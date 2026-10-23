Θεσσαλονίκη: Στο Εφετείο η υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης εισάγεται η υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού, με τους δώδεκα καταδικασθέντες οπαδούς να κάθονται εκ νέου στο εδώλιο για την επίθεση στη Χαριλάου. Η δευτεροβάθμια δίκη εκκινεί από μηδενική βάση για τους περισσότερους κατηγορούμενους, έπειτα από έφεση του τέως προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών που ζήτησε βαρύτερες ποινές και καταδίκη για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Παράλληλα, έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας εντός και εκτός του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας.

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Άλκης Καμπανός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης εισάγεται σήμερα η υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού, ο οποίος έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας την 1η Φεβρουαρίου του 2022.
  • Στο εδώλιο θα καθίσουν δώδεκα νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ, επτά εκ των οποίων καταδικάστηκαν πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και οι υπόλοιποι πέντε σε πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης.
  • Η δίκη εκκινεί για τους περισσότερους κατηγορούμενους από μηδενική βάση, έπειτα από έφεση της Εισαγγελίας που ζήτησε βαρύτερες ποινές και καταδίκη για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο.

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Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης που καλείται να αποτυπώσει τελεσίδικα την κρίση της Δικαιοσύνης, εισάγεται σήμερα η υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού, ο οποίος έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας, την 1η Φεβρουαρίου του 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.

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Στο εδώλιο του Εφετείου θα καθίσουν δώδεκα οπαδοί του ΠΑΟΚ, που μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου επέστρεψαν στις φυλακές- επτά εξ αυτών έχοντας καταδικαστεί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Ουσιαστικά, όμως, η δίκη, εφόσον κηρυχθεί η έναρξή της (προηγήθηκαν δύο αναβολές- τον Ιανουάριο και τον Νοέμβριο τού περασμένου έτους), θα εκκινήσει για τους περισσότερους κατηγορούμενους από μηδενική βάση, χωρίς το Δικαστήριο να δεσμεύεται από την ετυμηγορία των δικαστών του πρώτου βαθμού (Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης). Κι αυτό διότι ο τέως προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης, είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, τον Ιούλιο του 2023, λίγες μέρες αφότου έπεσε η «αυλαία» της πρωτοβάθμιας δίκης, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.

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Θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά στη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη. Επιπλέον, για τρεις εκ των κατηγορουμένων θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι δύο για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η έφεση δεν αγγίζει δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι’ αυτούς ισχύει η αρχή της μη επιδείνωσης της θέσης τους.

Εκτός από τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του, κατά το ίδιο αιματηρό επεισόδιο, που «πάγωσε» το πανελλήνιο.

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Ενόψει της δευτεροβάθμιας δίκης, πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες σύσκεψη στο Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των δικαστικών και αστυνομικών Αρχών, κατά την οποία εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τόσο στη λήψη και τον συντονισμό των μέτρων ασφαλείας εντός κι εκτός της δικαστικής αίθουσας, όσο και την ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγή της διαδικασίας (κατανομή θέσεων παραγόντων της δίκης κ.ά).

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