Στον Νίκο Ανδρουλάκη και τις συνεχείς αναφορές στο όνομά του από το ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός σχολίασε χαρακτηριστικά πως η κατάσταση έχει αρχίσει να γίνεται λίγο «κωμική», προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να «τον βλέπει και στον ύπνο του» και κάνοντας λόγο για «ψυχοκοινωνικό φαινόμενο».

Με αφορμή την πρόθεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να υποβάλει μήνυση κατά της Μαριζέτας Αντωνοπούλου μετά τις δηλώσεις που έκανε, ο υπουργός Υγείας είπε στο Action24 «ότι έχει αρχίσει και γίνεται λίγο κωμικό. Διαβάζω ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ για ενοίκια, βάζουν κάπου το όνομα Γεωργιάδης, για το ιδιωτικό χρέος Γεωργιάδης, για αγροτικά ο Γεωργιάδης. Ο άνθρωπος πρέπει να με βλέπει και στον ύπνο του είναι ψυχοκοινωνικό φαινόμενο. Περιμένω ποια ανακοίνωση δεν θα έχει το όνομα Γεωργιάδης».

«Δεν κρατάω κακίες αλλά αναγκάζομαι να σχολιάσω ότι έχουμε περίπου μια υπόθεση ψυχολογικής εμμονής» συμπλήρωσε.

«Μπορεί να κάνει μήνυση σε όποιον θέλει, έχει κάνει και σε μένα. Εμείς είμαστε πολιτικά πρόσωπα, μηνύσεις δεν μπορούνε μα κάνουμε εύκολα γιατί κατά το Σύνταγμα τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να δέχονται μεγαλύτερο εύρος κριτικής. Έκανε λάθος στο Πόθεν Έσχες του και δεν θα του ασκήσει κάποιος κριτική; Ασκεί εκείνος κριτική και δεν θα του ασκείται; Για μένα αυτά είναι στα πλαίσια της πολιτικής κριτικής» σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Δηλαδή όταν λέει ο Ανδρουλάκης για τον Μητσοτάκη “αρχιερέας της διαφθοράς” πρέπει να του κάνει μήνυση; Πολιτικοί είμαστε, καμιά φορά μπορεί να συγκρουόμαστε πιο σκληρά, είναι μέσα στο παιχνίδι».

Για τo κλίμα στο πολιτικό σκηνικό ενόψει των εθνικών εκλογών

«Έχω εδραία άποψη, ότι η δημοκρατία δεν εξυπηρετείται από την ακατάσχετη σκανδαλολογία και την τοξικότητα. Η δημοκρατία εξυπηρετείται όταν λύνουμε τα προβλήματα των ανθρώπων. Οι χώρες που ασχολούνται μόνο με τέτοιου είδους θέματα είναι χώρες σε παρακμή, όχι χώρες σε ακμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθούμε να εντοπίζουμε φαινόμενα διαφθοράς ή να μην τιμωρούνται οι εμπλεκόμενοι. Λέω όμως ότι δεν μπορεί η δημόσια συζήτηση να εξαντλείται μόνο σε τέτοιου είδους θέματα», είπε.

Για τις υποθέσεις Λιάκου και Χατζηγιαννάκη

«Σας λέω ευθέως ότι είναι άδικη για τον κύριο Λιάκο αυτή η κουβέντα, διότι πρόκειται για δυο διαφορετικά τελείως θέματα. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης φέρεται να έχει κάνει εταιρία με τον δήμαρχο, από τον Δήμο του οποίου πήρε 750.000 ευρώ έργο. Ο κύριος Λιάκος δεν έχει πάρει από κανέναν δήμαρχο έργο μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του. Επίσης, ο κύριος Χατζηγιαννάκης παραδέχθηκε στην τηλεόραση ότι έχουν παραβιάσει με τον κύριο Τσίπρα την εκλογική νομοθεσία. Έχει παραβιάσει κάποιο νόμο, ο κύριος Λιάκος; Άρα, δεν είναι συγκρίσιμα τα δύο μεγέθη, με συγχωρείτε. Είναι απολύτως προφανές ότι ο κύριος Χατζηγιαννάκης είναι πολλαπλώς εκτεθειμένος και άρα, η ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα. Του κυρίου Λιάκου δεν είναι ίδιας βαρύτητας υπόθεση, σε καμία περίπτωση», τόνισε.

Για το φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας

«Επειδή έχω πάρα πολλά αιτήματα ασθενών στο email μου που αγωνιούν να πάρουν το φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας, τους ενημερώνω ότι περιμένουμε νέα παραλαβή από Δευτέρα μέσω του ΙΦΕΤ. Σέβομαι πολύ τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι δίνουν την ύστατη μάχη της ζωής τους, και θέλω να ξέρουν ότι είμαι συνεχώς από πάνω. Η άποψή μου ως Υπουργός Υγείας είναι ότι δεν αφήνουμε ποτέ κανέναν μόνο του. Αυτή είναι η λογική. Είμαστε εδώ για τον κάθε συμπολίτη μας, ανθρώπινα», σημείωσε.

Για την γρίπη και την επάρκεια των εμβολίων

«Υπήρχε ένα πρόβλημα με τα εμβόλια της γρίπης, έχει αποκατασταθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουν μοιραστεί τα νέα εμβόλια. Είναι πολύ σημαντικό να εμβολιαζόμαστε. Αν εμβολιαζόμαστε όλα πάνε καλά, αν δεν εμβολιαζόμαστε κάποιοι δυστυχώς θα ασθενήσουν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυξημένη πίεση ούτε ανησυχία στις ΜΕΘ. Έχουμε τις εισαγωγές, όπως κάθε χειμώνα, από τις αναπνευστικές ασθένειες» πρόσθεσε.

Για τα έργα στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»

«Στον Ευαγγελισμό, ένα από τα κορυφαία νοσοκομεία της Ελλάδας, κάνουμε ταυτόχρονα τα περισσότερα έργα από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο της χώρας. Παντού υπάρχουν εργοτάξια. Μέχρι το τέλος του χρόνου, έχουμε προγραμματίσει τρία εγκαίνια στον Ευαγγελισμό. Τη Δευτέρα, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια για τους νέους κοιτώνες των γιατρών, την Τετάρτη τα εγκαίνια για τις νέες 36 κλίνες ΜΕΘ και στα μέσα Δεκεμβρίου τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.