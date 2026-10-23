Βενεζουέλα: Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης διαπιστώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαιρέτισε την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, μετά την ολοκλήρωση του τρίτου γύρου συνομιλιών για την πολιτική συμφιλίωση. Η αμερικανική πλευρά υπογράμμισε ότι η διαδικασία συμβάλλει στη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, επαναλαμβάνοντας παράλληλα το αίτημά της για την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων.

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Διεθνή Νέα

Βενεζουέλα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα χαιρέτισε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μετά την ολοκλήρωση του τρίτου γύρου συνομιλιών με στόχο την πολιτική συμφιλίωση στη χώρα.
  • Σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι η διαδικασία συμβάλλει στην «ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και στη διεύρυνση των πολιτικών ελευθεριών, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή ελεύθερων, δίκαιων και αξιόπιστων εκλογών» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.
  • Παρά τα θετικά μηνύματα για την πορεία των συνομιλιών, η Ουάσιγκτον επανέλαβε το αίτημά της για την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα.

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Την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα χαιρέτισε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μετά την ολοκλήρωση του τρίτου γύρου συνομιλιών με στόχο την πολιτική συμφιλίωση στη χώρα.

Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου, μετά την άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Χόρχε Ροδρίγκες, επικεφαλής διαπραγματευτή της κυβέρνησης και αδελφού της μεταβατικής προέδρου, Ντέλσι Ροδρίγκες.

Σε ανακοίνωσή του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι η διαδικασία συμβάλλει στην «ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και στη διεύρυνση των πολιτικών ελευθεριών, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή ελεύθερων, δίκαιων και αξιόπιστων εκλογών» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Παρά τα θετικά μηνύματα για την πορεία των συνομιλιών, η Ουάσινγκτον επανέλαβε, διά του εκπροσώπου Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Τόμι Πίγκοτ, το αίτημά της για την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα.

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