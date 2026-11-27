Τροχαίο συνέβη πριν από λίγη ώρα στο Περιστέρι. Αυτοκίνητο παρέσυρε μία γυναίκα με πατίνι. Το ατύχημα συνέβη στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, στο ύψος της Λεωφόρου Κηφισού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα διατηρούσε τις αισθήσεις της και άμεσα κλήθηκε και έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Την παρέλαβε και την μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή.

Λόγω του τροχαίου, προκλήθηκαν κυκλοφοριακά προβλήματα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση, παραμένουν αδιευκρίνιστες.