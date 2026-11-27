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Μία τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου, με εμπλοκή τριών οχημάτων, που συνέβη το πρωί της Παρασκευής (27/11) στην οδό Κύπρου στη Λαμία.

Το τροχαίο συνέβη όταν ένα ταξί που προηγούνταν μιας μεγάλης σειράς οχημάτων, σταμάτησε με «alarm» για να αποβιβάσει την 66χρονη επιβάτιδα.

Σύμφωνα με το lamiareport, ακολουθούσε ένα κόκκινο όχημα, ο οδηγός του οποίου σταμάτησε, δεν πρόλαβε όμως να κάνει το ίδιο και η οδηγός του λευκού οχήματος που βρισκόταν από πίσω, εξαιτίας και της ολισθηρότητας του οδοστρώματος. Αποτέλεσμα ήταν να προσκρούσει στο μπροστινό όχημα και εκείνο με τη σειρά του να ακουμπήσει στο ταξί, την ώρα που η επιβάτιδα προσπαθούσε να εξέλθει.

Η 66χρονη επιβάτιδα του ταξί τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Το ατύχημα κατέγραψε το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.