Καιρός: Αλλάζει ξανά το σκηνικό με βροχές και καταιγίδες – Πού θα φτάσει τους 26 βαθμούς ο υδράργυρος

Με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα κυλήσει ο καιρός τις πρώτες ώρες της ημέρας, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστούν ομίχλες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα ξεκινήσουν από νότιες διευθύνσεις, με την ίδια ένταση, και θα στραφούν σε βόρειους, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς στις περιοχές όπου θα επικρατήσουν τα χαμηλότερα επίπεδα, τους 24 με 25 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα και κατά τόπους τους 26 βαθμούς στα νότια.
Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 22 βαθμούς.
Η θερμοκρασία ανά περιοχή
- Δυτική Μακεδονία: Από 8 έως 22 βαθμούς.
- Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: Από 12 έως 23 βαθμούς.
- Ήπειρος: Από 13 έως 24 βαθμούς.
- Θεσσαλία: Από 13 έως 24 βαθμούς.
- Στερεά Ελλάδα: Από 12 έως 25 βαθμούς.
- Πελοπόννησος: Από 14 έως 26 βαθμούς.
- Επτάνησα: Από 15 έως 25 βαθμούς.
- Νησιά Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου: Από 15 έως 23 βαθμούς.
- Υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου: Από 18 έως 24 βαθμούς.
- Δωδεκάνησα: Έως 26 βαθμούς.
- Κρήτη: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.