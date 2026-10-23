Jon Bon Jovi: «Δεν μπορούσα να τραγουδήσω ούτε το Happy Birthday» – Η εξομολόγηση για την τετραετή μάχη με τη φωνή του

Τέσσερα χρόνια χρειάστηκε ο Jon Bon Jovi για να ανακτήσει τη φωνή του μετά την επέμβαση στις φωνητικές χορδές το 2022, αποκαλύπτοντας πως, στην πιο δύσκολη περίοδο της περιπέτειάς του, αδυνατούσε ακόμη και να τραγουδήσει το «Happy Birthday».

Ο 64χρονος θρύλος της ροκ μίλησε για τη μακρά και απαιτητική διαδικασία αποκατάστασης σε συνέντευξή του στην αυστραλιανή εκπομπή «A Current Affair», περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις.

Όπως εξήγησε, η πρόοδος ήταν σταδιακή και απαιτούσε μεγάλη υπομονή, ενώ η διάρκεια της αποκατάστασης ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες του.

«Δεν έχασα την πίστη μου, αλλά αν ο γιατρός μου μού είχε πει ότι θα χρειάζονταν τέσσερα χρόνια, ίσως να είχα σκεφτεί να τα παρατήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Jon Bon Jovi Recalls Vocal Cord Issues Becoming So Severe He Couldn’t Even Sing ‘Happy Birthday’ https://t.co/Th8QeEPocf — People (@people) October 22, 2026

Ο frontman των Bon Jovi υποβλήθηκε σε επέμβαση το 2022, έπειτα από σοβαρό πρόβλημα με μία από τις φωνητικές του χορδές. Η επέμβαση αποσκοπούσε στην αποκατάσταση της λειτουργίας της, ωστόσο η επιστροφή του στο επίπεδο που επιθυμούσε απαιτούσε χρόνια δουλειάς, φωνητικές ασκήσεις και συνεργασία με ειδικούς.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε να επιστρέψει στις περιοδείες προτού αισθανθεί πραγματικά έτοιμος, καθώς θεωρούσε αδιαπραγμάτευτη την ποιότητα των εμφανίσεών του.

«Πέρασα μια κόλαση και δεν θα μπορούσα να συμβιβαστώ με την παρακαταθήκη μου», δήλωσε, εξηγώντας ότι δεν ήθελε να εμφανίζεται στη σκηνή και να αφήνει το κοινό να τραγουδά αντί για εκείνον.

Όπως αποκάλυψε, παρά τις παροτρύνσεις να επιστρέψει νωρίτερα, επέλεξε να περιμένει μέχρι να είναι βέβαιος ότι μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των συναυλιών.

Η προσπάθεια φαίνεται πως απέδωσε καρπούς, αφού ο εμβληματικός ρόκερ δηλώνει πλέον ότι η φωνή του βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και ότι μπορεί να τραγουδήσει χωρίς την αγωνία που τον συνόδευε τα προηγούμενα χρόνια.

«Μπορώ πλέον να τραγουδάω χωρίς να σκέφτομαι ότι τραγουδάω», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας χαρά την επιστροφή του στη σκηνή.

JON BON JOVI Says His Singing Voice Is In ‘Phenomenal’ Shape: ‘I Could Go’ On Stage ‘Tonight, No Problem’ https://t.co/Pejy1ua8nk https://t.co/fFOWpBSax2 — BLABBERMOUTH.NET (@BLABBERMOUTHNET) October 20, 2026

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σύζυγό του, Ντοροθέα, η οποία δεν δίστασε να του πει την αλήθεια για την απόδοσή του, ακόμη και όταν εκείνος πίστευε ότι είχε πραγματοποιήσει μια καλή εμφάνιση.

Η επιστροφή στη σκηνή συνοδεύεται πλέον από νέα σχέδια για συναυλίες. Στις 19 Οκτωβρίου, οι Bon Jovi ανακοίνωσαν επτά νέες ημερομηνίες για την περιοδεία Forever Tour, με έναρξη τον Μάρτιο, συμπεριλαμβανομένων εμφανίσεων στο Λονδίνο και στο Νιου Τζέρσεϊ, την πολιτεία καταγωγής του συγκροτήματος.

Ο τραγουδιστής ανέφερε ότι στόχος του είναι να μπορεί να ερμηνεύει τραγούδια από το σύνολο της δισκογραφίας του, η οποία περιλαμβάνει 18 άλμπουμ, χωρίς να περιορίζεται στις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος.

Παρά τις δυσκολίες, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τα μέλη της μπάντας, τα οποία, όπως είπε, στάθηκαν στο πλευρό του σε όλη τη διάρκεια της αποκατάστασης, χωρίς να εγκαταλείψουν την κοινή τους πορεία.