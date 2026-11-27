Με διάταξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεσμευτήκαν οι λογαριασμοί και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των τεσσάρων συλληφθέντων για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε συγκεκριμένα, με διάταξη της 26ης Νοεμβρίου 2026, στην εννεάμηνη δέσμευση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου των τεσσάρων εμπλεκόμενων προσώπων.

Στους Ευρωπαίους εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 12:30 οι τέσσερις συλληφθέντες με τέσσερα συμβατικά αυτοκίνητα της ελληνικής αστυνομίας.

Μόλις αποδοθούν κατηγορίες, οι τέσσερις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και συγκεκριμένα στην εντεταλμένη Ευρωπαία ανακρίτρια για να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις συλλήψεις, του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, των ιδιοκτητών της εταιρείας ΤΕΧΑΝ Απόστολου και Παναγιώτη Μούργου και του προέδρου του ΔΣ της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Παύλου Ραβάνη.

Η έρευνα αφορά στην ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» μέσω πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης βρίσκονται ενδεχόμενες παρατυπίες γύρω από τη χρηματοδότηση και την εκτέλεση του έργου, με το ενδιαφέρον να εστιάζει τόσο στο οικονομικό σκέλος όσο και στις διαδικασίες ανάθεσής του στην ανάδοχο εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κομβικό σημείο της έρευνας αποτελεί το κόστος για την προμήθεια των λεγόμενων «σπιτιών» ανακύκλωσης. Όπως φέρεται να αναφέρεται σε σχετικό πόρισμα, το κόστος ανά εγκατάσταση ανήλθε στις 300.000 ευρώ, τη στιγμή που η εμπορική της αξία εκτιμάται στις 66.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο αθέμιτων παρεμβάσεων ή άσκησης επιρροής που ενδεχομένως οδήγησαν στην ανάθεση του έργου στη συγκεκριμένη εταιρεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε αρχίσει ήδη από το 2025 να διερευνά ενδείξεις πιθανής κακοδιαχείρισης κοινοτικών κονδυλίων. Οι έρευνες κλιμακώθηκαν τον Ιούλιο του 2026, με τη διενέργεια στοχευμένων ερευνών σε περιοχές της Αττικής.