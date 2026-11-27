Αναβλήθηκε για τις 4 Οκτωβρίου 2027 η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, ο οποίος έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας, πριν από σχεδόν 5 χρόνια, στην περιοχή της Χαριλάου.

Η αναβολή, τρίτη κατά σειρά, της δίκης σε δεύτερο βαθμό, αποφασίστηκε έπειτα από αίτημα συνηγόρου υπεράσπισης, ο οποίος επικαλέστηκε κώλυμα, καθώς συμμετέχει σε άλλη δίκη με προσωρινά κρατούμενους, που βρίσκονται κοντά στη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου προφυλάκισής τους.

Η εισαγγελέας της έδρας εισηγήθηκε την αποδοχή του αιτήματος, επισημαίνοντας επιπλέον ότι η αναβολή καθίσταται «μονόδρομος» γιατί «υπάρχει ζήτημα συγκρότησης του Δικαστηρίου», με δεδομένο ότι κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, έναν μήνα νωρίτερα (23/10), δεν είχε πραγματοποιηθεί η κλήρωση των ενόρκων που βρίσκονταν στη σύνοδο της συγκεκριμένης περιόδου.

Οι τακτικοί δικαστές έκαναν δεκτό το αίτημα αναβολής, λόγω κωλύματος δικηγόρου, και ακολούθησε η διαδικασία αναζήτησης νέας δικασίμου. Η εισαγγελέας πρότεινε ως ημερομηνία τον προσεχή Μάρτιο, ωστόσο ,οι συνήγοροι τόσο της υποστήριξης της κατηγορίας όσο και της υπεράσπισης αντέδρασαν, ζητώντας η δίκη να οριστεί με την έναρξη του επόμενου δικαστικού έτους (επικαλέστηκαν, μεταξύ άλλων, τον ήδη επιβαρυμένο επαγγελματικό τους φόρτο).

Ακολούθησε διακοπή της συνεδρίασης και, μετά την εξέταση των διαθέσιμων ημερομηνιών, αποφασίστηκε τελικά η νέα δικάσιμος να οριστεί για τις 4 Οκτωβρίου του 2027.

«Θα είμαι εδώ όσες φορές κι αν χρειαστεί για να δικαιωθεί η μνήμη του Άλκη»

Η Μελίνα Κακουλίδου, μητέρα του 19χρονου Άλκη, σε δηλώσεις της έξω από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, μετά τη νέα αναβολή της δίκης, τόνισε πως: «Άντεξα την απώλεια του παιδιού μου, θα αντέξω και τις αναβολές του Δικαστηρίου. Θα είμαι εδώ όσες φορές κι αν χρειαστεί για να δικαιωθεί η μνήμη του Άλκη και να μην κλάψει άλλη μάνα άδικα το παιδί της».

Στο εδώλιο 12 κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται 12 νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ -ήταν όλοι παρόντες σήμερα στο ακροατήριο του Εφετείου. Μετά την απόφαση του Πρωτόδικου Δικαστηρίου οι κατηγορούμενοι επέστρεψαν στις φυλακές- επτά εξ αυτών έχοντας καταδικαστεί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές κάθειρξης ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Ουσιαστικά, όμως, η δίκη στο Εφετείο εκκινεί για τους περισσότερους από μηδενική βάση, χωρίς το Δικαστήριο να δεσμεύεται από την ετυμηγορία των δικαστών του πρώτου βαθμού (Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης).

Κι αυτό διότι ο τέως προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης, είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, τον Ιούλιο του 2023, λίγες μέρες αφότου έπεσε η «αυλαία» της πρωτοβάθμιας δίκης, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ