«Πλήρης ανικανότητα»: Δριμεία κριτική Γουόρεν και Μέρφι στον Τραμπ για το κόστος του πολέμου στο Ιράν

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Έντονη κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος του πολέμου με το Ιράν ασκούν οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Κρις Μέρφι, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σε αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα X, οι δύο γερουσιαστές επικεντρώθηκαν στις απώλειες Αμερικανών στρατιωτικών, στις δαπάνες για τη στρατιωτική επιχείρηση και στην απουσία σαφούς σχεδίου για την επίτευξη των στόχων του πολέμου.

Η Γουόρεν ανέφερε ότι τουλάχιστον 23 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους και ότι περισσότερα από 45 δισ. δολάρια από χρήματα των φορολογουμένων έχουν δαπανηθεί για τον πόλεμο.

«Κανείς δεν φαίνεται να μπορεί να εξηγήσει τι έχει επιτύχει αυτός ο πόλεμος ή πότε θα τελειώσει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η σύγκρουση πλησιάζει τους οκτώ μήνες.



Από την πλευρά του, ο Μέρφι επέκρινε την πολεμική στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος ξεκίνησε τον πόλεμο χωρίς ένα εφαρμόσιμο σχέδιο για την προστασία των Αμερικανών στρατιωτικών, των διπλωματών και των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή.

«Κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι εξοργισμένος με αυτό. Πρόκειται για πλήρη και απόλυτη ανικανότητα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Trump started a war with Iran with no workable plan to protect our troops, diplomats or billion dollar bases. Every citizen should be furious about this. Just total, utter incompetence. — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) October 22, 2026

Με πληροφορίες από: Al Jazeera