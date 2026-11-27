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Την κήρυξη του Δήμου Ηγουμενίτσας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε η δημοτική Αρχή, μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Πλημμύρισαν σπίτια σε Πλαταριά και Σύβοτα, ενώ έχει αρχίσει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε ιδιωτικές περιουσίες.

Η δημοτική Αρχή καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Σε περίπτωση προβλημάτων από πλημμυρικά φαινόμενα, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον Δήμο Ηγουμενίτσας και την Αστυνομία.

Για την καταγραφή των ζημιών που έχουν προκληθεί σε κατοικίες από την κακοκαιρία, ο Δήμος Ηγουμενίτσας γνωστοποιεί ότι οι πληγέντες δημότες θα πρέπει να επικοινωνούν αποκλειστικά στο τηλέφωνο 26653 61270, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες αυτοψίες.

Οι υπηρεσίες του Δήμου παραμένουν σε επιφυλακή και βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και την Πολιτική Προστασία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

150 κλήσεις στην Πυροσβεστική – Απεγκλωβισμοί ηλικιωμένων

Η κακοκαιρία «δοκίμασε» τις αντοχές της Πυροσβεστικής η οποία δέχθηκε 150 κλήσεις είτε για αντλήσεις υδάτων σε διάφορες περιοχές της Θεσπρωτίας είτε για απεγκλωβισμό ανθρώπων που χρειάζονταν βοήθεια. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, έχουν καταγραφεί συνολικά 150 κλήσεις για παροχή βοήθειας μεταξύ των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί 10 αντλήσεις υδάτων, καθώς και 3 μεταφορές ηλικιωμένων από τα σπίτια τους σε ασφαλή σημεία.

Επί ποδός τα συνεργεία

Η κυκλοφορία έχει πλέον αποκατασταθεί σε όλους τους δρόμους, ενώ μηχανήματα έργου συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου, σύμφωνα με το ERTNews. Προτεραιότητα δίνεται στα σημεία όπου έχουν συγκεντρωθεί φερτά υλικά, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων ο δήμαρχος Παναγιώτης Νταής, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημοτικές υποδομές.

Ο κ. Νταής υπογράμμισε την ανάγκη χρηματοδότησης αντιπλημμυρικών έργων μεγαλύτερης κλίμακας στις παράκτιες περιοχές, ενώ κάλεσε τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενόψει νέων έντονων βροχοπτώσεων.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων έχουν συγκροτηθεί 8 συνεργεία με συνολικά 22 πυροσβέστες από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσπρωτίας, τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων και την 5η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Συνεχίζεται η κακοκαιρία στην Ήπειρο

Η επιδείνωση του καιρού είχε προβλεφθεί από το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το οποίο εκδόθηκε χθες, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Για την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, είτε πεζοί είτε με όχημα, κατά τη διάρκεια των φαινομένων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά την εκδήλωσή τους. Οι επιχειρήσεις αποκατάστασης συνεχίζονται, ενώ η έκταση των ζημιών στη Θεσπρωτία δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.