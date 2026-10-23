Κολομβία: Καταγγελίες για αστυνομικές επιθέσεις σε πέντε δημοσιογράφους κατά αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Πέντε δημοσιογράφοι δέχθηκαν επιθέσεις από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Κολομβία, σύμφωνα με καταγγελία του Ιδρύματος για την Ελευθερία του Τύπου (FLIP).

Η οργάνωση κατέγραψε περιστατικά αυθαίρετων συλλήψεων και βιαιοπραγιών σε βάρος δημοσιογράφων που κάλυπταν τις κινητοποιήσεις από τις 14 έως τις 18 Οκτωβρίου, εκφράζοντας ανησυχία για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

«Είναι ανησυχητικό ότι οι δυνάμεις επιβολής του νόμου, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την ασφάλεια, μετατρέπονται σε παράγοντα κινδύνου για όσους ασκούν το δημοσιογραφικό επάγγελμα», ανέφερε το FLIP σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X.

#ComunicadoFLIP 🧵 Alertamos sobre el uso desmedido e innecesario de la fuerza por parte de uniformados de la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI) de la @PoliciaColombia contra periodistas durante las recientes manifestaciones del 14 y el 18 de octubre. Documentamos cinco casos de agresiones en Bogotá, Medellín e Ibagué. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Πιερρακάκης: «Αν είχαμε μια ενιαία Ενεργειακή Ένωση το κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα μειωνόταν» — Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) October 22, 2026

Καταγγελίες για περιστατικά σε τρεις πόλεις

Σύμφωνα με την οργάνωση, οι επιθέσεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα Μπογκοτά, καθώς και στις πόλεις Μεδεγίν και Ιμπαγκέ. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση βομβίδων κρότου-λάμψης, δακρυγόνων και υδροφόρων οχημάτων για τη διάλυση των συγκεντρώσεων.

Το FLIP αναφέρθηκε ειδικότερα σε βίντεο που, σύμφωνα με την οργάνωση, καταγράφει αστυνομικό στη Μεδεγίν να εκτοξεύει βομβίδα κρότου-λάμψης προς δύο δημοσιογράφους.

Παράλληλα, ζήτησε να ταυτοποιηθούν οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στα καταγγελλόμενα περιστατικά και να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι επιθέσεις.

Τεταμένες οι σχέσεις κυβέρνησης και Τύπου

Οι καταγγελίες έρχονται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις της κυβέρνησης του προέδρου Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια με τα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ενημέρωση για το κυβερνητικό έργο συγκεντρώνεται στο γραφείο του προέδρου, ενώ οι υπουργοί δεν επιτρέπεται να παραχωρούν συνεντεύξεις.

Οι εξελίξεις επαναφέρουν στο προσκήνιο τα ζητήματα της ελευθερίας του Τύπου και της ασφάλειας των δημοσιογράφων, ιδίως κατά την κάλυψη διαδηλώσεων και άλλων γεγονότων με έντονη πολιτική αντιπαράθεση.