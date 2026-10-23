Νέα πυραυλική απειλή από τους Χούθι: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος με κατεύθυνση το Ριάντ

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Βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι με κατεύθυνση το Ριάντ αναχαίτισε και κατέστρεψε η σαουδαραβική αεράμυνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του σαουδαραβικού συνασπισμού, Τούρκι αλ-Μάλικι.

🇾🇪🇸🇦⚡️ Footage from Riyadh, Saudi Arabia, following a Houthi ballistic missile attack a short while ago. https://t.co/gMOpzHXSqq — Spectre (@SpectreMonitor) October 23, 2026

Η ανακοίνωση δεν περιλάμβανε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της αναχαίτισης ή ενδεχόμενες ζημιές από το περιστατικό.