυτήν θα μετέχουν οι: Γεώργιος Βρεττάκος, Ιωάννης Γιώργος, Αγγελική Δεληκάρη, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Ελευθέριος Κτιστάκης, Μιχάλης Λιβανός, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, Παναγιώτης Μηταράκης, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Ιωάννης Οικονόμου, Αθανάσιος Παπαθανάσης, Θεοφάνης Παππάς, Σταύρος Παπασωτηρίου και Ασημίνα Σκόνδρα.

Τους εκπροσώπους τους στην εξεταστική επιτροπή γνωστοποίησαν με επιστολές τους και το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Ελληνική Λύση και η Νίκη. Αναλυτικά, από το ΚΚΕ ορίστηκαν οι Νίκος Καραθανασόπουλος, Βασίλης Μεταξάς και Μαρία Κομνηνάκα, από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οι Νίκος Παππάς και Ζωή Αναστασοπούλου, από την Ελληνική Λύση ο αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος, ενώ από τη Νίκη ο Ανδρέας Βορύλλας. Οι ανακοινώσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ αναμένονται τις επόμενες ώρες, την ώρα που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχει ήδη δηλώσει σε ραδιοφωνική της συνέντευξη πως θα συμμετάσχει προσωπικά στην επιτροπή για τα funds και τους servicers.

Η συνεδρίαση για την εκλογή προεδρείου

Η εξεταστική επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, προκειμένου να εκλέξει το προεδρείο της. Η σύστασή της στοχεύει στη «διερεύνηση των κρατικών αποφάσεων, του θεσμικού και εποπτικού πλαισίου, των τιτλοποιήσεων και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, των κρατικών εγγυήσεων του προγράμματος “Ηρακλής” και των συνεπειών τους για το Δημόσιο, τους οφειλέτες και την οικονομία».