Καιρός: Αλλάζει ξανά το σκηνικό με βροχές και καταιγίδες – Πού θα φτάσει τους 26 βαθμούς ο υδράργυρος

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Με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα κυλήσει ο καιρός τις πρώτες ώρες της ημέρας, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα ξεκινήσουν από νότιες διευθύνσεις, με την ίδια ένταση, και θα στραφούν σε βόρειους, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς στις περιοχές όπου θα επικρατήσουν τα χαμηλότερα επίπεδα, τους 24 με 25 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα και κατά τόπους τους 26 βαθμούς στα νότια.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 22 βαθμούς.

Η θερμοκρασία ανά περιοχή