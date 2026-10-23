Άλκης Καμπανός: «Σε αυτήν τη δίκη εκτίω τη δική μου ποινή, ισόβια στον πόνο» – Συγκλονίζει η μητέρα του

Συγκλονίζει η μητέρα του Άλκη Καμπανού, μετά τη διακοπή της δίκης σε δεύτερο βαθμό στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της στυγερής δολοφονίας του, την 1η Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.

Η Μελίνα Κακουλίδου, η μητέρα του 19χρονου Άλκη, τόνισε σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους πως «είμαστε ξανά στο σημείο μηδέν», αναφερόμενη στη διακοπή της δίκης, κατόπιν αιτήματος συνηγόρου της υποστήριξης της κατηγορίας, ο οποίος επικαλέστηκε λόγους υγείας.

«Σε αυτήν τη δίκη εκτίω τη δική μου ποινή, ισόβια στον πόνο. Δεν υπάρχει θεραπεία», ήταν τα λόγια της Μελίνας Κακουλίδου.

Η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί σήμερα σε δεύτερο βαθμό, με τους 12 κατηγορούμενους οπαδούς του ΠΑΟΚ να βρίσκονται ξανά στο εδώλιο για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη. Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί στις 27 Νοεμβρίου.

Στο πλευρό της στάθηκε και μια άλλη γυναίκα που έχασε το παιδί της από οπαδική βία. Πρόκειται για την Ευγενία Στράτου-Λυγγερίδη, την μητέρα του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

«Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, είμαστε στα χέρια των δικαστών. Ο Θεός να τους φωτίσει», είπε. Εκφράζοντας την συμπαράστασή της στην οικογένεια του Άλκη, η κ. Στράτου-Λυγγερίδη σημείωσε πως «προσπαθούμε να είμαστε πάντα με το δίκιο, όπου υπάρχει γονιός που βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με εμάς προσπαθούμε να συνδεόμαστε για να προχωρήσουμε, γιατί μόνο αυτό μας δίνει δύναμη. Είναι ένα χρέος που έχουμε αναλάβει όλοι απέναντι στα παιδιά μας για να βρουν τη δικαίωση».

Η διακοπή της σημερινής διαδικασίας στο Εφετείο

Όπως έγραψε νωρίτερα η Voria.gr, το Εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού διεκόπη για τις 27 Νοεμβρίου. Ο άτυχος νέος ξεψύχησε έξω από μία πολυκατοικία στην περιοχή της Χαριλάου, όταν δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα από ομάδα χούλιγκαν την 1η Φεβρουαρίου του 2022.

Από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας υποβλήθηκε αίτημα ολιγοήμερης διακοπής, με το οποίο συντάχθηκε και η πλευρά της υπεράσπισης. Εξαιτίας ζητημάτων που αφορούν στις αίθουσες καθώς και στα κωλύματα δικηγόρων, που αναμένεται να υπάρξουν λόγω και άλλων μεγάλων δικών και δεδομένου ότι η διαδικασία αναμένεται να είναι πολύμηνη, η εισαγγελέας της έδρας εισηγήθηκε να αναβληθεί η δίκη, ωστόσο, το δικαστήριο προχώρησε σε διακοπή, χωρίς να συγκροτηθεί σε σώμα με τους ενόρκους. Έτσι τυπικά αναμένεται να αρχίσει στην επόμενη προγραμματισμένη δικάσιμο.

Στα δικαστήρια μετήχθησαν 10 από τους 12 κατηγορούμενους, ενώ στην αίθουσα, που ήταν ειδικά διαμορφωμένη με πρόβλεψη θέσης του καθενός, βρέθηκαν οι γονείς του 19χρονου καθώς και μάρτυρες.

Κατηγορούμενοι για την υπόθεση είναι 12 άτομα, οπαδοί του ΠΑΟΚ και νεαροί σε ηλικία, που με όπλα όπως σφυρί, μαχαίρι τύπου κάραμπιτ, δρεπάνι, ξύλινο στειλιάρι, σιδερένιο γκλομπ αλλά και με κλωτσιές και μπουνιές, επιτέθηκαν στον Άλκη και τέσσερις φίλους του, την ώρα που κάθονταν στα σκαλιά μίας πολυκατοικίας, στην οδό, η οποία πλέον φέρει το όνομα του 19χρονου, που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή. Δύο από αυτούς κατάφεραν να ξεφύγουν, ενώ οι άλλοι δύο χτυπήθηκαν κι αυτοί με βίαιο τρόπο, καταφέρνοντας, ευτυχώς, να επιζήσουν από τη φονική επίθεση.

Η δίκη σε πρώτο βαθμό

Η εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό ξεπέρασε τις 50 συνεδριάσεις, με την ετυμηγορία του δικαστηρίου να ανακοινώνεται στα μέσα του Ιουλίου του 2023.

Επτά από τους δώδεκα κατηγορούμενους καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον πολυετείς καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε σε πρόσκαιρες καθείρξεις ως συνεργοί στην ίδια πράξη κατά του 19χρονου θύματος.

Για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του κολλητού φίλου του Άλκη καταδικάστηκαν πέντε από τους κατηγορούμενους και υπόλοιποι επτά για τη συνέργεια στην πράξη αυτή, ενώ για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του άλλου φίλου του 19χρονου ο ένας από τους 12 και οι υπόλοιποι 11 για συνέργεια.

Οι «12» κρίθηκαν ένοχοι κατά περίπτωση και για άλλα αδικήματα, ενώ μετά την απόφαση του δικαστηρίου επέστρεψαν όλοι στις φυλακές, καθώς ήταν ήδη προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας.