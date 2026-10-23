Βενεζουέλα: Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης διαπιστώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

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Την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα χαιρέτισε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μετά την ολοκλήρωση του τρίτου γύρου συνομιλιών με στόχο την πολιτική συμφιλίωση στη χώρα.

Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου, μετά την άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Χόρχε Ροδρίγκες, επικεφαλής διαπραγματευτή της κυβέρνησης και αδελφού της μεταβατικής προέδρου, Ντέλσι Ροδρίγκες.

Σε ανακοίνωσή του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι η διαδικασία συμβάλλει στην «ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και στη διεύρυνση των πολιτικών ελευθεριών, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή ελεύθερων, δίκαιων και αξιόπιστων εκλογών» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Oct 22 (Reuters) – The US State Department said on Thursday it welcomed the conclusion of a third round of political reconciliation talks between Venezuela’s 2015 National Assembly and its interim government. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΤτΕ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών και τα «κόκκινα» δάνεια — Reuters Venezuela (@ReutersVzla) October 22, 2026

Παρά τα θετικά μηνύματα για την πορεία των συνομιλιών, η Ουάσινγκτον επανέλαβε, διά του εκπροσώπου Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Τόμι Πίγκοτ, το αίτημά της για την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα.