Νέα πυραυλική απειλή από τους Χούθι: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος με κατεύθυνση το Ριάντ

Βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι με κατεύθυνση το Ριάντ αναχαίτισε και κατέστρεψε η σαουδαραβική αεράμυνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του σαουδαραβικού συνασπισμού, Τούρκι αλ-Μάλικι.
🇾🇪🇸🇦⚡️ Footage from Riyadh, Saudi Arabia, following a Houthi ballistic missile attack a short while ago. https://t.co/gMOpzHXSqq
— Spectre (@SpectreMonitor) October 23, 2026
Η ανακοίνωση δεν περιλάμβανε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της αναχαίτισης ή ενδεχόμενες ζημιές από το περιστατικό.
التحالف:
الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض. https://t.co/PzRExEmYbM
— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 23, 2026