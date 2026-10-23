«Πλήρης ανικανότητα»: Δριμεία κριτική Γουόρεν και Μέρφι στον Τραμπ για το κόστος του πολέμου στο Ιράν

Οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Κρις Μέρφι ασκούν έντονη κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος του πολέμου με το Ιράν, αμφισβητώντας τη στρατηγική της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, σχεδόν οκτώ μήνες μετά την έναρξη των επιχειρήσεων, τουλάχιστον 23 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότερα από 45 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν δαπανηθεί χωρίς σαφές σχέδιο. Οι δύο γερουσιαστές κάνουν λόγο για πλήρη ανικανότητα και απουσία σχεδίου προστασίας των στρατευμάτων και των διπλωματών.

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Διεθνή Νέα

Γουόρεν, Μέρφι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονη κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος του πολέμου με το Ιράν ασκούν οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Κρις Μέρφι.
  • Η Γουόρεν ανέφερε ότι τουλάχιστον 23 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότερα από 45 δισ. δολάρια έχουν δαπανηθεί, με τη σύγκρουση να πλησιάζει τους οκτώ μήνες.
  • Ο Μέρφι επέκρινε την απουσία σχεδίου προστασίας στρατιωτικών και βάσεων, γράφοντας: «Κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι εξοργισμένος με αυτό. Πρόκειται για πλήρη και απόλυτη ανικανότητα».

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Έντονη κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος του πολέμου με το Ιράν ασκούν οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Κρις Μέρφι, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σε αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα X, οι δύο γερουσιαστές επικεντρώθηκαν στις απώλειες Αμερικανών στρατιωτικών, στις δαπάνες για τη στρατιωτική επιχείρηση και στην απουσία σαφούς σχεδίου για την επίτευξη των στόχων του πολέμου.

Η Γουόρεν ανέφερε ότι τουλάχιστον 23 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους και ότι περισσότερα από 45 δισ. δολάρια από χρήματα των φορολογουμένων έχουν δαπανηθεί για τον πόλεμο.

«Κανείς δεν φαίνεται να μπορεί να εξηγήσει τι έχει επιτύχει αυτός ο πόλεμος ή πότε θα τελειώσει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η σύγκρουση πλησιάζει τους οκτώ μήνες.


Από την πλευρά του, ο Μέρφι επέκρινε την πολεμική στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος ξεκίνησε τον πόλεμο χωρίς ένα εφαρμόσιμο σχέδιο για την προστασία των Αμερικανών στρατιωτικών, των διπλωματών και των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή.

«Κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι εξοργισμένος με αυτό. Πρόκειται για πλήρη και απόλυτη ανικανότητα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από: Al Jazeera

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