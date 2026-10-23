Νέα πυραυλική απειλή από τους Χούθι: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος με κατεύθυνση το Ριάντ

Βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι με κατεύθυνση το Ριάντ αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε από τη σαουδαραβική αεράμυνα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του εκπροσώπου του σαουδαραβικού συνασπισμού, Τούρκι αλ-Μάλικι. Η ανακοίνωση δεν παρείχε πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της αναχαίτισης ή πιθανές ζημιές από το συμβάν.

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Διεθνή Νέα

Νέα πυραυλική απειλή από τους Χούθι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι με κατεύθυνση το Ριάντ αναχαίτισε και κατέστρεψε η σαουδαραβική αεράμυνα.
  • Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του σαουδαραβικού συνασπισμού, Τούρκι αλ-Μάλικι.
  • Η ανακοίνωση δεν περιλάμβανε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της αναχαίτισης ή ενδεχόμενες ζημιές από το συμβάν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι με κατεύθυνση το Ριάντ αναχαίτισε και κατέστρεψε η σαουδαραβική αεράμυνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του σαουδαραβικού συνασπισμού, Τούρκι αλ-Μάλικι.

Η ανακοίνωση δεν περιλάμβανε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της αναχαίτισης ή ενδεχόμενες ζημιές από το περιστατικό.

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