Κολομβία: Καταγγελίες για αστυνομικές επιθέσεις σε πέντε δημοσιογράφους κατά αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Πέντε δημοσιογράφοι δέχθηκαν επιθέσεις και αυθαίρετες συλλήψεις από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Κολομβία, σύμφωνα με καταγγελία του Ιδρύματος για την Ελευθερία του Τύπου (FLIP). Τα περιστατικά καταγράφηκαν σε Μπογκοτά, Μεδεγίν και Ιμπαγκέ, με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου να κάνουν χρήση βομβίδων κρότου-λάμψης και δακρυγόνων. Οι εξελίξεις εκτυλίσσονται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις των μέσων ενημέρωσης με την κυβέρνηση του προέδρου Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

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Διεθνή Νέα

Κολομβία
Πηγή φωτογραφίας: AP/Fernando Vergara
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πέντε δημοσιογράφοι δέχθηκαν επιθέσεις από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Κολομβία, σύμφωνα με καταγγελία του Ιδρύματος για την Ελευθερία του Τύπου (FLIP).
  • Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στην Μπογκοτά, το Μεδεγίν και το Ιμπαγκέ, με την οργάνωση να καταγράφει περιστατικά αυθαίρετων συλλήψεων και βιαιοπραγιών και να ζητά τη διερεύνηση των συνθηκών.
  • Οι καταγγελίες έρχονται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις της κυβέρνησης με τα μέσα ενημέρωσης, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα ζητήματα ελευθερίας του Τύπου και ασφάλειας των δημοσιογράφων.

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Πέντε δημοσιογράφοι δέχθηκαν επιθέσεις από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Κολομβία, σύμφωνα με καταγγελία του Ιδρύματος για την Ελευθερία του Τύπου (FLIP).

Η οργάνωση κατέγραψε περιστατικά αυθαίρετων συλλήψεων και βιαιοπραγιών σε βάρος δημοσιογράφων που κάλυπταν τις κινητοποιήσεις από τις 14 έως τις 18 Οκτωβρίου, εκφράζοντας ανησυχία για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

«Είναι ανησυχητικό ότι οι δυνάμεις επιβολής του νόμου, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την ασφάλεια, μετατρέπονται σε παράγοντα κινδύνου για όσους ασκούν το δημοσιογραφικό επάγγελμα», ανέφερε το FLIP σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X.

Καταγγελίες για περιστατικά σε τρεις πόλεις

Σύμφωνα με την οργάνωση, οι επιθέσεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα Μπογκοτά, καθώς και στις πόλεις Μεδεγίν και Ιμπαγκέ. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση βομβίδων κρότου-λάμψης, δακρυγόνων και υδροφόρων οχημάτων για τη διάλυση των συγκεντρώσεων.

Το FLIP αναφέρθηκε ειδικότερα σε βίντεο που, σύμφωνα με την οργάνωση, καταγράφει αστυνομικό στη Μεδεγίν να εκτοξεύει βομβίδα κρότου-λάμψης προς δύο δημοσιογράφους.

Παράλληλα, ζήτησε να ταυτοποιηθούν οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στα καταγγελλόμενα περιστατικά και να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι επιθέσεις.

Τεταμένες οι σχέσεις κυβέρνησης και Τύπου

Οι καταγγελίες έρχονται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις της κυβέρνησης του προέδρου Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια με τα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ενημέρωση για το κυβερνητικό έργο συγκεντρώνεται στο γραφείο του προέδρου, ενώ οι υπουργοί δεν επιτρέπεται να παραχωρούν συνεντεύξεις.

Οι εξελίξεις επαναφέρουν στο προσκήνιο τα ζητήματα της ελευθερίας του Τύπου και της ασφάλειας των δημοσιογράφων, ιδίως κατά την κάλυψη διαδηλώσεων και άλλων γεγονότων με έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

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