Καναδάς: Άσκηση με εκτοξευτές βομβίδων προκάλεσε την πυρκαγιά στη στρατιωτική βάση Γουέινραϊτ

Σε στρατιωτική άσκηση με αυτόματους εκτοξευτές βομβίδων στη βάση Γουέινραϊτ στην Αλμπέρτα του Καναδά αποδίδεται η φονική πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε ραγδαία λόγω ισχυρών ανέμων. Το περιστατικό είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη, με 27 εξ αυτών να παραμένουν στο νοσοκομείο. Πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα δυστυχήματα που έχουν πλήξει τις καναδικές ένοπλες δυνάμεις σε καιρό ειρήνης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε στρατιωτική άσκηση με εκτοξευτές βομβίδων, στο πεδίο βολής της βάσης Γουέινραϊτ στην επαρχία Αλμπέρτα του Καναδά, αποδίδεται η έναρξη της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την καναδική στρατονομία.
  • Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς, δυσχεραίνοντας την κατάσταση στη στρατιωτική εγκατάσταση.
  • Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη, εκ των οποίων 27 εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

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Σε στρατιωτική άσκηση με εκτοξευτές βομβίδων, στο πεδίο βολής της βάσης Γουέινραϊτ, στην επαρχία Αλμπέρτα του Καναδά, αποδίδεται η έναρξη της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με την καναδική στρατονομία.

Όπως δήλωσε η επικεφαλής της Στρατονομίας, ταξίαρχος Βανέσα Χάνραχαν, η φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης στρατιωτικής εκπαίδευσης με αυτόματους εκτοξευτές βομβίδων.

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς, δυσχεραίνοντας την κατάσταση στη στρατιωτική εγκατάσταση.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, 27 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ορισμένοι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η πυρκαγιά συγκαταλέγεται στα σοβαρότερα δυστυχήματα που έχουν πλήξει τις καναδικές ένοπλες δυνάμεις σε καιρό ειρήνης.

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