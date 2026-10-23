Καναδάς: Άσκηση με εκτοξευτές βομβίδων προκάλεσε την πυρκαγιά στη στρατιωτική βάση Γουέινραϊτ

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Σε στρατιωτική άσκηση με εκτοξευτές βομβίδων, στο πεδίο βολής της βάσης Γουέινραϊτ, στην επαρχία Αλμπέρτα του Καναδά, αποδίδεται η έναρξη της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με την καναδική στρατονομία.

CFB Wainwright fire began on automatic grenade launcher range that crews could not reach: official https://t.co/UIurmMrrR4 — AM800 CKLW (@AM800CKLW) October 22, 2026

Όπως δήλωσε η επικεφαλής της Στρατονομίας, ταξίαρχος Βανέσα Χάνραχαν, η φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης στρατιωτικής εκπαίδευσης με αυτόματους εκτοξευτές βομβίδων.

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς, δυσχεραίνοντας την κατάσταση στη στρατιωτική εγκατάσταση.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, 27 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ορισμένοι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η πυρκαγιά συγκαταλέγεται στα σοβαρότερα δυστυχήματα που έχουν πλήξει τις καναδικές ένοπλες δυνάμεις σε καιρό ειρήνης.